https://ria.ru/20231111/schelkunchik-1908828530.html
В кассах Большого театра начались продажи билетов на "Щелкунчик"
В кассах Большого театра начались продажи билетов на "Щелкунчик" - РИА Новости, 11.11.2023
В кассах Большого театра начались продажи билетов на "Щелкунчик"
В кассах Большого театра начались продажи билетов на балет "Щелкунчик" с 29 по 31 декабря, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T11:07
2023-11-11T11:07
2023-11-11T12:40
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В кассах Большого театра начались продажи билетов на балет "Щелкунчик" с 29 по 31 декабря, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж, на представления 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно.Кассы театра открылись в 10.00. Первыми смогли купить билеты около 50 человек из льготных категорий, которые предварительно не стояли в очереди. В их числе оказался мужчина, который решил реализовать свою мечту и впервые сходить в Большой театр."Я очень давно хотел сходить на "Щелкунчика". Это будет мой первый поход в Большой театр - значимое событие. Все-таки к Новому году хочется посмотреть сказку. Билет удалось получить за счет того, что я на инвалидности - такие категории идут вне очереди", - сказал он РИА Новости.Когда покупатели выходили из касс, другие люди из очереди интересовались у них выбором мест. С самого начала зрители негодовали, что весь партер уже занят.После льготных категорий граждан в кассы за билетами начали заходить люди, отстоявшие в очереди несколько суток. Первой оказалась женщина из Красноярска, которая рассказала, что это не дало ей возможности выбрать более удобные места, так как весь партер уже забронирован."Там вообще выбора ноль, но я брала на вечер 31 декабря, поэтому там все уже забронировано. Я взяла места (для себя и 15-летней дочери - ред.) в ложе в первом ряду, каждый билет за 14 тысяч (рублей - ред.), потому что там внизу и нет ничего, и все центральные места заняты… (Я стояла в очереди - ред.) с 8 ноября с 13 часов", - подчеркнула она, отметив, что после покупки билетов испытывает положительные эмоции, так как "безумно любит Чайковского" и никогда не была в Большом театре.Женщина сказала, что в следующем году готова снова простоять в очереди за билетами, если хорошо подготовится. "Нам еще нужен стол, чтобы сидеть кушать, чуть побольше кресел", - добавила она.Люди, которые вместе с ней провели ни одни сутки в очереди, поздравляли её с покупкой долгожданных билетов.Мужчина, который вместе с супругой купил билеты для себя и своих детей, тоже сказал об ограниченном выборе мест. "Выбор билетов не очень. У нас был номер пятый (браслета - ред.) в очереди. Центральных лож нет вообще. Мы взяли амфитеатр, третий ряд, а хотели первый-второй ярус, центр, ближе к 12-й ложе. Мы пойдем на "Щелкунчика" 29 декабря в семь вечера", - сказал он.По его словам, они стояли в очереди не в первый раз. 3 ноября, отстояв четыре часа, они так и не смогли получить браслеты, но объединились с другими желающими купить заветные билеты и в этот раз, проведя в очереди два дня, смогли их приобрести.Проблемы с формированием очереди за браслетами начались ещё 3 ноября - накануне старта продаж билетов на первые представления 23-28 декабря. Четвёртого ноября ещё до открытия касс в 10 утра перед ГАБТом уже образовались огромные очереди.В прошлые выходные на "Авито" появились объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди, цена варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей, сервис блокировал данные объявления. В другом объявлении предлагали билеты на " Щелкунчика " по предзаказу. Некое агентство обещало билеты с предоплатой 50% от итоговой стоимости.Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ранее заявила, что генеральному директору ГАБТа Владимиру Урину направлено обращение комитета ГД по культуре с вопросами о ситуации с продажей билетов на балет. Директор ГАБТа ответил, что Большой театр ежегодно совершенствует систему продаж билетов на популярные спектакли.
https://ria.ru/20231109/teatr-1908429796.html
https://ria.ru/20231104/schelkunchik-1907512556.html
https://ria.ru/20231104/bilety-1907463035.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, большой театр, москва
Культура, Новости культуры, Большой театр, Москва
В кассах Большого театра начались продажи билетов на "Щелкунчик"
Большой театр начал продажи билетов на "Щелкунчик" с 29 по 31 декабря
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В кассах Большого театра начались продажи билетов на балет "Щелкунчик" с 29 по 31 декабря, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж, на представления 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно.
