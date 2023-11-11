https://ria.ru/20231111/schelkunchik-1908828530.html

В кассах Большого театра начались продажи билетов на "Щелкунчик"

В кассах Большого театра начались продажи билетов на "Щелкунчик" - РИА Новости, 11.11.2023

В кассах Большого театра начались продажи билетов на "Щелкунчик"

В кассах Большого театра начались продажи билетов на балет "Щелкунчик" с 29 по 31 декабря, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2023

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2023-11-11T11:07

2023-11-11T12:40

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В кассах Большого театра начались продажи билетов на балет "Щелкунчик" с 29 по 31 декабря, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж, на представления 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно.Кассы театра открылись в 10.00. Первыми смогли купить билеты около 50 человек из льготных категорий, которые предварительно не стояли в очереди. В их числе оказался мужчина, который решил реализовать свою мечту и впервые сходить в Большой театр."Я очень давно хотел сходить на "Щелкунчика". Это будет мой первый поход в Большой театр - значимое событие. Все-таки к Новому году хочется посмотреть сказку. Билет удалось получить за счет того, что я на инвалидности - такие категории идут вне очереди", - сказал он РИА Новости.Когда покупатели выходили из касс, другие люди из очереди интересовались у них выбором мест. С самого начала зрители негодовали, что весь партер уже занят.После льготных категорий граждан в кассы за билетами начали заходить люди, отстоявшие в очереди несколько суток. Первой оказалась женщина из Красноярска, которая рассказала, что это не дало ей возможности выбрать более удобные места, так как весь партер уже забронирован."Там вообще выбора ноль, но я брала на вечер 31 декабря, поэтому там все уже забронировано. Я взяла места (для себя и 15-летней дочери - ред.) в ложе в первом ряду, каждый билет за 14 тысяч (рублей - ред.), потому что там внизу и нет ничего, и все центральные места заняты… (Я стояла в очереди - ред.) с 8 ноября с 13 часов", - подчеркнула она, отметив, что после покупки билетов испытывает положительные эмоции, так как "безумно любит Чайковского" и никогда не была в Большом театре.Женщина сказала, что в следующем году готова снова простоять в очереди за билетами, если хорошо подготовится. "Нам еще нужен стол, чтобы сидеть кушать, чуть побольше кресел", - добавила она.Люди, которые вместе с ней провели ни одни сутки в очереди, поздравляли её с покупкой долгожданных билетов.Мужчина, который вместе с супругой купил билеты для себя и своих детей, тоже сказал об ограниченном выборе мест. "Выбор билетов не очень. У нас был номер пятый (браслета - ред.) в очереди. Центральных лож нет вообще. Мы взяли амфитеатр, третий ряд, а хотели первый-второй ярус, центр, ближе к 12-й ложе. Мы пойдем на "Щелкунчика" 29 декабря в семь вечера", - сказал он.По его словам, они стояли в очереди не в первый раз. 3 ноября, отстояв четыре часа, они так и не смогли получить браслеты, но объединились с другими желающими купить заветные билеты и в этот раз, проведя в очереди два дня, смогли их приобрести.Проблемы с формированием очереди за браслетами начались ещё 3 ноября - накануне старта продаж билетов на первые представления 23-28 декабря. Четвёртого ноября ещё до открытия касс в 10 утра перед ГАБТом уже образовались огромные очереди.В прошлые выходные на "Авито" появились объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди, цена варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей, сервис блокировал данные объявления. В другом объявлении предлагали билеты на " Щелкунчика " по предзаказу. Некое агентство обещало билеты с предоплатой 50% от итоговой стоимости.Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ранее заявила, что генеральному директору ГАБТа Владимиру Урину направлено обращение комитета ГД по культуре с вопросами о ситуации с продажей билетов на балет. Директор ГАБТа ответил, что Большой театр ежегодно совершенствует систему продаж билетов на популярные спектакли.

https://ria.ru/20231109/teatr-1908429796.html

https://ria.ru/20231104/schelkunchik-1907512556.html

https://ria.ru/20231104/bilety-1907463035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, большой театр, москва