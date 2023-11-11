В Химках проведут более 350 мероприятий в рамках "Зимы в Подмосковье"
© Фото - пресс-служба администрации ХимкиЗапуск проекта "Зима в Подмосковье"
© Фото - пресс-служба администрации Химки
Запуск проекта "Зима в Подмосковье". Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Химках готовятся к запуску проекта губернатора "Зима в Подмосковье", с декабря по февраль проведут более 350 мероприятий, сообщает пресс-служба администрации округа.
Химчане смогут принять участие в различных квестах, концертах и фестивалях. Развлекательная программа подготовлена для всех парков города.
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"По традиции в рамках проекта "Зима в Подмосковье" мы готовимся к самому волшебному времени в году - украшаем город новогодними инсталляциями, включаем подсветку в парках, заливаем бесплатные катки по всему округу, разрабатываем тематические программы для детей и взрослых. Как и прежде, новогодние каникулы будут насыщены культурными событиями и народными гуляньями. Это лучшее время для отдыха всей семьей!" - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба.
Так, мероприятия пройдут в парках Толстого и Величко, "Дубки", а также "Экоберег" и "Подрезково". Также на всей территории городского округа состоятся тематические общеобластные мероприятия – "Морозные традиции", "12 месяцев", "Новогодняя экология", "Путешествие в Новый год", "НеЗамерзай-Ка" и фестиваль подарков.
Также юные жители вместе с родителями смогут принять участие в масштабной акции "Почта Деда Мороза". Все отправленные письма доставят в центральную резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.
Во время новогодних каникул в Химках проведут мероприятия по культурному коду округа. Так, одним из них станет программа "Толстовкий вечер", посвященная Льву Толстому. Также в рамках культурного когда жителям и гостям города расскажут о "Малой Третьяковке" – химкинской картинной галереи, созданной в 1991 году на основе дара частной коллекции живописи и графики профессора С.Н. Горшина. Кроме того, пройдут народные гулянья, рождественские ярмарки и многое другое.
В пресс-службе напомнили, что на данный момент полным ходом идёт подготовка Театрального катка в сквере "Юбилейный". Он станет одним из первых в Подмосковье в этом зимнем сезоне. Общий размер площадки почти 2500 квадратных метров, одновременно на ней смогут прокатиться 150 человек. Вход – свободный. В прошлом году его объявили самой популярной ледовой площадкой в Подмосковье.