Кассы театра открылись в 10.00. Первыми смогли купить билеты около 50 человек из льготных категорий, которые предварительно не стояли в очереди. В их числе оказался мужчина, который решил реализовать свою мечту и впервые сходить в Большой театр.
"Я очень давно хотел сходить на "Щелкунчика". Это будет мой первый поход в Большой театр - значимое событие. Все-таки к Новому году хочется посмотреть сказку. Билет удалось получить за счет того, что я на инвалидности - такие категории идут вне очереди", - сказал он РИА Новости.
Лиц, незаконно записывавших в очередь за билетами на "Щелкунчик", задержали
Когда покупатели выходили из касс, другие люди из очереди интересовались у них выбором мест. С самого начала зрители негодовали, что весь партер уже занят.
После льготных категорий граждан в кассы за билетами начали заходить люди, отстоявшие в очереди несколько суток. Первой оказалась женщина из Красноярска
, которая рассказала, что это не дало ей возможности выбрать более удобные места, так как весь партер уже забронирован.
"Там вообще выбора ноль, но я брала на вечер 31 декабря, поэтому там все уже забронировано. Я взяла места (для себя и 15-летней дочери - ред.) в ложе в первом ряду, каждый билет за 14 тысяч (рублей - ред.), потому что там внизу и нет ничего, и все центральные места заняты… (Я стояла в очереди - ред.) с 8 ноября с 13 часов", - подчеркнула она, отметив, что после покупки билетов испытывает положительные эмоции, так как "безумно любит Чайковского" и никогда не была в Большом театре.
Женщина сказала, что в следующем году готова снова простоять в очереди за билетами, если хорошо подготовится. "Нам еще нужен стол, чтобы сидеть кушать, чуть побольше кресел", - добавила она.
Люди, которые вместе с ней провели ни одни сутки в очереди, поздравляли её с покупкой долгожданных билетов.
"Авито" блокирует объявления о продаже мест в очереди на "Щелкунчика"
Мужчина, который вместе с супругой купил билеты для себя и своих детей, тоже сказал об ограниченном выборе мест. "Выбор билетов не очень. У нас был номер пятый (браслета - ред.) в очереди. Центральных лож нет вообще. Мы взяли амфитеатр, третий ряд, а хотели первый-второй ярус, центр, ближе к 12-й ложе. Мы пойдем на "Щелкунчика" 29 декабря в семь вечера", - сказал он.
По его словам, они стояли в очереди не в первый раз. 3 ноября, отстояв четыре часа, они так и не смогли получить браслеты, но объединились с другими желающими купить заветные билеты и в этот раз, проведя в очереди два дня, смогли их приобрести.
Проблемы с формированием очереди за браслетами начались ещё 3 ноября - накануне старта продаж билетов на первые представления 23-28 декабря. Четвёртого ноября ещё до открытия касс в 10 утра перед ГАБТом уже образовались огромные очереди.
В прошлые выходные на "Авито
" появились объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди, цена варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей, сервис блокировал данные объявления. В другом объявлении предлагали билеты на " Щелкунчика " по предзаказу. Некое агентство обещало билеты с предоплатой 50% от итоговой стоимости.
Глава комитета Госдумы
по культуре Елена Ямпольская
ранее заявила, что генеральному директору ГАБТа Владимиру Урину
направлено обращение комитета ГД по культуре с вопросами о ситуации с продажей билетов на балет. Директор ГАБТа ответил, что Большой театр ежегодно совершенствует систему продаж билетов на популярные спектакли.
За место в очереди для покупки билета на "Щелкунчик" просят 15 тысяч рублей