https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908821562.html

Плененные на Днепре украинцы пожаловались, что с ними не было командиров

Плененные на Днепре украинцы пожаловались, что с ними не было командиров - РИА Новости, 11.11.2023

Плененные на Днепре украинцы пожаловались, что с ними не было командиров

Украинские командиры выдали своим солдатам неправильные координаты и сами не стали высаживаться на левом берегу Днепра, рассказали морпехи ВСУ, которые накануне РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T10:08

2023-11-11T10:08

2023-11-11T10:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украинские командиры выдали своим солдатам неправильные координаты и сами не стали высаживаться на левом берегу Днепра, рассказали морпехи ВСУ, которые накануне в ходе боя сдались в плен российским военнослужащим. Ранее сообщалось, что рота российской группировки "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова на херсонском направлении уничтожила подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшиеся закрепиться на левом берегу Днепра. Арсаланов в ходе боя был ранен. 11 украинских военных взяты в плен, российские бойцы представлены к госнаградам, сообщило Минобороны РФ. "На левом берегу оказался при помощи моторной лодки, а в плен попали, потому что нам дали не те точки, на которые нужно было выйти. При том, как мы переправлялись, офицера с нами не было", - сказал пленный Михаил Золин на видео, распространенном МО РФ. По его словам, в роте есть один гранатомет и автоматы, причем боеприпасов для них не всегда хватает. Как уточнил другой пленный Максим Соловьёв, во время высадки офицеры находились в тылу. Задачи солдатам они не ставили, только выдали место дислокации, когда те уже переправлялись. "Нас отобрали, определенную группу людей, посадили в лодки и переправили на другой берег. Сказали, что нужно переправиться через дорогу, там есть наши люди, и нужно будет эвакуировать раненых. Мы перешли дорогу и попали в засаду. Лодки уплыли, они выгружают сразу и отплывают", - рассказал еще один пленный Ярослав Никифоров. Все плененные украинские солдаты указывают на то, что перед отправкой в зону боевых действий проходили крайне короткую подготовку, она длилась около месяца. В это время будущие бойцы в основном роют окопы и проходят теоретические занятия. Стрельбы проводятся порядка двух раз, пострелять удается не всем.

https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908816681.html

https://ria.ru/20231110/myatezh-1908701523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), россия, вооруженные силы украины, в мире