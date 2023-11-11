https://ria.ru/20231111/raskol-1908859066.html

"В Киеве борьба": Зеленского предупредили о бунте ВСУ

"В Киеве борьба": Зеленского предупредили о бунте ВСУ - РИА Новости, 11.11.2023

"В Киеве борьба": Зеленского предупредили о бунте ВСУ

Скандал, недавно произошедший между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, может привести к тому, что украинские военные... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T15:34

2023-11-11T15:34

2023-11-11T15:34

в мире

украина

киев

владимир зеленский

валерий залужный

геннадий частяков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Скандал, недавно произошедший между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, может привести к тому, что украинские военные взбунтуются и откажутся воевать дальше, заявил журналист Гарланд Никсон на своем YouTube-канале."Когда убили помощника Залужного, мы увидели, что внутри киевского режима началась жестокая борьба. <…> А Что подумают ВСУ? Они на передовой сражаются с русскими, <…> а в Киеве в это время идет еще более ожесточенная борьба", – отметил он.Никсон подчеркнул, что в такой ситуации у украинских военных не будет причины продолжать боевые действия на линии фронта. Все это, по мнению эксперта, приведет к краху на Украине.Ранее Валерий Залужный заявил в интервью Economist, что ВСУ зашли в тупик и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. Позже Владимир Зеленский выразил несогласие со словами главкома ВСУ.Помощник главкома украинских войск Геннадий Частяков погиб в собственном доме вечером 6 ноября, в день своего рождения. Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, среди полученных им подарков был ящик с боевыми гранатами, Частяков показывал одну из них сыну и спровоцировал взрыв.

https://ria.ru/20231111/lantset-1908836582.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, валерий залужный, геннадий частяков, вооруженные силы украины