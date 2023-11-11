https://ria.ru/20231111/trevoga-1908800226.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.11.2023

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T02:29

2023-11-11T02:29

2023-11-11T02:29

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах с 00.33 по 01.16 по местному времени (с 01.33 по 02.16 мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231111/vzryvy-1908793165.html

украина

россия

черниговская область

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украина, россия, черниговская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире