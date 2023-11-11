https://ria.ru/20231111/rezolyutsiya-1908854840.html

В ООН приняли предложенную Минском резолюцию против торговли людьми

В ООН приняли предложенную Минском резолюцию против торговли людьми - РИА Новости, 11.11.2023

В ООН приняли предложенную Минском резолюцию против торговли людьми

Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Белоруссией резолюцию о борьбе с торговлей людьми, сообщила пресс-служба МИД республики. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T15:00

2023-11-11T15:00

2023-11-11T15:26

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белоруссия

александр лукашенко

оон

генеральная ассамблея оон

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МИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Белоруссией резолюцию о борьбе с торговлей людьми, сообщила пресс-служба МИД республики. "10 ноября 2023 г. Третий комитет 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял консенсусом традиционную белорусскую резолюцию "Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте белорусского внешнеполитического ведомства. В МИД отметили, что резолюция, которая принимается в ГА ООН с 2006 года, является практическим вкладом в развитие инициативы белорусского президента Александра Лукашенко на саммите ООН в 2005 году о формировании глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми. При этом документ сохранил значительное количество соавторов (более 40 государств), которые представляют все регионы мира. Резолюция объединяет в себе все отдельные тематические инициативы в сфере борьбы с торговлей людьми, продвигаемые государствами в ООН. "Резолюция на практике демонстрирует способность международного сообщества преодолевать существовавшую ранее разрозненность в ООН в этом направлении и служит дополнительной платформой для дальнейшего укрепления международного партнерства в таком важном вопросе", - добавили в МИД Белоруссии.

https://ria.ru/20231111/kndr-1908836727.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, оон, генеральная ассамблея оон