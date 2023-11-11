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В ООН приняли предложенную Минском резолюцию против торговли людьми - РИА Новости, 11.11.2023
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15:00 11.11.2023 (обновлено: 15:26 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/rezolyutsiya-1908854840.html
В ООН приняли предложенную Минском резолюцию против торговли людьми
В ООН приняли предложенную Минском резолюцию против торговли людьми - РИА Новости, 11.11.2023
В ООН приняли предложенную Минском резолюцию против торговли людьми
Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Белоруссией резолюцию о борьбе с торговлей людьми, сообщила пресс-служба МИД республики. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T15:00
2023-11-11T15:26
в мире
белоруссия
александр лукашенко
оон
генеральная ассамблея оон
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МИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Белоруссией резолюцию о борьбе с торговлей людьми, сообщила пресс-служба МИД республики. "10 ноября 2023 г. Третий комитет 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял консенсусом традиционную белорусскую резолюцию "Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте белорусского внешнеполитического ведомства. В МИД отметили, что резолюция, которая принимается в ГА ООН с 2006 года, является практическим вкладом в развитие инициативы белорусского президента Александра Лукашенко на саммите ООН в 2005 году о формировании глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми. При этом документ сохранил значительное количество соавторов (более 40 государств), которые представляют все регионы мира. Резолюция объединяет в себе все отдельные тематические инициативы в сфере борьбы с торговлей людьми, продвигаемые государствами в ООН. "Резолюция на практике демонстрирует способность международного сообщества преодолевать существовавшую ранее разрозненность в ООН в этом направлении и служит дополнительной платформой для дальнейшего укрепления международного партнерства в таком важном вопросе", - добавили в МИД Белоруссии.
https://ria.ru/20231111/kndr-1908836727.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
В ООН приняли предложенную Минском резолюцию против торговли людьми

Комитет ГА ООН принял предложенную Минском резолюцию о борьбе с торговлей людьми

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве. Архивное фото
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МИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Белоруссией резолюцию о борьбе с торговлей людьми, сообщила пресс-служба МИД республики.
«
"10 ноября 2023 г. Третий комитет 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял консенсусом традиционную белорусскую резолюцию "Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Россия выполняет резолюции СБ ООН в отношении КНДР, заявили в МИД
Вчера, 12:24
В МИД отметили, что резолюция, которая принимается в ГА ООН с 2006 года, является практическим вкладом в развитие инициативы белорусского президента Александра Лукашенко на саммите ООН в 2005 году о формировании глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми.
При этом документ сохранил значительное количество соавторов (более 40 государств), которые представляют все регионы мира. Резолюция объединяет в себе все отдельные тематические инициативы в сфере борьбы с торговлей людьми, продвигаемые государствами в ООН.
«
"Резолюция на практике демонстрирует способность международного сообщества преодолевать существовавшую ранее разрозненность в ООН в этом направлении и служит дополнительной платформой для дальнейшего укрепления международного партнерства в таком важном вопросе", - добавили в МИД Белоруссии.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Постпред Мальты при ООН отметила прогресс в работе над резолюцией по Газе
Вчера, 07:40
 
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