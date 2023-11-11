https://ria.ru/20231111/ukraina-1908801091.html

На Украине заявили о готовности Литвы выделить Киеву советников по реформам

На Украине заявили о готовности Литвы выделить Киеву советников по реформам - РИА Новости, 11.11.2023

На Украине заявили о готовности Литвы выделить Киеву советников по реформам

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас во время встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым заявил, что литовская сторона готова предоставить Киеву... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T03:03

2023-11-11T03:03

2023-11-11T03:03

украина

литва

киев

рустем умеров

арвидас анушаускас

андрей костин (банкир)

верховная рада украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас во время встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым заявил, что литовская сторона готова предоставить Киеву советников для внедрения реформ и борьбы с коррупцией, сообщает минобороны Украины. "Литва готова предоставить Украине советников, которые помогут нам в проведении реформ и борьбе с коррупцией. Об этом рассказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас во время встречи с министром обороны Рустемом Умеровым в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По словам Умерова, как передает пресс-служба, украинские власти заинтересованы в опыте литовских специалистов по созданию закупочных агентств (вооружения и нелетальной продукции), над запуском которых сейчас работает команда минобороны Украины. Ранее в ноябре счетная палата Украины подтвердила, что в министерстве обороны разворовывали миллионы долларов на продуктах для военных, сообщал украинский телеканал ТСН. В начале 2023 года вокруг минобороны Украины возник громкий скандал, когда выяснилось, что оно закупает продукты для военных в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах. Минобороны назвало эти обвинения манипулятивными, но почти сразу правительство уволило замминистра по тыловому обеспечению, а затем должности лишился и директор департамента закупок. Кроме того, Верховная рада обязала министерство обороны частично открыть информацию о своих закупках – с конца апреля оно публикует отчеты по тендерам. В августе вокруг закупок МО возник новый скандал из-за поставки курток для ВСУ. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщал, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны. По информации местных СМИ, речь шла о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалову предъявили обвинения на фоне скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам, за что он был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов.

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