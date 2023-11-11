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В итальянском городе Ладисполи пытаются поймать льва, сбежавшего из цирка - РИА Новости, 11.11.2023
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23:28 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/rim-1908912160.html
В итальянском городе Ладисполи пытаются поймать льва, сбежавшего из цирка
В итальянском городе Ладисполи пытаются поймать льва, сбежавшего из цирка - РИА Новости, 11.11.2023
В итальянском городе Ладисполи пытаются поймать льва, сбежавшего из цирка
Крупный лев сбежал в субботу вечером из цирка в итальянском городе Ладисполи под Римом, сообщил мэр Алессандро Грандо, призвав земляков не выходить на улицу. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T23:28
2023-11-11T23:28
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РИМ, 11 ноя – РИА Новости. Крупный лев сбежал в субботу вечером из цирка в итальянском городе Ладисполи под Римом, сообщил мэр Алессандро Грандо, призвав земляков не выходить на улицу. "Важное сообщение! Лев сбежал из цирка, разместившегося на улице Медитерранео… Работники цирка при поддержке правоохранительных органов, оперативно прибывших на место, ведут операцию по поимке животного. Просьба быть максимально внимательными и избегать перемещений вплоть до нового сообщения", - написал Грандо в соцсети. В соцсетях распространились видео, запечатлевшие, как лев прогуливается по улицам Ладисполи. У жителей города эта информация вызвала неоднозначную реакцию: кого-то охватила паника, а кто-то недвусмысленно выразил радость в связи с бегством животного из цирка. "Бедные животные! Надеюсь, льва не найдут и эти убогие представления закончатся", - написал в соцсети один из горожан.
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рим, в мире
Рим, В мире
В итальянском городе Ладисполи пытаются поймать льва, сбежавшего из цирка

В городе Ладисполи под Римом лев сбежал из цирка, его пытаются поймать

© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянские карабинеры
Итальянские карабинеры - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Gregorio Borgia
Итальянские карабинеры. Архивное фото
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РИМ, 11 ноя – РИА Новости. Крупный лев сбежал в субботу вечером из цирка в итальянском городе Ладисполи под Римом, сообщил мэр Алессандро Грандо, призвав земляков не выходить на улицу.
«
"Важное сообщение! Лев сбежал из цирка, разместившегося на улице Медитерранео… Работники цирка при поддержке правоохранительных органов, оперативно прибывших на место, ведут операцию по поимке животного. Просьба быть максимально внимательными и избегать перемещений вплоть до нового сообщения", - написал Грандо в соцсети.
В соцсетях распространились видео, запечатлевшие, как лев прогуливается по улицам Ладисполи. У жителей города эта информация вызвала неоднозначную реакцию: кого-то охватила паника, а кто-то недвусмысленно выразил радость в связи с бегством животного из цирка. "Бедные животные! Надеюсь, льва не найдут и эти убогие представления закончатся", - написал в соцсети один из горожан.
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