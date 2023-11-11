Рейтинг@Mail.ru
Иран потребовал немедленного вывода израильских войск из Газы - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 11.11.2023 (обновлено: 16:13 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/trebovanie-1908863556.html
Иран потребовал немедленного вывода израильских войск из Газы
Иран потребовал немедленного вывода израильских войск из Газы - РИА Новости, 11.11.2023
Иран потребовал немедленного вывода израильских войск из Газы
Президент Ирана Эбрахим Раиси потребовал от Израиля немедленно вывести войска из палестинского сектора Газа. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T16:08
2023-11-11T16:13
в мире
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
ибрахим раиси
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15938/38/159383816_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_63feb627e57ed80a444bec306c49df03.jpg
ЭР-РИЯД, 11 ноя- РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси потребовал от Израиля немедленно вывести войска из палестинского сектора Газа."Израиль должен немедленно прекратить военные действия в секторе Газа и вывести оттуда войска", - сказал президент, выступая на внеочередном арабо-мусульманском саммите в Эр-Рияде в субботу по ситуации в секторе Газа.
https://ria.ru/20231111/iran-1908862307.html
иран
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15938/38/159383816_29:0:484:341_1920x0_80_0_0_e2a73d9179b1097d2c2646a76172e631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, ибрахим раиси, сектор газа
В мире, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Ибрахим Раиси, Сектор Газа
Иран потребовал немедленного вывода израильских войск из Газы

Президент Ирана потребовал от Израиля немедленного вывода войск из сектора Газа

© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны ИзраиляИзраильские войска в секторе Газа
Израильские войска в секторе Газа
© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны Израиля
Израильские войска в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭР-РИЯД, 11 ноя- РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси потребовал от Израиля немедленно вывести войска из палестинского сектора Газа.
«
"Израиль должен немедленно прекратить военные действия в секторе Газа и вывести оттуда войска", - сказал президент, выступая на внеочередном арабо-мусульманском саммите в Эр-Рияде в субботу по ситуации в секторе Газа.
Последствия разрушений после израильского авиаудара в секторе Газа
Президент Ирана призвал мусульманские страны вооружить палестинцев
Вчера, 16:01
 
В миреИранОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильИбрахим РаисиСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала