https://ria.ru/20231111/remont-1908804565.html

Ремонтники ЦВО сократили сроки восстановления бронетехники

Ремонтники ЦВО сократили сроки восстановления бронетехники - РИА Новости, 11.11.2023

Ремонтники ЦВО сократили сроки восстановления бронетехники

Ремонтники Центрального военного округа сократили сроки восстановления поврежденной бронетехники и артиллерийского вооружения, работы проходят в прифронтовом... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T05:09

2023-11-11T05:09

2023-11-11T05:09

россия

центральный военный округ

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ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Ремонтники Центрального военного округа сократили сроки восстановления поврежденной бронетехники и артиллерийского вооружения, работы проходят в прифронтовом районе, минуя отправку на завод-изготовитель, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "Специалисты-ремонтники ЦВО в зоне СВО сократили сроки возвращения в строй поврежденной во время боевых действий бронетехники и артиллерийского вооружения за счет применения комплексного подхода в их восстановлении в прифронтовом районе зоны СВО, минуя отправку на завод-изготовитель", - сообщили в ведомстве. По данным министерства, современное оборудование, стоящее в штате ремонтных подразделений ЦВО, позволяет проводить замену двигателей и трансмиссионных узлов танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и иных боевых машин в течение одних-двух суток после поступления на пункт поврежденных машин. Замена выработавших ресурс стволов и механизмов артиллерийских орудий проводится в течении пяти часов. Как рассказали военнослужащие ЦВО, в ремонтной мастерской они заменили двигатель бронетранспортера на новый примерно за 20 минут. Также им удалось отремонтировать поврежденный украинским дроном танк менее чем за сутки. Дрон пробил моторно-трансмиссионное отделение, был поврежден двигатель. "Данный танк получил повреждения во время боевых действий, его повредил дрон. С поля боя его эвакуировали, привезли к нам в батальон. <…> Экипаж выжил, так как сработала динамическая защита, прибыл к нам вместе с танком и помогает восстанавливать свой танк. Если бы все это проводилось в заводских условиях, то заняло бы четыре-пять дней. В наших условиях мы это делаем за сутки", - рассказал командир ремонтной роты с позывным "Дед".

https://ria.ru/20230710/tekhnika-1883216204.html

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россия, центральный военный округ