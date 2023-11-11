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Народу Молдавии не нужны безумные антироссийские санкции, заявил Шор - РИА Новости, 11.11.2023
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15:04 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/sanktsii-1908855559.html
Народу Молдавии не нужны безумные антироссийские санкции, заявил Шор
Народу Молдавии не нужны безумные антироссийские санкции, заявил Шор - РИА Новости, 11.11.2023
Народу Молдавии не нужны безумные антироссийские санкции, заявил Шор
Молдавский народ не заинтересован в проведении антироссийской санкционной политики, но власти страны не считаются с мнением населения и могут принять такие меры РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T15:04
2023-11-11T15:04
молдавия
россия
москва
илан шор
майя санду
дмитрий песков
евросоюз
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Молдавский народ не заинтересован в проведении антироссийской санкционной политики, но власти страны не считаются с мнением населения и могут принять такие меры по команде извне, заявил лидер запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" Илан Шор в своем Telegram-канале. "Хозяева Санду требуют от нее более жестких санкций в отношении России. Уверен, что она будет послушной собачкой и команду "фас" покорно выполнит… Наши люди уже давно сделали свой выбор. Им не нужна безумная политика санкций", - написал Шор.По его словам, молдавский народ стремится к стабильности и благополучию и осознает, что подобная политика негативно сказывается на его жизни. "Неуемное рвение наших властей в вопросах внешней политики фактически ставит крест на потребностях самих граждан. Вместо того, чтобы слушать международные форумы, начинайте слушать свой народ. Вместо того, чтобы присоединяться к незаконным санкциям, присоединяйтесь к желаниям и потребностям своих граждан. Ваша работа должна быть направлена на улучшение жизни молдаван, а не на выполнение указаний извне", - добавил Шор. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
https://ria.ru/20231110/sanktsii-1908725624.html
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молдавия, россия, москва, илан шор, майя санду, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия
Молдавия, Россия, Москва, Илан Шор, Майя Санду, Дмитрий Песков, Евросоюз, Еврокомиссия
Народу Молдавии не нужны безумные антироссийские санкции, заявил Шор

Оппозиционер Шор назвал Санду послушной собачкой, покорно выполняющей команды

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Молдавский народ не заинтересован в проведении антироссийской санкционной политики, но власти страны не считаются с мнением населения и могут принять такие меры по команде извне, заявил лидер запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" Илан Шор в своем Telegram-канале.
«
"Хозяева Санду требуют от нее более жестких санкций в отношении России. Уверен, что она будет послушной собачкой и команду "фас" покорно выполнит… Наши люди уже давно сделали свой выбор. Им не нужна безумная политика санкций", - написал Шор.
По его словам, молдавский народ стремится к стабильности и благополучию и осознает, что подобная политика негативно сказывается на его жизни.
«
"Неуемное рвение наших властей в вопросах внешней политики фактически ставит крест на потребностях самих граждан. Вместо того, чтобы слушать международные форумы, начинайте слушать свой народ. Вместо того, чтобы присоединяться к незаконным санкциям, присоединяйтесь к желаниям и потребностям своих граждан. Ваша работа должна быть направлена на улучшение жизни молдаван, а не на выполнение указаний извне", - добавил Шор.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
В Молдавии выступили против присоединения к антироссийским санкциям
10 ноября, 17:20
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в диктатуре
9 ноября, 20:55
 
МолдавияРоссияМоскваИлан ШорМайя СандуДмитрий ПесковЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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