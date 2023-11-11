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ВСУ потеряли 185 боевиков при шести атаках на Донецком направлении
ВСУ потеряли 185 боевиков при шести атаках на Донецком направлении - РИА Новости, 11.11.2023
ВСУ потеряли 185 боевиков при шести атаках на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 185 военнослужащих убитыми и ранеными во время шести неудачных попыток наступления на Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T05:03
2023-11-11T05:03
2023-11-11T09:18
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вадим астафьев
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих убитыми и ранеными во время шести неудачных попыток наступления на Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ. Противник понес существенные потери в живой силе и технике в районах населенных пунктов Раздоловка, Николаевка и Клещеевка", — сказал он.Как уточнил Астафьев, российские военные также уничтожили пять пикапов и камаз противника.Помимо этого, артиллерия Южной группировки поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки.Кроме того, при контрбатарейной борьбе уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б" и три миномета 120-го калибра.
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клещеевка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ потеряли 185 боевиков при шести атаках на Донецком направлении
ВС России отбили шесть атак на Донецком направлении, ВСУ потеряли до 185 солдат
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих убитыми и ранеными во время шести неудачных попыток наступления на Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ. Противник понес существенные потери в живой силе и технике в районах населенных пунктов Раздоловка, Николаевка и Клещеевка", — сказал он.
Как уточнил Астафьев, российские военные также уничтожили пять пикапов и камаз противника.
Помимо этого, артиллерия Южной группировки поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б" и три миномета 120-го калибра.
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