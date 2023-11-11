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В Калуге бойцовская собака покусала двоих детей - РИА Новости, 11.11.2023
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17:43 11.11.2023 (обновлено: 17:53 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/sobaka-1908876738.html
В Калуге бойцовская собака покусала двоих детей
В Калуге бойцовская собака покусала двоих детей - РИА Новости, 11.11.2023
В Калуге бойцовская собака покусала двоих детей
В Калуге оставленная без присмотра бойцовская собака покусала двоих детей, сообщила прокуратура Калужской области. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T17:43
2023-11-11T17:53
происшествия
калуга
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. В Калуге оставленная без присмотра бойцовская собака покусала двоих детей, сообщила прокуратура Калужской области. "Виновное лицо установлено, решается вопрос о привлечении его к ответственности", — уточнили в ведомстве. В соцсетях появилось видео, на котором крупная собака бойцовской породы нападает на девочку, она громко кричит, рядом находится еще один ребенок. Девочку спасает подбежавший мужчина, который отгоняет пса. По данным прокуратуры, 9 ноября в полицию поступило сообщение, что на улице Минской в Калуге в районе дома 36 на двух детей напала бойцовская собака. После оказания медицинской помощи их отпустили домой. Кроме того, прокуратура намерена направить в суд исковые заявления о возмещении причиненного детям вреда.
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происшествия, калуга
Происшествия, Калуга
В Калуге бойцовская собака покусала двоих детей

В Калуге оставленная без присмотра бойцовская собака покусала двоих детей

© Скриншот видео с камеры наблюденияНападение бойцовской собаки на детей. Кадр видео
Нападение бойцовской собаки на детей. Кадр видео
© Скриншот видео с камеры наблюдения
Нападение бойцовской собаки на детей. Кадр видео
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. В Калуге оставленная без присмотра бойцовская собака покусала двоих детей, сообщила прокуратура Калужской области.
«
"Виновное лицо установлено, решается вопрос о привлечении его к ответственности", — уточнили в ведомстве.
В соцсетях появилось видео, на котором крупная собака бойцовской породы нападает на девочку, она громко кричит, рядом находится еще один ребенок. Девочку спасает подбежавший мужчина, который отгоняет пса.
По данным прокуратуры, 9 ноября в полицию поступило сообщение, что на улице Минской в Калуге в районе дома 36 на двух детей напала бойцовская собака. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.
Кроме того, прокуратура намерена направить в суд исковые заявления о возмещении причиненного детям вреда.
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