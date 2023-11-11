https://ria.ru/20231111/shtorm-1908908465.html

Спустя неделю после шторма "Киаран" у 20 тысяч французов нет света

Спустя неделю после шторма "Киаран" у 20 тысяч французов нет света - РИА Новости, 11.11.2023

Спустя неделю после шторма "Киаран" у 20 тысяч французов нет света

Около 20 тысяч человек во французском регионе Бретань на северо-западе страны остаются без электричества спустя более недели после сильного шторма "Киаран",... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T22:50

2023-11-11T22:50

2023-11-11T22:50

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ПАРИЖ, 11 ноя – РИА Новости. Около 20 тысяч человек во французском регионе Бретань на северо-западе страны остаются без электричества спустя более недели после сильного шторма "Киаран", сообщил в субботу французский оператор электросетей Enedis. "В субботу 11 ноября (подача электричества у) 97% клиентов в Бретани была восстановлена, остаётся подключить 19 900 клиентов", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании. Наиболее затронутым является департамент Финистер, где без света остаются почти 15 тысяч человек, отметила компания. Оператор сообщил, что 2,4 тысячи специалистов продолжают активно работать над восстановлением подачи электричества. В течение последних нескольких дней было установлено 1,2 тысячи электрогенераторов для обеспечения затронутого населения энергией, сказано в пресс-релизе. На прошлой неделе на Францию обрушился шторм "Киаран". В результате около 1,2 миллиона человек во Франции остались без электричества, три человека погибли, не менее 47 получили ранения.

https://ria.ru/20231103/shtorm-1907194755.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бретань, франция