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Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях - РИА Новости, 11.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:06 11.11.2023 (обновлено: 14:18 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908847672.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях - РИА Новости, 11.11.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 130 человек, сообщило субботу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:06
2023-11-11T14:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 130 человек, сообщило субботу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области."Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики. Также нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петровское и Розовка Луганской народной республики."Потери противника составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
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россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

Минобороны: на Краснолиманском и Купянском направлениях ВСУ потеряли 130 человек

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 130 человек, сообщило субботу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.
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«
"Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики. Также нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петровское и Розовка Луганской народной республики.
«
"Потери противника составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля", - уточнили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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