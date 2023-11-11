В Подмосковье спасли таксу, застрявшую в канализационном люке
В подмосковном Подольске спасли пожилую таксу, застрявшую в канализационном люке
© Фото : Администрация г.о. Подольск/ВКонтактеЖительница Подольска с таксой, спасенной сотрудниками Подольского комбината благоустройства и теплосети, и неравнодушными жителями
Жительница Подольска с таксой, спасенной сотрудниками Подольского комбината благоустройства и теплосети, и неравнодушными жителями
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В подмосковном Подольске спасли 12-летнюю таксу, застрявшую между трубами в канализационном люке, сообщила администрация города в социальной сети "ВКонтакте".
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"Такса по имени Савва играла во дворе и случайно попала в канализационный люк. Хозяйка в течение двух дней пыталась достать пса, а также обращалась в разные инстанции, к сожалению, оперативно никто не помог. Тогда женщина решила обратиться в администрацию городского округа. Специалисты быстро отреагировали на просьбу", — уточнили местные власти.
Сотрудники Подольского комбината благоустройства и теплосети, а также неравнодушные жители с помощью тяжелой техники смогли отодвинуть бетонные блоки, заблокировавшие питомца. Спустя несколько часов таксу удалось вытащить и отдать хозяйке. Напуганная собака не пострадала.
В администрации города добавили, что у хозяйки живут еще три таксы, которые приходятся Савве внучками.