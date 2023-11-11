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В администрации США не согласились с Moody's о прогнозе рейтинга, пишут СМИ
В администрации США не согласились с Moody's о прогнозе рейтинга, пишут СМИ - РИА Новости, 11.11.2023
В администрации США не согласились с Moody's о прогнозе рейтинга, пишут СМИ
Замглавы минфина США Уолли Адейемо заявил, что в Вашингтоне не согласны с ухудшением прогноза рейтинга Штатов агентством Moody"s. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T02:33
2023-11-11T02:33
2023-11-11T02:33
сша
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Замглавы минфина США Уолли Адейемо заявил, что в Вашингтоне не согласны с ухудшением прогноза рейтинга Штатов агентством Moody"s. "Мы не согласны с переменой прогноза к негативному", - цитирует заявление Адейемо телеканал CNBC. По словам чиновника, "американская экономика остается сильной". Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного. Как отмечается, основным фактором изменения прогноза является то, что риски снижения бюджетной устойчивости США возросли и уже не могут быть полностью компенсированы уникальными кредитными преимуществами страны.
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сша
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сша, вашингтон (штат)
В администрации США не согласились с Moody's о прогнозе рейтинга, пишут СМИ
CNBC: замглавы минфина США не согласился с Moody's о понижении прогноза рейтинга