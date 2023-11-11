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В кассах Большого театра начались продажи билетов на "Щелкунчик" - РИА Новости, 11.11.2023
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Культура
 
11:07 11.11.2023 (обновлено: 12:40 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/schelkunchik-1908828530.html
В кассах Большого театра начались продажи билетов на "Щелкунчик"
В кассах Большого театра начались продажи билетов на "Щелкунчик" - РИА Новости, 11.11.2023
В кассах Большого театра начались продажи билетов на "Щелкунчик"
В кассах Большого театра начались продажи билетов на балет "Щелкунчик" с 29 по 31 декабря, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T11:07
2023-11-11T12:40
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В кассах Большого театра начались продажи билетов на балет "Щелкунчик" с 29 по 31 декабря, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж, на представления 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно.Кассы театра открылись в 10.00. Первыми смогли купить билеты около 50 человек из льготных категорий, которые предварительно не стояли в очереди. В их числе оказался мужчина, который решил реализовать свою мечту и впервые сходить в Большой театр."Я очень давно хотел сходить на "Щелкунчика". Это будет мой первый поход в Большой театр - значимое событие. Все-таки к Новому году хочется посмотреть сказку. Билет удалось получить за счет того, что я на инвалидности - такие категории идут вне очереди", - сказал он РИА Новости.Когда покупатели выходили из касс, другие люди из очереди интересовались у них выбором мест. С самого начала зрители негодовали, что весь партер уже занят.После льготных категорий граждан в кассы за билетами начали заходить люди, отстоявшие в очереди несколько суток. Первой оказалась женщина из Красноярска, которая рассказала, что это не дало ей возможности выбрать более удобные места, так как весь партер уже забронирован."Там вообще выбора ноль, но я брала на вечер 31 декабря, поэтому там все уже забронировано. Я взяла места (для себя и 15-летней дочери - ред.) в ложе в первом ряду, каждый билет за 14 тысяч (рублей - ред.), потому что там внизу и нет ничего, и все центральные места заняты… (Я стояла в очереди - ред.) с 8 ноября с 13 часов", - подчеркнула она, отметив, что после покупки билетов испытывает положительные эмоции, так как "безумно любит Чайковского" и никогда не была в Большом театре.Женщина сказала, что в следующем году готова снова простоять в очереди за билетами, если хорошо подготовится. "Нам еще нужен стол, чтобы сидеть кушать, чуть побольше кресел", - добавила она.Люди, которые вместе с ней провели ни одни сутки в очереди, поздравляли её с покупкой долгожданных билетов.Мужчина, который вместе с супругой купил билеты для себя и своих детей, тоже сказал об ограниченном выборе мест. "Выбор билетов не очень. У нас был номер пятый (браслета - ред.) в очереди. Центральных лож нет вообще. Мы взяли амфитеатр, третий ряд, а хотели первый-второй ярус, центр, ближе к 12-й ложе. Мы пойдем на "Щелкунчика" 29 декабря в семь вечера", - сказал он.По его словам, они стояли в очереди не в первый раз. 3 ноября, отстояв четыре часа, они так и не смогли получить браслеты, но объединились с другими желающими купить заветные билеты и в этот раз, проведя в очереди два дня, смогли их приобрести.Проблемы с формированием очереди за браслетами начались ещё 3 ноября - накануне старта продаж билетов на первые представления 23-28 декабря. Четвёртого ноября ещё до открытия касс в 10 утра перед ГАБТом уже образовались огромные очереди.В прошлые выходные на "Авито" появились объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди, цена варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей, сервис блокировал данные объявления. В другом объявлении предлагали билеты на " Щелкунчика " по предзаказу. Некое агентство обещало билеты с предоплатой 50% от итоговой стоимости.Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ранее заявила, что генеральному директору ГАБТа Владимиру Урину направлено обращение комитета ГД по культуре с вопросами о ситуации с продажей билетов на балет. Директор ГАБТа ответил, что Большой театр ежегодно совершенствует систему продаж билетов на популярные спектакли.
https://ria.ru/20231109/teatr-1908429796.html
https://ria.ru/20231104/schelkunchik-1907512556.html
https://ria.ru/20231104/bilety-1907463035.html
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новости культуры, большой театр, москва
Культура, Новости культуры, Большой театр, Москва
В кассах Большого театра начались продажи билетов на "Щелкунчик"

