https://ria.ru/20231111/sanktsii-1908855559.html

Народу Молдавии не нужны безумные антироссийские санкции, заявил Шор

Народу Молдавии не нужны безумные антироссийские санкции, заявил Шор - РИА Новости, 11.11.2023

Народу Молдавии не нужны безумные антироссийские санкции, заявил Шор

Молдавский народ не заинтересован в проведении антироссийской санкционной политики, но власти страны не считаются с мнением населения и могут принять такие меры РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T15:04

2023-11-11T15:04

2023-11-11T15:04

молдавия

россия

москва

илан шор

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дмитрий песков

евросоюз

еврокомиссия

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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Молдавский народ не заинтересован в проведении антироссийской санкционной политики, но власти страны не считаются с мнением населения и могут принять такие меры по команде извне, заявил лидер запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" Илан Шор в своем Telegram-канале. "Хозяева Санду требуют от нее более жестких санкций в отношении России. Уверен, что она будет послушной собачкой и команду "фас" покорно выполнит… Наши люди уже давно сделали свой выбор. Им не нужна безумная политика санкций", - написал Шор.По его словам, молдавский народ стремится к стабильности и благополучию и осознает, что подобная политика негативно сказывается на его жизни. "Неуемное рвение наших властей в вопросах внешней политики фактически ставит крест на потребностях самих граждан. Вместо того, чтобы слушать международные форумы, начинайте слушать свой народ. Вместо того, чтобы присоединяться к незаконным санкциям, присоединяйтесь к желаниям и потребностям своих граждан. Ваша работа должна быть направлена на улучшение жизни молдаван, а не на выполнение указаний извне", - добавил Шор. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.

https://ria.ru/20231110/sanktsii-1908725624.html

https://ria.ru/20231109/diktatura-1908514088.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, россия, москва, илан шор, майя санду, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия