https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908848417.html

Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области

Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 11.11.2023

Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области

Российские подразделения нанесли удар по складу боеприпасов украинских войск в Киевской области, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T14:10

2023-11-11T14:10

2023-11-11T15:00

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удар по складу боеприпасов украинских войск в Киевской области, сообщило Министерство обороны."В районе населенного пункта Девички Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ", — говорится в сводке.Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике противника в 114 районах. В свою очередь, средства ПВО ликвидировали истребитель МиГ-29 в районе города Запорожье. Также удалось перехватить пять снарядов РСЗО HIMARS и 38 беспилотников в зоне спецоперации.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки штурмовых отрядов 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Синьковки и Загоруйковки в Харьковской области.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила две атаки штурмовых отрядов украинской 47-й механизированной бригады в районе Петровского в ЛНР. Также возле этого населенного пункта и села Розовка удалось поразить живую силу и технику ВСУ.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила три атаки и нанесла поражение украинским солдатам в районах Васюковки, Раздоловки и Клещеевки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Новомихайловки в ДНР.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Запорожское направлениеРоссийские подразделения во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно нанесли удары по живой силе и технике украинских 33-й и 118-й механизированных бригад в районе Работино в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска нанесли комплексное огневое поражение украинским солдатам возле Антоновки и Шляхового в Херсонской области.Потери противника составили:

https://ria.ru/20231111/konets-1908811849.html

https://ria.ru/20231111/vybory-1908823993.html

https://ria.ru/20231111/khod-1908839392.html

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

https://ria.ru/20231111/front-1908849736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, польша, киевская область, донецкая народная республика, миг-29