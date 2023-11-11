В ООН приняли предложенную Минском резолюцию против торговли людьми
Комитет ГА ООН принял предложенную Минском резолюцию о борьбе с торговлей людьми
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве. Архивное фото
МИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Белоруссией резолюцию о борьбе с торговлей людьми, сообщила пресс-служба МИД республики.
«
"10 ноября 2023 г. Третий комитет 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял консенсусом традиционную белорусскую резолюцию "Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД отметили, что резолюция, которая принимается в ГА ООН с 2006 года, является практическим вкладом в развитие инициативы белорусского президента Александра Лукашенко на саммите ООН в 2005 году о формировании глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми.
При этом документ сохранил значительное количество соавторов (более 40 государств), которые представляют все регионы мира. Резолюция объединяет в себе все отдельные тематические инициативы в сфере борьбы с торговлей людьми, продвигаемые государствами в ООН.
«
"Резолюция на практике демонстрирует способность международного сообщества преодолевать существовавшую ранее разрозненность в ООН в этом направлении и служит дополнительной платформой для дальнейшего укрепления международного партнерства в таком важном вопросе", - добавили в МИД Белоруссии.