https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908847672.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях - РИА Новости, 11.11.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

На купянском и краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 130 человек, сообщило субботу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T14:06

2023-11-11T14:06

2023-11-11T14:18

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 130 человек, сообщило субботу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области."Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики. Также нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петровское и Розовка Луганской народной республики."Потери противника составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), украина