"Уничтожили всех". Мощный удар России по ВСУ вызвал шок в США
Журналиста Морриса шокировала гибель офицеров ВСУ при награждении в Запорожье
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 года
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 года. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Американского журналиста Клейтона Морриса удивила новость об уничтожении высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины от ракетного удара во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
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"Целая церемония награждения была уничтожена. Какой-то украинский командир решил, что это умная идея — собрать кучу украинцев и провести церемонию награждения вблизи одной из линий фронта. А русские точно знали, что происходит, и уничтожили их всех", — заявил журналист.
Моррис также добавил, что в западных СМИ подобная новость уже не получит всеобщей огласки, поскольку сейчас все внимание сфокусировано на войне Израиля и ХАМАС.
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"И подобное происходит регулярно, и, конечно, сейчас это все скрыто за заголовками, поэтому мы об этом не слышим", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября сообщил, что по военным 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области нанесли удар. По информации украинского издания "Страна", речь идет об атаке 3 ноября, целью которой стали украинские военные во время торжественного построения. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что удар привел к гибели 50 солдат ВСУ.