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Минобороны Израиля: Бейрут повторит судьбу Газы, если Ливан втянут в войну

Минобороны Израиля: Бейрут повторит судьбу Газы, если Ливан втянут в войну - РИА Новости, 11.11.2023

Минобороны Израиля: Бейрут повторит судьбу Газы, если Ливан втянут в войну

Израиль сможет сделать в Бейруте то же самое, что и в Газе, если движение "Хезболлах" решит втянуть Ливан в войну, сообщил в субботу министр обороны Израиля... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T20:00

2023-11-11T20:00

2023-11-11T20:00

в мире

израиль

бейрут

ливан

хасан насрулла

хамас

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноя - РИА Новости. Израиль сможет сделать в Бейруте то же самое, что и в Газе, если движение "Хезболлах" решит втянуть Ливан в войну, сообщил в субботу министр обороны Израиля Йоав Галант. "Группировка "Хезболлах" втягивает Ливан в войну, которая может случиться. Она совершает ошибку. Если она совершит эту ошибку, платить по счетам будут в первую очередь граждане Ливана. В Бейруте мы сумеем сделать то же самое, что мы делаем Газе", - заявил Галант во время поездки на одну из баз на границе с Ливаном. Комментарии министра прозвучали на фоне непрекращающихся ударов со стороны Ливана по израильской территории. Силы "Хезболлах" в основном обстреливают Израиль противотанковыми ракетами, что не приводит масштабным разрушениям или большим жертвам среди населения. На каждый залп из Ливана израильские военные открывают ответный огонь по позициям "Хезболлах". Израильские поселения вдоль границы с Ливаном эвакуированы на безопасное расстояние на случай обострения ситуации. Ранее лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Израилем реальна. Генсек движения объявил всеобщую готовность к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем, отметив, что "все сценарии возможны". Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20231111/khezbolla-1908888173.html

https://ria.ru/20231111/khezbolla-1908872867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, бейрут, ливан, хасан насрулла, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году