https://ria.ru/20231111/trassa-1908812604.html
Движение по М-4 "Дон" в Воронежской области открыли в обоих направлениях
Движение по М-4 "Дон" в Воронежской области открыли в обоих направлениях - РИА Новости, 11.11.2023
Движение по М-4 "Дон" в Воронежской области открыли в обоих направлениях
Движение транспорта на 662-м километре автотрассы М-4 "Дон" в Воронежской области открыто в обоих направлениях, сообщил "Автодор". РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T08:51
2023-11-11T08:51
2023-11-11T08:51
происшествия
авто
воронежская область
автодор
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Движение транспорта на 662-м километре автотрассы М-4 "Дон" в Воронежской области открыто в обоих направлениях, сообщил "Автодор". Ранее в компании сообщали о восстановлении движения транспорта в сторону Москвы. "Движение по М-4 "Дон" на 662 километре открыто в обоих направлениях", - говорится в сообщении. В пятницу представитель ГУМВД по Воронежской области рассказал РИА Новости, что ДТП произошло в Павловском районе около 15.00 мск на 662-м километре трассы "Дон". Также "Автодор" сообщал об остановке движения.
https://ria.ru/20231110/dtp-1908706851.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, воронежская область, автодор
Происшествия, Авто, Воронежская область, Автодор
Движение по М-4 "Дон" в Воронежской области открыли в обоих направлениях
Движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области открыли в обоих направлениях
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Движение транспорта на 662-м километре автотрассы М-4 "Дон" в Воронежской области открыто в обоих направлениях, сообщил "Автодор".
Ранее в компании сообщали о восстановлении движения транспорта в сторону Москвы.
"Движение по М-4 "Дон" на 662 километре открыто в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
В пятницу представитель ГУМВД по Воронежской области рассказал РИА Новости, что ДТП произошло в Павловском районе
около 15.00 мск на 662-м километре трассы "Дон". Также "Автодор
" сообщал об остановке движения.
На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области из-за ДТП остановили движение