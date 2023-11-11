https://ria.ru/20231111/rim-1908912160.html

В итальянском городе Ладисполи пытаются поймать льва, сбежавшего из цирка

В итальянском городе Ладисполи пытаются поймать льва, сбежавшего из цирка - РИА Новости, 11.11.2023

В итальянском городе Ладисполи пытаются поймать льва, сбежавшего из цирка

Крупный лев сбежал в субботу вечером из цирка в итальянском городе Ладисполи под Римом, сообщил мэр Алессандро Грандо, призвав земляков не выходить на улицу. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T23:28

2023-11-11T23:28

2023-11-11T23:28

рим

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603614470_0:174:2905:1808_1920x0_80_0_0_dc08553816e87db630ad23a750f75e8e.jpg

РИМ, 11 ноя – РИА Новости. Крупный лев сбежал в субботу вечером из цирка в итальянском городе Ладисполи под Римом, сообщил мэр Алессандро Грандо, призвав земляков не выходить на улицу. "Важное сообщение! Лев сбежал из цирка, разместившегося на улице Медитерранео… Работники цирка при поддержке правоохранительных органов, оперативно прибывших на место, ведут операцию по поимке животного. Просьба быть максимально внимательными и избегать перемещений вплоть до нового сообщения", - написал Грандо в соцсети. В соцсетях распространились видео, запечатлевшие, как лев прогуливается по улицам Ладисполи. У жителей города эта информация вызвала неоднозначную реакцию: кого-то охватила паника, а кто-то недвусмысленно выразил радость в связи с бегством животного из цирка. "Бедные животные! Надеюсь, льва не найдут и эти убогие представления закончатся", - написал в соцсети один из горожан.

https://ria.ru/20231016/verblyudy-1903056301.html

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рим, в мире