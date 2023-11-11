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Плененные на Днепре украинцы пожаловались, что с ними не было командиров - РИА Новости, 11.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:08 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908821562.html
Плененные на Днепре украинцы пожаловались, что с ними не было командиров
Плененные на Днепре украинцы пожаловались, что с ними не было командиров - РИА Новости, 11.11.2023
Плененные на Днепре украинцы пожаловались, что с ними не было командиров
Украинские командиры выдали своим солдатам неправильные координаты и сами не стали высаживаться на левом берегу Днепра, рассказали морпехи ВСУ, которые накануне РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T10:08
2023-11-11T10:08
специальная военная операция на украине
днепр (город)
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украинские командиры выдали своим солдатам неправильные координаты и сами не стали высаживаться на левом берегу Днепра, рассказали морпехи ВСУ, которые накануне в ходе боя сдались в плен российским военнослужащим. Ранее сообщалось, что рота российской группировки "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова на херсонском направлении уничтожила подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшиеся закрепиться на левом берегу Днепра. Арсаланов в ходе боя был ранен. 11 украинских военных взяты в плен, российские бойцы представлены к госнаградам, сообщило Минобороны РФ. "На левом берегу оказался при помощи моторной лодки, а в плен попали, потому что нам дали не те точки, на которые нужно было выйти. При том, как мы переправлялись, офицера с нами не было", - сказал пленный Михаил Золин на видео, распространенном МО РФ. По его словам, в роте есть один гранатомет и автоматы, причем боеприпасов для них не всегда хватает. Как уточнил другой пленный Максим Соловьёв, во время высадки офицеры находились в тылу. Задачи солдатам они не ставили, только выдали место дислокации, когда те уже переправлялись. "Нас отобрали, определенную группу людей, посадили в лодки и переправили на другой берег. Сказали, что нужно переправиться через дорогу, там есть наши люди, и нужно будет эвакуировать раненых. Мы перешли дорогу и попали в засаду. Лодки уплыли, они выгружают сразу и отплывают", - рассказал еще один пленный Ярослав Никифоров. Все плененные украинские солдаты указывают на то, что перед отправкой в зону боевых действий проходили крайне короткую подготовку, она длилась около месяца. В это время будущие бойцы в основном роют окопы и проходят теоретические занятия. Стрельбы проводятся порядка двух раз, пострелять удается не всем.
https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908816681.html
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днепр (город), россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Плененные на Днепре украинцы пожаловались, что с ними не было командиров

Пленные украинцы рассказали, что командиры дали им неправильные координаты

© AP Photo / Boghdan KutiepovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украинские командиры выдали своим солдатам неправильные координаты и сами не стали высаживаться на левом берегу Днепра, рассказали морпехи ВСУ, которые накануне в ходе боя сдались в плен российским военнослужащим.
Ранее сообщалось, что рота российской группировки "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова на херсонском направлении уничтожила подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшиеся закрепиться на левом берегу Днепра.
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Арсаланов в ходе боя был ранен. 11 украинских военных взяты в плен, российские бойцы представлены к госнаградам, сообщило Минобороны РФ.
"На левом берегу оказался при помощи моторной лодки, а в плен попали, потому что нам дали не те точки, на которые нужно было выйти. При том, как мы переправлялись, офицера с нами не было", - сказал пленный Михаил Золин на видео, распространенном МО РФ.
По его словам, в роте есть один гранатомет и автоматы, причем боеприпасов для них не всегда хватает.
Как уточнил другой пленный Максим Соловьёв, во время высадки офицеры находились в тылу. Задачи солдатам они не ставили, только выдали место дислокации, когда те уже переправлялись.
"Нас отобрали, определенную группу людей, посадили в лодки и переправили на другой берег. Сказали, что нужно переправиться через дорогу, там есть наши люди, и нужно будет эвакуировать раненых. Мы перешли дорогу и попали в засаду. Лодки уплыли, они выгружают сразу и отплывают", - рассказал еще один пленный Ярослав Никифоров.
Все плененные украинские солдаты указывают на то, что перед отправкой в зону боевых действий проходили крайне короткую подготовку, она длилась около месяца. В это время будущие бойцы в основном роют окопы и проходят теоретические занятия. Стрельбы проводятся порядка двух раз, пострелять удается не всем.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)РоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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