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В Госдуме сравнили участие Украины в конфликте с забегом загнанной лошади - РИА Новости, 11.11.2023
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09:55 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/ukraina-1908819411.html
В Госдуме сравнили участие Украины в конфликте с забегом загнанной лошади
В Госдуме сравнили участие Украины в конфликте с забегом загнанной лошади - РИА Новости, 11.11.2023
В Госдуме сравнили участие Украины в конфликте с забегом загнанной лошади
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил участие Украины в конфликте с забегом загнанной лошади. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T09:55
2023-11-11T09:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил участие Украины в конфликте с забегом загнанной лошади. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сравнил конфликт на Украине с забегом на 100 метров, где 70 метров Киев уже пробежал, и остались самые трудные. "Ермак в очередной раз лжет и пытается подражать заслуженному сказочнику Украины (Алексею) Арестовичу. Со стороны Украины путь больше напоминает забег загнанной лошади, у которой инстинкт самосохранения и усталость заглушены болью. Болью, доставляемой непрерывно пришпоривающим ее американским ковбоем, который заставляет её бежать до тех пор, пока она не упадёт от изнеможения", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, у "американского ковбоя" нет к Украине и украинскому народу ни жалости, ни сострадания. "Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Поэтому дальнейшая ее участь незавидна. Американцы целенаправленно гонят Украину в пропасть и спасти ее от американской интервенции способна только Россия", - сказал депутат. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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россия, украина, европа, михаил шеремет, андрей ермак, владимир зеленский, госдума рф, нато, в мире
Россия, Украина, Европа, Михаил Шеремет, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Госдума РФ, НАТО, В мире
В Госдуме сравнили участие Украины в конфликте с забегом загнанной лошади

Депутат Шеремет сравнил участие Украины в конфликте с забегом загнанной лошади

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил участие Украины в конфликте с забегом загнанной лошади.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сравнил конфликт на Украине с забегом на 100 метров, где 70 метров Киев уже пробежал, и остались самые трудные.
"Ермак в очередной раз лжет и пытается подражать заслуженному сказочнику Украины (Алексею) Арестовичу. Со стороны Украины путь больше напоминает забег загнанной лошади, у которой инстинкт самосохранения и усталость заглушены болью. Болью, доставляемой непрерывно пришпоривающим ее американским ковбоем, который заставляет её бежать до тех пор, пока она не упадёт от изнеможения", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, у "американского ковбоя" нет к Украине и украинскому народу ни жалости, ни сострадания.
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"Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Поэтому дальнейшая ее участь незавидна. Американцы целенаправленно гонят Украину в пропасть и спасти ее от американской интервенции способна только Россия", - сказал депутат.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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РоссияУкраинаЕвропаМихаил ШереметАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийГосдума РФНАТОВ мире
 
 
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