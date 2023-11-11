https://ria.ru/20231111/taksa-1908833290.html

В Подмосковье спасли таксу, застрявшую в канализационном люке

В Подмосковье спасли таксу, застрявшую в канализационном люке - РИА Новости, 11.11.2023

В Подмосковье спасли таксу, застрявшую в канализационном люке

В подмосковном Подольске спасли 12-летнюю таксу, застрявшую между трубами в канализационном люке, сообщила администрация города в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T11:45

2023-11-11T11:45

2023-11-11T16:09

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В подмосковном Подольске спасли 12-летнюю таксу, застрявшую между трубами в канализационном люке, сообщила администрация города в социальной сети "ВКонтакте". "Такса по имени Савва играла во дворе и случайно попала в канализационный люк. Хозяйка в течение двух дней пыталась достать пса, а также обращалась в разные инстанции, к сожалению, оперативно никто не помог. Тогда женщина решила обратиться в администрацию городского округа. Специалисты быстро отреагировали на просьбу", — уточнили местные власти.Сотрудники Подольского комбината благоустройства и теплосети, а также неравнодушные жители с помощью тяжелой техники смогли отодвинуть бетонные блоки, заблокировавшие питомца. Спустя несколько часов таксу удалось вытащить и отдать хозяйке. Напуганная собака не пострадала. В администрации города добавили, что у хозяйки живут еще три таксы, которые приходятся Савве внучками.

https://ria.ru/20231110/pes-1908671866.html

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Влада Копылова

подольск, московская область (подмосковье)