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"Уничтожили всех". Мощный удар России по ВСУ вызвал шок в США - РИА Новости, 11.11.2023
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11:13 11.11.2023 (обновлено: 15:32 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/shok-1908829536.html
"Уничтожили всех". Мощный удар России по ВСУ вызвал шок в США
"Уничтожили всех". Мощный удар России по ВСУ вызвал шок в США - РИА Новости, 11.11.2023
"Уничтожили всех". Мощный удар России по ВСУ вызвал шок в США
Американского журналиста Клейтона Морриса удивила новость об уничтожении высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины от ракетного удара во время... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T11:13
2023-11-11T15:32
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Американского журналиста Клейтона Морриса удивила новость об уничтожении высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины от ракетного удара во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в подконтрольной Киеву части Запорожской области.&quot;Целая церемония награждения была уничтожена. Какой-то украинский командир решил, что это умная идея — собрать кучу украинцев и провести церемонию награждения вблизи одной из линий фронта. А русские точно знали, что происходит, и уничтожили их всех&quot;, — заявил журналист.Моррис также добавил, что в западных СМИ подобная новость уже не получит всеобщей огласки, поскольку сейчас все внимание сфокусировано на войне Израиля и ХАМАС.&quot;И подобное происходит регулярно, и, конечно, сейчас это все скрыто за заголовками, поэтому мы об этом не слышим&quot;, — сказал он.Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября сообщил, что по военным 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области нанесли удар. По информации украинского издания "Страна", речь идет об атаке 3 ноября, целью которой стали украинские военные во время торжественного построения. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что удар привел к гибели 50 солдат ВСУ.
https://ria.ru/20231111/vsu-1908815836.html
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в мире, россия, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины, политика, сша, украина
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Политика, США, Украина
"Уничтожили всех". Мощный удар России по ВСУ вызвал шок в США

Журналиста Морриса шокировала гибель офицеров ВСУ при награждении в Запорожье

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 года
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 года - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 года. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Американского журналиста Клейтона Морриса удивила новость об уничтожении высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины от ракетного удара во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
«

"Целая церемония награждения была уничтожена. Какой-то украинский командир решил, что это умная идея — собрать кучу украинцев и провести церемонию награждения вблизи одной из линий фронта. А русские точно знали, что происходит, и уничтожили их всех", — заявил журналист.

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Моррис также добавил, что в западных СМИ подобная новость уже не получит всеобщей огласки, поскольку сейчас все внимание сфокусировано на войне Израиля и ХАМАС.
«

"И подобное происходит регулярно, и, конечно, сейчас это все скрыто за заголовками, поэтому мы об этом не слышим", — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября сообщил, что по военным 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области нанесли удар. По информации украинского издания "Страна", речь идет об атаке 3 ноября, целью которой стали украинские военные во время торжественного построения. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что удар привел к гибели 50 солдат ВСУ.
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