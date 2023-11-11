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Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 11.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 11.11.2023 (обновлено: 15:00 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908848417.html
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 11.11.2023
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Российские подразделения нанесли удар по складу боеприпасов украинских войск в Киевской области, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:10
2023-11-11T15:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
польша
киевская область
донецкая народная республика
миг-29
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удар по складу боеприпасов украинских войск в Киевской области, сообщило Министерство обороны."В районе населенного пункта Девички Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ", — говорится в сводке.Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике противника в 114 районах. В свою очередь, средства ПВО ликвидировали истребитель МиГ-29 в районе города Запорожье. Также удалось перехватить пять снарядов РСЗО HIMARS и 38 беспилотников в зоне спецоперации.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки штурмовых отрядов 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Синьковки и Загоруйковки в Харьковской области.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила две атаки штурмовых отрядов украинской 47-й механизированной бригады в районе Петровского в ЛНР. Также возле этого населенного пункта и села Розовка удалось поразить живую силу и технику ВСУ.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила три атаки и нанесла поражение украинским солдатам в районах Васюковки, Раздоловки и Клещеевки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Новомихайловки в ДНР.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Запорожское направлениеРоссийские подразделения во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно нанесли удары по живой силе и технике украинских 33-й и 118-й механизированных бригад в районе Работино в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска нанесли комплексное огневое поражение украинским солдатам возле Антоновки и Шляхового в Херсонской области.Потери противника составили:
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, польша, киевская область, донецкая народная республика, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Польша, Киевская область, Донецкая Народная Республика, МиГ-29
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области

Минобороны: ВС России нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Киевской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удар по складу боеприпасов украинских войск в Киевской области, сообщило Министерство обороны.
«
"В районе населенного пункта Девички Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ", — говорится в сводке.
Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике противника в 114 районах. В свою очередь, средства ПВО ликвидировали истребитель МиГ-29 в районе города Запорожье. Также удалось перехватить пять снарядов РСЗО HIMARS и 38 беспилотников в зоне спецоперации.
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Вчера, 08:44

Купянское направление

Группировка войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки штурмовых отрядов 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Синьковки и Загоруйковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • до 50 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два пикапа.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
  • две самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши;
  • самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
  • гаубицу Д-30.
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Вчера, 10:42

Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" отразила две атаки штурмовых отрядов украинской 47-й механизированной бригады в районе Петровского в ЛНР. Также возле этого населенного пункта и села Розовка удалось поразить живую силу и технику ВСУ.
Потери противника составили:
  • до 80 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля.
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Вчера, 12:46

Донецкое направление

Группировка войск "Юг" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила три атаки и нанесла поражение украинским солдатам в районах Васюковки, Раздоловки и Клещеевки в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 305 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • пять боевых бронированных машин;
  • шесть автомобилей;
  • самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
  • гаубица Д-30.
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Украина требует атомного удара по России
9 ноября, 08:00

Южнодонецкое направление

Группировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Новомихайловки в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 140 военнослужащих;
  • два автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
  • самоходная артиллерийская установка M119 Paladin и четыре артиллерийские системы М777 производства США;
  • две самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши;
  • две гаубицы FH70 производства Великобритании;
  • гаубица "Мста-Б".
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Зеленский против Залужного: война становится открытой
7 ноября, 08:00

Запорожское направление

Российские подразделения во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно нанесли удары по живой силе и технике украинских 33-й и 118-й механизированных бригад в районе Работино в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • до 50 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка "Акация";
  • гаубица М119 производства США.
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
"Русские это закончат". Зеленскому сообщили, что произойдет с ВСУ на фронте
Вчера, 14:22

Херсонское направление

Российские войска нанесли комплексное огневое поражение украинским солдатам возле Антоновки и Шляхового в Херсонской области.
Потери противника составили:
  • до 60 военнослужащих;
  • один танк;
  • три автомобиля;
  • гаубица "Мста-Б".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 ноября, 18:20
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьПольшаКиевская областьДонецкая Народная РеспубликаМиГ-29
 
 
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