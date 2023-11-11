https://ria.ru/20231111/sobaka-1908876738.html

В Калуге бойцовская собака покусала двоих детей

В Калуге бойцовская собака покусала двоих детей - РИА Новости, 11.11.2023

В Калуге бойцовская собака покусала двоих детей

В Калуге оставленная без присмотра бойцовская собака покусала двоих детей, сообщила прокуратура Калужской области. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T17:43

2023-11-11T17:43

2023-11-11T17:53

происшествия

калуга

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. В Калуге оставленная без присмотра бойцовская собака покусала двоих детей, сообщила прокуратура Калужской области. "Виновное лицо установлено, решается вопрос о привлечении его к ответственности", — уточнили в ведомстве. В соцсетях появилось видео, на котором крупная собака бойцовской породы нападает на девочку, она громко кричит, рядом находится еще один ребенок. Девочку спасает подбежавший мужчина, который отгоняет пса. По данным прокуратуры, 9 ноября в полицию поступило сообщение, что на улице Минской в Калуге в районе дома 36 на двух детей напала бойцовская собака. После оказания медицинской помощи их отпустили домой. Кроме того, прокуратура намерена направить в суд исковые заявления о возмещении причиненного детям вреда.

https://ria.ru/20230925/sobaka-1898541951.html

калуга

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, калуга