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Военные рассказали о бое на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов - РИА Новости, 11.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:32 11.11.2023 (обновлено: 16:19 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908816681.html
Военные рассказали о бое на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов
Военные рассказали о бое на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов - РИА Новости, 11.11.2023
Военные рассказали о бое на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов
Бой, в котором российские военнослужащие взяли в плен 11 украинских морпехов, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, был быстрым и тяжелым, рассказали... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T09:32
2023-11-11T16:19
специальная военная операция на украине
днепр (город)
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бой, в котором российские военнослужащие взяли в плен 11 украинских морпехов, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, был быстрым и тяжелым, рассказали участники столкновения. &quot;Командир (Золто Арсаланов. — Прим. ред.) взял группу из 15 человек и повел в бой. Бой был быстрый, тяжелый — не сказать, что нудный. Скоротечный. В ходе боя семь человек были взяты в плен, четыре человека по концовке боекомплекта сами сдались. Понимали, что уже все, сдались, вышли&quot;, — рассказал один из бойцов.По его словам, российские военные работали слаженно, командир сначала четко указал, что делать, а после того, как был ранен, продолжал участвовать в бою. Двое бойцов с позывными Шеф и Француз зашли с фланга и "вырубили" украинского пулеметчика прикладом, пока тот менял закончившийся боекомплект. Уже после завершения боя российские военнослужащие узнали, что имели дело с 36-й бригадой морской пехоты ВСУ. Еще один боец назвал Арсаланова хладнокровным и спокойным. По его словам, солдатам передавалась уверенность командира, поэтому российские военнослужащие без сомнений приступили к выполнению задач, когда высадились боевики ВСУ. Как рассказал Шеф, украинский пулемет затих, "грубо говоря, на какое-то мгновение". Командир, по его словам, вовремя дал приказ зайти с фланга, что позволило российским бойцам "вырубить" пулеметчика. Его помощник при этом понял, "что все закончилось для него", и сдался сам.&quot;Переживаем, волнуемся, командиру здоровья, скорейшего выздоровления, поправиться. Он с нами был до конца, даже после того, как его &quot;трехсотило&quot; (ранило. — Прим. ред.), грубо говоря, он был с нами. Командир — мужик, победа будет за нами!&quot; — добавил Шеф.По словам еще одного сослуживца, Арсаланов приучил солдат всегда держать оружие в чистоте. Военный отметил, что автоматы быстро загрязняются в Херсонской области, где "песок попадает везде". Поэтому каждую свободную минуту бойцы заняты подготовкой своих автоматов, чтобы они всегда были в исправном состоянии.Ранее сообщалось, что рота российской группировки "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова на Херсонском направлении уничтожила подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшиеся закрепиться на левом берегу Днепра. Арсаланов во время боя получил ранение. Российских военных представили к госнаградам.
https://ria.ru/20231107/plennyy-1907811327.html
https://ria.ru/20231109/operatory-1908479990.html
днепр (город)
россия
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днепр (город), россия, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
Военные рассказали о бое на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов

Военные: бой на Днепре, при котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ, был тяжелым

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бой, в котором российские военнослужащие взяли в плен 11 украинских морпехов, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, был быстрым и тяжелым, рассказали участники столкновения.
«

"Командир (Золто Арсаланов. — Прим. ред.) взял группу из 15 человек и повел в бой. Бой был быстрый, тяжелый — не сказать, что нудный. Скоротечный. В ходе боя семь человек были взяты в плен, четыре человека по концовке боекомплекта сами сдались. Понимали, что уже все, сдались, вышли", — рассказал один из бойцов.

По его словам, российские военные работали слаженно, командир сначала четко указал, что делать, а после того, как был ранен, продолжал участвовать в бою.
Двое бойцов с позывными Шеф и Француз зашли с фланга и "вырубили" украинского пулеметчика прикладом, пока тот менял закончившийся боекомплект. Уже после завершения боя российские военнослужащие узнали, что имели дело с 36-й бригадой морской пехоты ВСУ.
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Еще один боец назвал Арсаланова хладнокровным и спокойным. По его словам, солдатам передавалась уверенность командира, поэтому российские военнослужащие без сомнений приступили к выполнению задач, когда высадились боевики ВСУ.
Как рассказал Шеф, украинский пулемет затих, "грубо говоря, на какое-то мгновение". Командир, по его словам, вовремя дал приказ зайти с фланга, что позволило российским бойцам "вырубить" пулеметчика. Его помощник при этом понял, "что все закончилось для него", и сдался сам.
«

"Переживаем, волнуемся, командиру здоровья, скорейшего выздоровления, поправиться. Он с нами был до конца, даже после того, как его "трехсотило" (ранило. — Прим. ред.), грубо говоря, он был с нами. Командир — мужик, победа будет за нами!" — добавил Шеф.

По словам еще одного сослуживца, Арсаланов приучил солдат всегда держать оружие в чистоте. Военный отметил, что автоматы быстро загрязняются в Херсонской области, где "песок попадает везде". Поэтому каждую свободную минуту бойцы заняты подготовкой своих автоматов, чтобы они всегда были в исправном состоянии.
Ранее сообщалось, что рота российской группировки "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова на Херсонском направлении уничтожила подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшиеся закрепиться на левом берегу Днепра. Арсаланов во время боя получил ранение. Российских военных представили к госнаградам.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)РоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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