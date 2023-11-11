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В Эр-Рияде начались саммиты, посвященные ситуации в Газе - РИА Новости, 11.11.2023
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14:26 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/sammit-1908850264.html
В Эр-Рияде начались саммиты, посвященные ситуации в Газе
В Эр-Рияде начались саммиты, посвященные ситуации в Газе - РИА Новости, 11.11.2023
В Эр-Рияде начались саммиты, посвященные ситуации в Газе
Два внеочередных саммита с участием лидеров арабских и мусульманских стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ)... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:26
2023-11-11T14:26
в мире
израиль
россия
иран
башар асад
ибрахим раиси
хусам заки
лига арабских государств
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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Два внеочередных саммита с участием лидеров арабских и мусульманских стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) открылись в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, чтобы выработать единую позицию для прекращения военных действий в палестинском секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. Для участия в саммитах прибыли президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад, которые впервые более чем за десять лет собрались на общую встречу, несмотря на наличие разногласий между ними. Саммиты пройдут на фоне критического положения в секторе Газа, где чуть более чем за месяц жертвами ежедневных израильских бомбардировок стали более 11 тысяч человек, на грани коллапса находится система здравоохранения, сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома и переместиться с севера анклава на юг из-за военных действий. Как сообщал по итогам подготовительной встречи министров иностранных дел арабских стран представитель Лиги арабских государств Хусам Заки, арабские государства на внеочередном саммите намерены потребовать немедленного прекращения огня в секторе Газа и обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи в анклав. Как сообщило иранское агентство ISNA, перед вылетом в Эр-Рияд президент Ирана заявил, что бомбардировки сектора Газа должны быть немедленно прекращены, израильская блокада должна быть снята, а также обеспечена доставка гуманитарной помощи. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч человек, пострадали более 27,4 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По данным израильской армии, подтвержденное число заложников ХАМАС в секторе Газа составляет порядка 240 человек. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. В конце октября началась наземная фаза операции по ликвидации инфраструктуры ХАМАС в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную часть.
https://ria.ru/20231027/izrail-1905734022.html
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в мире, израиль, россия, иран, башар асад, ибрахим раиси, хусам заки , лига арабских государств, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Иран, Башар Асад, Ибрахим Раиси, Хусам Заки , Лига арабских государств, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Эр-Рияде начались саммиты, посвященные ситуации в Газе

В Эр-Рияде начались саммиты с участием лидеров арабских и исламских стран

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Два внеочередных саммита с участием лидеров арабских и мусульманских стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) открылись в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, чтобы выработать единую позицию для прекращения военных действий в палестинском секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.
Для участия в саммитах прибыли президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад, которые впервые более чем за десять лет собрались на общую встречу, несмотря на наличие разногласий между ними.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
СМИ: Эр-Рияд предупредил США о последствиях вторжения Израиля в Газу
27 октября, 20:58
Саммиты пройдут на фоне критического положения в секторе Газа, где чуть более чем за месяц жертвами ежедневных израильских бомбардировок стали более 11 тысяч человек, на грани коллапса находится система здравоохранения, сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома и переместиться с севера анклава на юг из-за военных действий.
Как сообщал по итогам подготовительной встречи министров иностранных дел арабских стран представитель Лиги арабских государств Хусам Заки, арабские государства на внеочередном саммите намерены потребовать немедленного прекращения огня в секторе Газа и обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи в анклав.
Как сообщило иранское агентство ISNA, перед вылетом в Эр-Рияд президент Ирана заявил, что бомбардировки сектора Газа должны быть немедленно прекращены, израильская блокада должна быть снята, а также обеспечена доставка гуманитарной помощи.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч человек, пострадали более 27,4 тысячи.
Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По данным израильской армии, подтвержденное число заложников ХАМАС в секторе Газа составляет порядка 240 человек. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
В конце октября началась наземная фаза операции по ликвидации инфраструктуры ХАМАС в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную часть.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Небензя заявил о необходимости в Газе прекращения огня, а не коротких пауз
Вчера, 01:50
 
В миреИзраильРоссияИранБашар АсадИбрахим РаисиХусам ЗакиЛига арабских государствООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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