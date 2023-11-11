https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908806430.html

Российский боец рассказал об уничтожении под Артемовском "мясных" групп ВСУ

Российский боец рассказал об уничтожении под Артемовском "мясных" групп ВСУ - РИА Новости, 11.11.2023

Российский боец рассказал об уничтожении под Артемовском "мясных" групп ВСУ

Неподготовленные группы ВСУ уничтожаются российскими войсками еще на подходе к позициям на Артемовском направлении, рассказал РИА Новости боец спецназа "Сибирь" РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T06:04

2023-11-11T06:04

2023-11-11T06:27

специальная военная операция на украине

артемовский

вооруженные силы украины

безопасность

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АРТЕМОВСК (ДНР), 11 ноя – РИА Новости. Неподготовленные группы ВСУ уничтожаются российскими войсками еще на подходе к позициям на Артемовском направлении, рассказал РИА Новости боец спецназа "Сибирь" Южной группировки войск. "Разница есть между профессиональной группой и, так скажем, неподготовленной – "мясной группой". "Мясные группы" выдвигаются в колонну, между ними дистанции вообще никакой, то есть при хорошем выстреле одного снаряда будет достаточно, чтобы просто уничтожить всю группу", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что при использовании FPV-дронов совместно с артиллерией эффективность поражения всей группы будет достаточно высокой. "Было три волны наката (наступление противника – ред.), выдвигались группами по восемь человек, дистанция между ними – минимальная, просто эти три волны быстро погасили. Работали всеми орудиями – 120-й, 82-й (минометы калибра 120 и 82 миллиметра – ред.), расчеты FPV, все эти волны быстро погасили. Так эффективно, что они даже до наших позиций не дошли", – отметил спецназовец. По его словам, подготовленные группы противника поражаются по другой схеме: в первую очередь выбирается главная пара в группе, которую атакует дрон-камикадзе, а остальную часть накрывает артиллерия.

https://ria.ru/20231111/ukraina-1908803979.html

артемовский

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артемовский, вооруженные силы украины, безопасность