https://ria.ru/20231111/ukraina-1908819411.html
В Госдуме сравнили участие Украины в конфликте с забегом загнанной лошади
В Госдуме сравнили участие Украины в конфликте с забегом загнанной лошади - РИА Новости, 11.11.2023
В Госдуме сравнили участие Украины в конфликте с забегом загнанной лошади
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил участие Украины в конфликте с забегом загнанной лошади. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T09:55
2023-11-11T09:55
2023-11-11T09:55
россия
украина
европа
михаил шеремет
андрей ермак
владимир зеленский
госдума рф
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4daa627feffbf2f3968a9420ba8abe7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил участие Украины в конфликте с забегом загнанной лошади. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сравнил конфликт на Украине с забегом на 100 метров, где 70 метров Киев уже пробежал, и остались самые трудные. "Ермак в очередной раз лжет и пытается подражать заслуженному сказочнику Украины (Алексею) Арестовичу. Со стороны Украины путь больше напоминает забег загнанной лошади, у которой инстинкт самосохранения и усталость заглушены болью. Болью, доставляемой непрерывно пришпоривающим ее американским ковбоем, который заставляет её бежать до тех пор, пока она не упадёт от изнеможения", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, у "американского ковбоя" нет к Украине и украинскому народу ни жалости, ни сострадания. "Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Поэтому дальнейшая ее участь незавидна. Американцы целенаправленно гонят Украину в пропасть и спасти ее от американской интервенции способна только Россия", - сказал депутат. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231111/ukraina-1908388362.html
https://ria.ru/20231111/alyans-1908803486.html
россия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a1c770639a0b95028e8d59f482b5437c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, европа, михаил шеремет, андрей ермак, владимир зеленский, госдума рф, нато, в мире
Россия, Украина, Европа, Михаил Шеремет, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Госдума РФ, НАТО, В мире
В Госдуме сравнили участие Украины в конфликте с забегом загнанной лошади
Депутат Шеремет сравнил участие Украины в конфликте с забегом загнанной лошади
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил участие Украины в конфликте с забегом загнанной лошади.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак
сравнил конфликт на Украине с забегом на 100 метров, где 70 метров Киев уже пробежал, и остались самые трудные.
"Ермак в очередной раз лжет и пытается подражать заслуженному сказочнику Украины (Алексею) Арестовичу. Со стороны Украины путь больше напоминает забег загнанной лошади, у которой инстинкт самосохранения и усталость заглушены болью. Болью, доставляемой непрерывно пришпоривающим ее американским ковбоем, который заставляет её бежать до тех пор, пока она не упадёт от изнеможения", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, у "американского ковбоя" нет к Украине и украинскому народу ни жалости, ни сострадания.
Черный день для Украины: Брюссель выдвинул Киеву неприемлемые требования
"Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Поэтому дальнейшая ее участь незавидна. Американцы целенаправленно гонят Украину в пропасть и спасти ее от американской интервенции способна только Россия", - сказал депутат.
Россия
начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО
о принципах безопасности в Европе
, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы
, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Новый альянс. В США заявили об окончании конфликта на Украине