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Moody's ухудшило прогноз рейтинга США до негативного - РИА Новости, 11.11.2023
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01:00 11.11.2023 (обновлено: 09:55 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/reyting-1908795451.html
Moody's ухудшило прогноз рейтинга США до негативного
Moody's ухудшило прогноз рейтинга США до негативного - РИА Новости, 11.11.2023
Moody's ухудшило прогноз рейтинга США до негативного
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T01:00
2023-11-11T09:55
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного.&quot;Агентство Moody&#x27;s Investors Service (Moody&#x27;s) изменило прогноз по рейтингам правительства США на негативный со стабильного и подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне &quot;Aaa&quot;, — говорится в заявлении агентства.Основным фактором для такого решения послужил рост рисков снижения бюджетной устойчивости США, которые уже невозможно полностью компенсировать уникальными кредитными преимуществами страны.В условиях роста процентных ставок без эффективных мер по сокращению госрасходов или увеличению доходов бюджетный дефицит США будет оставаться очень большим, констатировали в агентстве.Замглавы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что в Вашингтоне не согласны с решением Moody"s. По его утверждению, "американская экономика остается сильной".В середине октября Белый дом и Министерство финансов США отчитались, что дефицит бюджета страны в 2023-м финансовом году, который в Штатах завершился в конце сентября, увеличился на 320 миллиардов долларов, до 1,7 триллиона.По итогам июльского заседания Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в два процента в долгосрочной перспективе.В июне ФРС впервые с января 2022 года сохранила учетную ставку — на уровне 5-5,25%, до этого непрерывно повышая ее для борьбы с ускоряющейся инфляцией. На последнем заседании 1 ноября регулятор вновь сохранил учетную ставку — на уровне 5,25-5,5%.
https://ria.ru/20231008/fedrezerv-1901030137.html
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США
Moody's ухудшило прогноз рейтинга США до негативного

Агентство Moody’s пересмотрело прогноз рейтинга США на негативный

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного.
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"Агентство Moody's Investors Service (Moody's) изменило прогноз по рейтингам правительства США на негативный со стабильного и подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне "Aaa", — говорится в заявлении агентства.

Основным фактором для такого решения послужил рост рисков снижения бюджетной устойчивости США, которые уже невозможно полностью компенсировать уникальными кредитными преимуществами страны.
В условиях роста процентных ставок без эффективных мер по сокращению госрасходов или увеличению доходов бюджетный дефицит США будет оставаться очень большим, констатировали в агентстве.
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Замглавы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что в Вашингтоне не согласны с решением Moody"s. По его утверждению, "американская экономика остается сильной".
В середине октября Белый дом и Министерство финансов США отчитались, что дефицит бюджета страны в 2023-м финансовом году, который в Штатах завершился в конце сентября, увеличился на 320 миллиардов долларов, до 1,7 триллиона.
По итогам июльского заседания Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в два процента в долгосрочной перспективе.
В июне ФРС впервые с января 2022 года сохранила учетную ставку — на уровне 5-5,25%, до этого непрерывно повышая ее для борьбы с ускоряющейся инфляцией. На последнем заседании 1 ноября регулятор вновь сохранил учетную ставку — на уровне 5,25-5,5%.
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