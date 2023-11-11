https://ria.ru/20231111/sudba-1908894304.html
Минобороны Израиля: Бейрут повторит судьбу Газы, если Ливан втянут в войну
Минобороны Израиля: Бейрут повторит судьбу Газы, если Ливан втянут в войну - РИА Новости, 11.11.2023
Минобороны Израиля: Бейрут повторит судьбу Газы, если Ливан втянут в войну
Израиль сможет сделать в Бейруте то же самое, что и в Газе, если движение "Хезболлах" решит втянуть Ливан в войну, сообщил в субботу министр обороны Израиля... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T20:00
2023-11-11T20:00
2023-11-11T20:00
в мире
израиль
бейрут
ливан
хасан насрулла
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903457154_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cddea3427cc66adb55f40c07aa53457e.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноя - РИА Новости. Израиль сможет сделать в Бейруте то же самое, что и в Газе, если движение "Хезболлах" решит втянуть Ливан в войну, сообщил в субботу министр обороны Израиля Йоав Галант. "Группировка "Хезболлах" втягивает Ливан в войну, которая может случиться. Она совершает ошибку. Если она совершит эту ошибку, платить по счетам будут в первую очередь граждане Ливана. В Бейруте мы сумеем сделать то же самое, что мы делаем Газе", - заявил Галант во время поездки на одну из баз на границе с Ливаном. Комментарии министра прозвучали на фоне непрекращающихся ударов со стороны Ливана по израильской территории. Силы "Хезболлах" в основном обстреливают Израиль противотанковыми ракетами, что не приводит масштабным разрушениям или большим жертвам среди населения. На каждый залп из Ливана израильские военные открывают ответный огонь по позициям "Хезболлах". Израильские поселения вдоль границы с Ливаном эвакуированы на безопасное расстояние на случай обострения ситуации. Ранее лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Израилем реальна. Генсек движения объявил всеобщую готовность к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем, отметив, что "все сценарии возможны". Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20231111/khezbolla-1908888173.html
https://ria.ru/20231111/khezbolla-1908872867.html
израиль
бейрут
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903457154_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_4f0cf943919eaba99ac8fe8963e391ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, бейрут, ливан, хасан насрулла, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Бейрут, Ливан, Хасан Насрулла, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Минобороны Израиля: Бейрут повторит судьбу Газы, если Ливан втянут в войну
МО Израиля: Бейрут повторит судьбу Газы, если "Хезболла" втянет Ливан в войну