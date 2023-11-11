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ВСУ потеряли 185 боевиков при шести атаках на Донецком направлении - РИА Новости, 11.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 11.11.2023 (обновлено: 09:18 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/ukraina-1908803979.html
ВСУ потеряли 185 боевиков при шести атаках на Донецком направлении
ВСУ потеряли 185 боевиков при шести атаках на Донецком направлении - РИА Новости, 11.11.2023
ВСУ потеряли 185 боевиков при шести атаках на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 185 военнослужащих убитыми и ранеными во время шести неудачных попыток наступления на Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T05:03
2023-11-11T09:18
специальная военная операция на украине
клещеевка
вадим астафьев
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих убитыми и ранеными во время шести неудачных попыток наступления на Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.&quot;На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ. Противник понес существенные потери в живой силе и технике в районах населенных пунктов Раздоловка, Николаевка и Клещеевка&quot;, — сказал он.Как уточнил Астафьев, российские военные также уничтожили пять пикапов и камаз противника.Помимо этого, артиллерия Южной группировки поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки.Кроме того, при контрбатарейной борьбе уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б" и три миномета 120-го калибра.
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клещеевка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ потеряли 185 боевиков при шести атаках на Донецком направлении

ВС России отбили шесть атак на Донецком направлении, ВСУ потеряли до 185 солдат

© AP Photo / LibkosУкраинские военные переносят раненого
Украинские военные переносят раненого - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные переносят раненого. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих убитыми и ранеными во время шести неудачных попыток наступления на Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ. Противник понес существенные потери в живой силе и технике в районах населенных пунктов Раздоловка, Николаевка и Клещеевка", — сказал он.

Как уточнил Астафьев, российские военные также уничтожили пять пикапов и камаз противника.
Помимо этого, артиллерия Южной группировки поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б" и три миномета 120-го калибра.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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