https://ria.ru/20231111/rasprodazhi-1908799762.html
Эксперт объяснила, почему покупать вещи впрок на распродажах невыгодно
Эксперт объяснила, почему покупать вещи впрок на распродажах невыгодно - РИА Новости, 11.11.2023
Эксперт объяснила, почему покупать вещи впрок на распродажах невыгодно
Россияне в период распродаж склонны покупать вещи не своего размера, с устаревшим дизайном или просто на другой сезон, но такая закупка впрок будет не очень... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T02:12
2023-11-11T02:12
2023-11-11T05:22
распродажа
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россияне в период распродаж склонны покупать вещи не своего размера, с устаревшим дизайном или просто на другой сезон, но такая закупка впрок будет не очень выгодной из-за ограниченности выбора, рассказала РИА Новости эксперт по маркетплейсам и основатель компании Yuta-marketplace Юлия Некрасова. По словам эксперта, в целом во время распродаж есть тенденция к тому, что люди готовы покупать даже то, что им не очень нужно, но можно приобрести недорого. При этом есть тренд на экономию, поэтому часто это вещи все равно недорогие и не очень качественные."Например, люди нередко покупают вещи не своего размера, потому что наиболее ходовых размеров не остается, вещи, вышедшие из моды, или просто не очень красивые, некачественные — из синтетических материалов, со странными надписями или принтом, с некачественным пошивом, а также дешевую бижутерию, аксессуары, одежду с "легким" браком. Также часто люди покупают вещи впрок, например зимой на лето, но выбор таких вещей не в сезон ограничен и они все равно получаются не очень выгодными по цене", - считает она.При этом Некрасова отмечает, что с каждым годом период ноябрьских распродаж все больше набирает обороты, люди активнее ждут этого времени и даже откладывают деньги, вместе с тем растет и популярность маркетплейсов, так как эти площадки активно продвигают свои распродажи. И этот тренд будет продолжаться и усиливаться. В свою очередь, директор по ecom-стратегии в агентстве Aero Ольга Тарасова подчеркивает, что несмотря на это люди стали рациональнее подходить к выбору и самим покупкам. "Россияне сравнивают цены и выбирают более выгодные предложения... При выборе россияне ориентируются не на бренды, а на цены и предлагаемый ассортимент", - добавила она. Популярность онлайн-канала подметил и CEO сервиса "Точка Маркетплейсы" Константин Канивец. Он полагает, что почти все покупки в период осенних распродаж в этом году будут совершены на ведущих маркетплейсах, которые в очередной раз отчитаются о рекордных оборотах по итогам "скидочного сезона".
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распродажа
Эксперт объяснила, почему покупать вещи впрок на распродажах невыгодно
Эксперт Некрасова: покупать на распродажах вещи впрок на новый сезон невыгодно
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россияне в период распродаж склонны покупать вещи не своего размера, с устаревшим дизайном или просто на другой сезон, но такая закупка впрок будет не очень выгодной из-за ограниченности выбора, рассказала РИА Новости эксперт по маркетплейсам и основатель компании Yuta-marketplace Юлия Некрасова.
По словам эксперта, в целом во время распродаж есть тенденция к тому, что люди готовы покупать даже то, что им не очень нужно, но можно приобрести недорого. При этом есть тренд на экономию, поэтому часто это вещи все равно недорогие и не очень качественные.
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"Например, люди нередко покупают вещи не своего размера, потому что наиболее ходовых размеров не остается, вещи, вышедшие из моды, или просто не очень красивые, некачественные — из синтетических материалов, со странными надписями или принтом, с некачественным пошивом, а также дешевую бижутерию, аксессуары, одежду с "легким" браком. Также часто люди покупают вещи впрок, например зимой на лето, но выбор таких вещей не в сезон ограничен и они все равно получаются не очень выгодными по цене", - считает она.
При этом Некрасова отмечает, что с каждым годом период ноябрьских распродаж все больше набирает обороты, люди активнее ждут этого времени и даже откладывают деньги, вместе с тем растет и популярность маркетплейсов, так как эти площадки активно продвигают свои распродажи. И этот тренд будет продолжаться и усиливаться.
В свою очередь, директор по ecom-стратегии в агентстве Aero Ольга Тарасова подчеркивает, что несмотря на это люди стали рациональнее подходить к выбору и самим покупкам. "Россияне сравнивают цены и выбирают более выгодные предложения... При выборе россияне ориентируются не на бренды, а на цены и предлагаемый ассортимент", - добавила она.
Популярность онлайн-канала подметил и CEO сервиса "Точка Маркетплейсы" Константин Канивец. Он полагает, что почти все покупки в период осенних распродаж в этом году будут совершены на ведущих маркетплейсах, которые в очередной раз отчитаются о рекордных оборотах по итогам "скидочного сезона".
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