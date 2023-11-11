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"Уничтожили всех". Мощный удар России по ВСУ вызвал шок в США

"Уничтожили всех". Мощный удар России по ВСУ вызвал шок в США - РИА Новости, 11.11.2023

"Уничтожили всех". Мощный удар России по ВСУ вызвал шок в США

Американского журналиста Клейтона Морриса удивила новость об уничтожении высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины от ракетного удара во время... РИА Новости, 11.11.2023

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Американского журналиста Клейтона Морриса удивила новость об уничтожении высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины от ракетного удара во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в подконтрольной Киеву части Запорожской области."Целая церемония награждения была уничтожена. Какой-то украинский командир решил, что это умная идея — собрать кучу украинцев и провести церемонию награждения вблизи одной из линий фронта. А русские точно знали, что происходит, и уничтожили их всех", — заявил журналист.Моррис также добавил, что в западных СМИ подобная новость уже не получит всеобщей огласки, поскольку сейчас все внимание сфокусировано на войне Израиля и ХАМАС."И подобное происходит регулярно, и, конечно, сейчас это все скрыто за заголовками, поэтому мы об этом не слышим", — сказал он.Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября сообщил, что по военным 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области нанесли удар. По информации украинского издания "Страна", речь идет об атаке 3 ноября, целью которой стали украинские военные во время торжественного построения. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что удар привел к гибели 50 солдат ВСУ.

https://ria.ru/20231111/vsu-1908815836.html

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в мире, россия, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины, политика, сша, украина