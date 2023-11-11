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Саудовский МИД: исламские страны начнут шаги для прекращения войны в Газе

Саудовский МИД: исламские страны начнут шаги для прекращения войны в Газе - РИА Новости, 11.11.2023

Саудовский МИД: исламские страны начнут шаги для прекращения войны в Газе

Министры иностранных дел влиятельных арабских и мусульманских стран, включая Саудовскую Аравию, Египет, Катар, Турцию, Индонезию, Нигерию и Палестину, вошли в... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T21:06

2023-11-11T21:06

2023-11-11T21:06

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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел влиятельных арабских и мусульманских стран, включая Саудовскую Аравию, Египет, Катар, Турцию, Индонезию, Нигерию и Палестину, вошли в специальный совет для выработки немедленных шагов с целью прекращения военных действий в секторе Газа и активизации мирного процесса в регионе, сообщил в субботу на пресс-конференции по итогам арабо-исламского саммита в Эр-Рияде глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан. "Обладающие реальным влиянием арабские и исламские страны, а также любые другие заинтересованные страны, с участием генеральных секретарей Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества уполномочены инициировать немедленные действия на международном уровне от имени всех государств-членов этих организаций, чтобы остановить войну в секторе Газа и добиться начала серьезного и реального политического процесса для достижения прочного и всеобъемлющего мира в регионе", - пояснил министр. Такое решение, по его словам, содержится в итоговой декларации внеочередного саммита арабских и мусульманских стран по ситуации в секторе Газа, который прошёл в столице Саудовской Аравии. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч человек, пострадали более 27,4 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По данным израильской армии, подтвержденное число заложников ХАМАС в секторе Газа составляет порядка 240 человек. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. В конце октября началась наземная фаза операции по ликвидации инфраструктуры ХАМАС в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную часть.

https://ria.ru/20231111/voyna-1908896285.html

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в мире, израиль, саудовская аравия, владимир путин, оон, хамас, россия, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году