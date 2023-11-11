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Власти Одесской области Украины заявили о повреждении неиспользуемых зданий - РИА Новости, 11.11.2023
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10:02 11.11.2023 (обновлено: 10:04 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/ukraina-1908820480.html
Власти Одесской области Украины заявили о повреждении неиспользуемых зданий
Власти Одесской области Украины заявили о повреждении неиспользуемых зданий - РИА Новости, 11.11.2023
Власти Одесской области Украины заявили о повреждении неиспользуемых зданий
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале заявил о повреждении в результате взрывов неиспользуемых зданий в регионе. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T10:02
2023-11-11T10:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
одесский район
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале заявил о повреждении в результате взрывов неиспользуемых зданий в регионе. Как он написал, повреждены "неиспользуемые здания". По данным Сил обороны юга Украины, повреждено хозяйственное здание, которое не использовалось, в Одесском районе области, говорится в Telegram-канале ведомства.
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украина
одесская область
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в мире, украина, одесская область, одесский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Одесский район
Власти Одесской области Украины заявили о повреждении неиспользуемых зданий

Глава Одесской ОВА заявил о повреждении при взрывах неиспользуемых зданий

© Фото : Силы обороны юга УкраиныПоследствия взрыва в Одессе
Последствия взрыва в Одессе - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Фото : Силы обороны юга Украины
Последствия взрыва в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале заявил о повреждении в результате взрывов неиспользуемых зданий в регионе.
Как он написал, повреждены "неиспользуемые здания".
По данным Сил обороны юга Украины, повреждено хозяйственное здание, которое не использовалось, в Одесском районе области, говорится в Telegram-канале ведомства.
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдесская областьОдесский район
 
 
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