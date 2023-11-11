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В Подмосковье спасли таксу, застрявшую в канализационном люке - РИА Новости, 11.11.2023
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11:45 11.11.2023 (обновлено: 16:09 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/taksa-1908833290.html
В Подмосковье спасли таксу, застрявшую в канализационном люке
В Подмосковье спасли таксу, застрявшую в канализационном люке - РИА Новости, 11.11.2023
В Подмосковье спасли таксу, застрявшую в канализационном люке
В подмосковном Подольске спасли 12-летнюю таксу, застрявшую между трубами в канализационном люке, сообщила администрация города в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T11:45
2023-11-11T16:09
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В подмосковном Подольске спасли 12-летнюю таксу, застрявшую между трубами в канализационном люке, сообщила администрация города в социальной сети "ВКонтакте". &quot;Такса по имени Савва играла во дворе и случайно попала в канализационный люк. Хозяйка в течение двух дней пыталась достать пса, а также обращалась в разные инстанции, к сожалению, оперативно никто не помог. Тогда женщина решила обратиться в администрацию городского округа. Специалисты быстро отреагировали на просьбу&quot;, — уточнили местные власти.Сотрудники Подольского комбината благоустройства и теплосети, а также неравнодушные жители с помощью тяжелой техники смогли отодвинуть бетонные блоки, заблокировавшие питомца. Спустя несколько часов таксу удалось вытащить и отдать хозяйке. Напуганная собака не пострадала. В администрации города добавили, что у хозяйки живут еще три таксы, которые приходятся Савве внучками.
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Хорошие новости, Подольск, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье спасли таксу, застрявшую в канализационном люке

В подмосковном Подольске спасли пожилую таксу, застрявшую в канализационном люке

© Фото : Администрация г.о. Подольск/ВКонтактеЖительница Подольска с таксой, спасенной сотрудниками Подольского комбината благоустройства и теплосети, и неравнодушными жителями
Жительница Подольска с таксой, спасенной сотрудниками Подольского комбината благоустройства и теплосети, и неравнодушными жителями - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Фото : Администрация г.о. Подольск/ВКонтакте
Жительница Подольска с таксой, спасенной сотрудниками Подольского комбината благоустройства и теплосети, и неравнодушными жителями
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В подмосковном Подольске спасли 12-летнюю таксу, застрявшую между трубами в канализационном люке, сообщила администрация города в социальной сети "ВКонтакте".
«

"Такса по имени Савва играла во дворе и случайно попала в канализационный люк. Хозяйка в течение двух дней пыталась достать пса, а также обращалась в разные инстанции, к сожалению, оперативно никто не помог. Тогда женщина решила обратиться в администрацию городского округа. Специалисты быстро отреагировали на просьбу", — уточнили местные власти.

Сотрудники Подольского комбината благоустройства и теплосети, а также неравнодушные жители с помощью тяжелой техники смогли отодвинуть бетонные блоки, заблокировавшие питомца. Спустя несколько часов таксу удалось вытащить и отдать хозяйке. Напуганная собака не пострадала.
В администрации города добавили, что у хозяйки живут еще три таксы, которые приходятся Савве внучками.
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