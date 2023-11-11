Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях
Минобороны: на Краснолиманском и Купянском направлениях ВСУ потеряли 130 человек
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 130 человек, сообщило субботу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.
«
"Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики. Также нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петровское и Розовка Луганской народной республики.
«
"Потери противника составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля", - уточнили в министерстве.