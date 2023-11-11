https://ria.ru/20231111/ukraina-1908803979.html

ВСУ потеряли 185 боевиков при шести атаках на Донецком направлении

ВСУ потеряли 185 боевиков при шести атаках на Донецком направлении - РИА Новости, 11.11.2023

ВСУ потеряли 185 боевиков при шести атаках на Донецком направлении

ВСУ потеряли до 185 военнослужащих убитыми и ранеными во время шести неудачных попыток наступления на Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T05:03

2023-11-11T05:03

2023-11-11T09:18

специальная военная операция на украине

клещеевка

вадим астафьев

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих убитыми и ранеными во время шести неудачных попыток наступления на Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ. Противник понес существенные потери в живой силе и технике в районах населенных пунктов Раздоловка, Николаевка и Клещеевка", — сказал он.Как уточнил Астафьев, российские военные также уничтожили пять пикапов и камаз противника.Помимо этого, артиллерия Южной группировки поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки.Кроме того, при контрбатарейной борьбе уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б" и три миномета 120-го калибра.

https://ria.ru/20231111/alyans-1908803486.html

клещеевка

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клещеевка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, в мире