Рейтинг@Mail.ru
"В Киеве борьба": Зеленского предупредили о бунте ВСУ - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/raskol-1908859066.html
"В Киеве борьба": Зеленского предупредили о бунте ВСУ
"В Киеве борьба": Зеленского предупредили о бунте ВСУ - РИА Новости, 11.11.2023
"В Киеве борьба": Зеленского предупредили о бунте ВСУ
Скандал, недавно произошедший между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, может привести к тому, что украинские военные... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T15:34
2023-11-11T15:34
в мире
украина
киев
владимир зеленский
валерий залужный
геннадий частяков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900736734_0:101:3026:1803_1920x0_80_0_0_142b9f8d9e4de609be7cc296cb8856b3.jpg
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Скандал, недавно произошедший между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, может привести к тому, что украинские военные взбунтуются и откажутся воевать дальше, заявил журналист Гарланд Никсон на своем YouTube-канале."Когда убили помощника Залужного, мы увидели, что внутри киевского режима началась жестокая борьба. &lt;…&gt; А Что подумают ВСУ? Они на передовой сражаются с русскими, &lt;…&gt; а в Киеве в это время идет еще более ожесточенная борьба", – отметил он.Никсон подчеркнул, что в такой ситуации у украинских военных не будет причины продолжать боевые действия на линии фронта. Все это, по мнению эксперта, приведет к краху на Украине.Ранее Валерий Залужный заявил в интервью Economist, что ВСУ зашли в тупик и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. Позже Владимир Зеленский выразил несогласие со словами главкома ВСУ.Помощник главкома украинских войск Геннадий Частяков погиб в собственном доме вечером 6 ноября, в день своего рождения. Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, среди полученных им подарков был ящик с боевыми гранатами, Частяков показывал одну из них сыну и спровоцировал взрыв.
https://ria.ru/20231111/lantset-1908836582.html
https://ria.ru/20231111/vybory-1908823993.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900736734_198:0:2887:2017_1920x0_80_0_0_fbe6bb43b4d0b07f4352426042a30f0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, валерий залужный, геннадий частяков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Геннадий Частяков, Вооруженные силы Украины
"В Киеве борьба": Зеленского предупредили о бунте ВСУ

Журналист Никсон: раскол в правительстве Украины может привести к бунту ВСУ

© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Скандал, недавно произошедший между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, может привести к тому, что украинские военные взбунтуются и откажутся воевать дальше, заявил журналист Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.
"Когда убили помощника Залужного, мы увидели, что внутри киевского режима началась жестокая борьба. <…> А Что подумают ВСУ? Они на передовой сражаются с русскими, <…> а в Киеве в это время идет еще более ожесточенная борьба", – отметил он.
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
"Им удалось": в Германии испугались грозного российского оружия
Вчера, 12:24
Никсон подчеркнул, что в такой ситуации у украинских военных не будет причины продолжать боевые действия на линии фронта. Все это, по мнению эксперта, приведет к краху на Украине.
Ранее Валерий Залужный заявил в интервью Economist, что ВСУ зашли в тупик и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. Позже Владимир Зеленский выразил несогласие со словами главкома ВСУ.
Помощник главкома украинских войск Геннадий Частяков погиб в собственном доме вечером 6 ноября, в день своего рождения. Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, среди полученных им подарков был ящик с боевыми гранатами, Частяков показывал одну из них сыну и спровоцировал взрыв.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
"Это чепуха": в США резко отреагировали на шокирующее решение Зеленского
Вчера, 10:42
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйГеннадий ЧастяковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала