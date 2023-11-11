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Власти Одесской области Украины заявили о повреждении неиспользуемых зданий
Власти Одесской области Украины заявили о повреждении неиспользуемых зданий - РИА Новости, 11.11.2023
Власти Одесской области Украины заявили о повреждении неиспользуемых зданий
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале заявил о повреждении в результате взрывов неиспользуемых зданий в регионе. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T10:02
2023-11-11T10:02
2023-11-11T10:04
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале заявил о повреждении в результате взрывов неиспользуемых зданий в регионе. Как он написал, повреждены "неиспользуемые здания". По данным Сил обороны юга Украины, повреждено хозяйственное здание, которое не использовалось, в Одесском районе области, говорится в Telegram-канале ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Власти Одесской области Украины заявили о повреждении неиспользуемых зданий
Глава Одесской ОВА заявил о повреждении при взрывах неиспользуемых зданий