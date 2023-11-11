https://ria.ru/20231111/trassa-1908812604.html

Движение по М-4 "Дон" в Воронежской области открыли в обоих направлениях

Движение по М-4 "Дон" в Воронежской области открыли в обоих направлениях - РИА Новости, 11.11.2023

Движение по М-4 "Дон" в Воронежской области открыли в обоих направлениях

Движение транспорта на 662-м километре автотрассы М-4 "Дон" в Воронежской области открыто в обоих направлениях, сообщил "Автодор". РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T08:51

2023-11-11T08:51

2023-11-11T08:51

происшествия

авто

воронежская область

автодор

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Движение транспорта на 662-м километре автотрассы М-4 "Дон" в Воронежской области открыто в обоих направлениях, сообщил "Автодор". Ранее в компании сообщали о восстановлении движения транспорта в сторону Москвы. "Движение по М-4 "Дон" на 662 километре открыто в обоих направлениях", - говорится в сообщении. В пятницу представитель ГУМВД по Воронежской области рассказал РИА Новости, что ДТП произошло в Павловском районе около 15.00 мск на 662-м километре трассы "Дон". Также "Автодор" сообщал об остановке движения.

https://ria.ru/20231110/dtp-1908706851.html

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, воронежская область, автодор