Большой театр начал продажи билетов на "Щелкунчик" с 29 по 31 декабря

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве
Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В кассах Большого театра начались продажи билетов на балет "Щелкунчик" с 29 по 31 декабря, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж, на представления 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно.
Кассы театра открылись в 10.00. Первыми смогли купить билеты около 50 человек из льготных категорий, которые предварительно не стояли в очереди. В их числе оказался мужчина, который решил реализовать свою мечту и впервые сходить в Большой театр.
"Я очень давно хотел сходить на "Щелкунчика". Это будет мой первый поход в Большой театр - значимое событие. Все-таки к Новому году хочется посмотреть сказку. Билет удалось получить за счет того, что я на инвалидности - такие категории идут вне очереди", - сказал он РИА Новости.
Государственный Академический Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Лиц, незаконно записывавших в очередь за билетами на "Щелкунчик", задержали
9 ноября, 15:34
Когда покупатели выходили из касс, другие люди из очереди интересовались у них выбором мест. С самого начала зрители негодовали, что весь партер уже занят.
После льготных категорий граждан в кассы за билетами начали заходить люди, отстоявшие в очереди несколько суток. Первой оказалась женщина из Красноярска, которая рассказала, что это не дало ей возможности выбрать более удобные места, так как весь партер уже забронирован.
"Там вообще выбора ноль, но я брала на вечер 31 декабря, поэтому там все уже забронировано. Я взяла места (для себя и 15-летней дочери - ред.) в ложе в первом ряду, каждый билет за 14 тысяч (рублей - ред.), потому что там внизу и нет ничего, и все центральные места заняты… (Я стояла в очереди - ред.) с 8 ноября с 13 часов", - подчеркнула она, отметив, что после покупки билетов испытывает положительные эмоции, так как "безумно любит Чайковского" и никогда не была в Большом театре.
Женщина сказала, что в следующем году готова снова простоять в очереди за билетами, если хорошо подготовится. "Нам еще нужен стол, чтобы сидеть кушать, чуть побольше кресел", - добавила она.
Люди, которые вместе с ней провели ни одни сутки в очереди, поздравляли её с покупкой долгожданных билетов.
Сцена из спектакля Щелкунчик в Большом театре - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
"Авито" блокирует объявления о продаже мест в очереди на "Щелкунчика"
4 ноября, 23:40
Мужчина, который вместе с супругой купил билеты для себя и своих детей, тоже сказал об ограниченном выборе мест. "Выбор билетов не очень. У нас был номер пятый (браслета - ред.) в очереди. Центральных лож нет вообще. Мы взяли амфитеатр, третий ряд, а хотели первый-второй ярус, центр, ближе к 12-й ложе. Мы пойдем на "Щелкунчика" 29 декабря в семь вечера", - сказал он.
По его словам, они стояли в очереди не в первый раз. 3 ноября, отстояв четыре часа, они так и не смогли получить браслеты, но объединились с другими желающими купить заветные билеты и в этот раз, проведя в очереди два дня, смогли их приобрести.
Проблемы с формированием очереди за браслетами начались ещё 3 ноября - накануне старта продаж билетов на первые представления 23-28 декабря. Четвёртого ноября ещё до открытия касс в 10 утра перед ГАБТом уже образовались огромные очереди.
В прошлые выходные на "Авито" появились объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди, цена варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей, сервис блокировал данные объявления. В другом объявлении предлагали билеты на " Щелкунчика " по предзаказу. Некое агентство обещало билеты с предоплатой 50% от итоговой стоимости.
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ранее заявила, что генеральному директору ГАБТа Владимиру Урину направлено обращение комитета ГД по культуре с вопросами о ситуации с продажей билетов на балет. Директор ГАБТа ответил, что Большой театр ежегодно совершенствует систему продаж билетов на популярные спектакли.
Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
За место в очереди для покупки билета на "Щелкунчик" просят 15 тысяч рублей
4 ноября, 16:49
 
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