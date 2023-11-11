Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Минобороны: ВС России нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удар по складу боеприпасов украинских войск в Киевской области, сообщило Министерство обороны.
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"В районе населенного пункта Девички Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ", — говорится в сводке.
Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике противника в 114 районах. В свою очередь, средства ПВО ликвидировали истребитель МиГ-29 в районе города Запорожье. Также удалось перехватить пять снарядов РСЗО HIMARS и 38 беспилотников в зоне спецоперации.
Купянское направление
Группировка войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки штурмовых отрядов 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Синьковки и Загоруйковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
- до 50 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- два пикапа.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- две самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши;
- самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
- гаубицу Д-30.
Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" отразила две атаки штурмовых отрядов украинской 47-й механизированной бригады в районе Петровского в ЛНР. Также возле этого населенного пункта и села Розовка удалось поразить живую силу и технику ВСУ.
Потери противника составили:
- до 80 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля.
Донецкое направление
Группировка войск "Юг" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила три атаки и нанесла поражение украинским солдатам в районах Васюковки, Раздоловки и Клещеевки в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 305 военнослужащих убитыми и ранеными;
- пять боевых бронированных машин;
- шесть автомобилей;
- самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
- гаубица Д-30.
Южнодонецкое направление
Группировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Новомихайловки в ДНР.
Потери противника составили:
- до 140 военнослужащих;
- два автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
- самоходная артиллерийская установка M119 Paladin и четыре артиллерийские системы М777 производства США;
- две самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши;
- две гаубицы FH70 производства Великобритании;
- гаубица "Мста-Б".
Запорожское направление
Российские подразделения во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно нанесли удары по живой силе и технике украинских 33-й и 118-й механизированных бригад в районе Работино в Запорожской области.
Потери противника составили:
- до 50 военнослужащих;
- два автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка "Акация";
- гаубица М119 производства США.
Херсонское направление
Российские войска нанесли комплексное огневое поражение украинским солдатам возле Антоновки и Шляхового в Херсонской области.
Потери противника составили:
- до 60 военнослужащих;
- один танк;
- три автомобиля;
- гаубица "Мста-Б".