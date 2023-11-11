Народу Молдавии не нужны безумные антироссийские санкции, заявил Шор
Оппозиционер Шор назвал Санду послушной собачкой, покорно выполняющей команды
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Молдавский народ не заинтересован в проведении антироссийской санкционной политики, но власти страны не считаются с мнением населения и могут принять такие меры по команде извне, заявил лидер запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" Илан Шор в своем Telegram-канале.
По его словам, молдавский народ стремится к стабильности и благополучию и осознает, что подобная политика негативно сказывается на его жизни.
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"Неуемное рвение наших властей в вопросах внешней политики фактически ставит крест на потребностях самих граждан. Вместо того, чтобы слушать международные форумы, начинайте слушать свой народ. Вместо того, чтобы присоединяться к незаконным санкциям, присоединяйтесь к желаниям и потребностям своих граждан. Ваша работа должна быть направлена на улучшение жизни молдаван, а не на выполнение указаний извне", - добавил Шор.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.