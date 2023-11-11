https://ria.ru/20231111/ukraina-1908820480.html

Власти Одесской области Украины заявили о повреждении неиспользуемых зданий

Власти Одесской области Украины заявили о повреждении неиспользуемых зданий - РИА Новости, 11.11.2023

Власти Одесской области Украины заявили о повреждении неиспользуемых зданий

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале заявил о повреждении в результате взрывов неиспользуемых зданий в регионе. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T10:02

2023-11-11T10:02

2023-11-11T10:04

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале заявил о повреждении в результате взрывов неиспользуемых зданий в регионе. Как он написал, повреждены "неиспользуемые здания". По данным Сил обороны юга Украины, повреждено хозяйственное здание, которое не использовалось, в Одесском районе области, говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20231111/vzryvy-1908814611.html

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одесская область

одесский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, одесская область, одесский район