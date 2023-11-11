https://ria.ru/20231111/trebovanie-1908863556.html
Иран потребовал немедленного вывода израильских войск из Газы
Иран потребовал немедленного вывода израильских войск из Газы - РИА Новости, 11.11.2023
Иран потребовал немедленного вывода израильских войск из Газы
Президент Ирана Эбрахим Раиси потребовал от Израиля немедленно вывести войска из палестинского сектора Газа. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T16:08
2023-11-11T16:08
2023-11-11T16:13
в мире
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
ибрахим раиси
сектор газа
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ЭР-РИЯД, 11 ноя- РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси потребовал от Израиля немедленно вывести войска из палестинского сектора Газа."Израиль должен немедленно прекратить военные действия в секторе Газа и вывести оттуда войска", - сказал президент, выступая на внеочередном арабо-мусульманском саммите в Эр-Рияде в субботу по ситуации в секторе Газа.
https://ria.ru/20231111/iran-1908862307.html
иран
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, ибрахим раиси, сектор газа
В мире, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Ибрахим Раиси, Сектор Газа
Иран потребовал немедленного вывода израильских войск из Газы
Президент Ирана потребовал от Израиля немедленного вывода войск из сектора Газа