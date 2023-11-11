https://ria.ru/20231111/transh-1908795548.html

МВФ и Украина достигли соглашения "на уровне персонала" о новом транше

МВФ и Украина достигли соглашения "на уровне персонала" о новом транше - РИА Новости, 11.11.2023

МВФ и Украина достигли соглашения "на уровне персонала" о новом транше

Международный валютный фонд достиг соглашения "на уровне персонала" с властями Украины о выделении транша на 900 миллионов долларов, сообщает МВФ. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T01:03

2023-11-11T01:03

2023-11-11T05:28

мвф

украина

киев

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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Международный валютный фонд достиг соглашения "на уровне персонала" с властями Украины о выделении транша на 900 миллионов долларов, сообщает МВФ."МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала... для второго пересмотра четырехлетнего механизма расширенного финансирования", - говорится в заявлении.Соглашение "на уровне персонала" считается промежуточным. После этого его должен рассмотреть исполнительный совет фонда.Отмечается, что это открыло "путь для рассмотрения исполнительным советом возможность выделения около 900 миллионов долларов".В марте МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на 15,6 миллиарда долларов на четыре года. Для получения очередного транша Украина должна выполнить ряд требований, в частности, в сфере финансовой политики, снижения инфляции, усиления независимости центробанка, борьбе с коррупцией. МВФ, в свою очередь, проводит пересмотр механизма — обзор реализации Киевом своих обязательств, после чего принимает решение о сохранении кредитной программы. Первый обзор был завершен в мае, в июле деньги от МВФ поступили в бюджет страны.

https://ria.ru/20231111/ukraina-1908792762.html

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мвф, украина, киев