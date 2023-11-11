https://ria.ru/20231111/trebovanie-1908863556.html

Иран потребовал немедленного вывода израильских войск из Газы

Иран потребовал немедленного вывода израильских войск из Газы - РИА Новости, 11.11.2023

Иран потребовал немедленного вывода израильских войск из Газы

Президент Ирана Эбрахим Раиси потребовал от Израиля немедленно вывести войска из палестинского сектора Газа. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T16:08

2023-11-11T16:08

2023-11-11T16:13

в мире

иран

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

ибрахим раиси

сектор газа

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ЭР-РИЯД, 11 ноя- РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси потребовал от Израиля немедленно вывести войска из палестинского сектора Газа."Израиль должен немедленно прекратить военные действия в секторе Газа и вывести оттуда войска", - сказал президент, выступая на внеочередном арабо-мусульманском саммите в Эр-Рияде в субботу по ситуации в секторе Газа.

https://ria.ru/20231111/iran-1908862307.html

иран

израиль

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, ибрахим раиси, сектор газа