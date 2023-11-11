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СМИ: ФРГ и другие страны ЕС выступили против выделения Киеву военной помощи - РИА Новости, 11.11.2023
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00:15 11.11.2023 (обновлено: 02:28 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/ukraina-1908792762.html
СМИ: ФРГ и другие страны ЕС выступили против выделения Киеву военной помощи
СМИ: ФРГ и другие страны ЕС выступили против выделения Киеву военной помощи - РИА Новости, 11.11.2023
СМИ: ФРГ и другие страны ЕС выступили против выделения Киеву военной помощи
Германия и некоторые другие страны ЕС выступают против предоставления военной помощи Украине в размере до 20 миллиардов евро, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T00:15
2023-11-11T02:28
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Германия и некоторые другие страны ЕС выступают против предоставления военной помощи Украине в размере до 20 миллиардов евро, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломата."План Европейского союза по выделению до 20 миллиардов евро на военную помощь Украине встречает сопротивление со стороны стран-членов ЕС и может претерпеть изменения", - говорится в сообщении агентства. По словам неназванного дипломата, среди стран, которые заняли такую позицию, оказалась Германия."Я пока не назову его (план) мертвым на данном этапе. Но, конечно, всегда можно его улучшить... У Германии возникло много вопросов... и вполне обоснованно. Речь идет о больших деньгах", - заявил он.Выделять Украине по пять миллиардов евро в год из Европейского фонда мира на военную помощь в течение ближайших четырех лет предложил в июле глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов.В прошлом году члены ЕС решили выплачивать компенсации из этого фонда тем европейским странам, которые поставляют военную помощь Украине. Это привело к истощению средств в фонде раньше установленного срока и необходимости его периодически пополнять.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231110/snaryady-1908677207.html
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украина, германия, киев, денис шмыгаль, евросоюз, мвф, в мире
Украина, Германия, Киев, Денис Шмыгаль, Евросоюз, МВФ, В мире
СМИ: ФРГ и другие страны ЕС выступили против выделения Киеву военной помощи

Reuters: ФРГ с другими странами ЕС выступила против выделения €20 млрд Киеву

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Германия и некоторые другие страны ЕС выступают против предоставления военной помощи Украине в размере до 20 миллиардов евро, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломата.
«
"План Европейского союза по выделению до 20 миллиардов евро на военную помощь Украине встречает сопротивление со стороны стран-членов ЕС и может претерпеть изменения", - говорится в сообщении агентства.
По словам неназванного дипломата, среди стран, которые заняли такую позицию, оказалась Германия.
"Я пока не назову его (план) мертвым на данном этапе. Но, конечно, всегда можно его улучшить... У Германии возникло много вопросов... и вполне обоснованно. Речь идет о больших деньгах", - заявил он.
Выделять Украине по пять миллиардов евро в год из Европейского фонда мира на военную помощь в течение ближайших четырех лет предложил в июле глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов.
В прошлом году члены ЕС решили выплачивать компенсации из этого фонда тем европейским странам, которые поставляют военную помощь Украине. Это привело к истощению средств в фонде раньше установленного срока и необходимости его периодически пополнять.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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