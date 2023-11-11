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В Химках проведут более 350 мероприятий в рамках "Зимы в Подмосковье"

В Химках проведут более 350 мероприятий в рамках "Зимы в Подмосковье" - РИА Новости, 11.11.2023

В Химках проведут более 350 мероприятий в рамках "Зимы в Подмосковье"

В Химках готовятся к запуску проекта губернатора "Зима в Подмосковье", с декабря по февраль проведут более 350 мероприятий, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T23:07

2023-11-11T23:07

2023-11-11T23:07

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Химках готовятся к запуску проекта губернатора "Зима в Подмосковье", с декабря по февраль проведут более 350 мероприятий, сообщает пресс-служба администрации округа.Химчане смогут принять участие в различных квестах, концертах и фестивалях. Развлекательная программа подготовлена для всех парков города."По традиции в рамках проекта "Зима в Подмосковье" мы готовимся к самому волшебному времени в году - украшаем город новогодними инсталляциями, включаем подсветку в парках, заливаем бесплатные катки по всему округу, разрабатываем тематические программы для детей и взрослых. Как и прежде, новогодние каникулы будут насыщены культурными событиями и народными гуляньями. Это лучшее время для отдыха всей семьей!" - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба.Так, мероприятия пройдут в парках Толстого и Величко, "Дубки", а также "Экоберег" и "Подрезково". Также на всей территории городского округа состоятся тематические общеобластные мероприятия – "Морозные традиции", "12 месяцев", "Новогодняя экология", "Путешествие в Новый год", "НеЗамерзай-Ка" и фестиваль подарков.Также юные жители вместе с родителями смогут принять участие в масштабной акции "Почта Деда Мороза". Все отправленные письма доставят в центральную резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.Во время новогодних каникул в Химках проведут мероприятия по культурному коду округа. Так, одним из них станет программа "Толстовкий вечер", посвященная Льву Толстому. Также в рамках культурного когда жителям и гостям города расскажут о "Малой Третьяковке" – химкинской картинной галереи, созданной в 1991 году на основе дара частной коллекции живописи и графики профессора С.Н. Горшина. Кроме того, пройдут народные гулянья, рождественские ярмарки и многое другое.В пресс-службе напомнили, что на данный момент полным ходом идёт подготовка Театрального катка в сквере "Юбилейный". Он станет одним из первых в Подмосковье в этом зимнем сезоне. Общий размер площадки почти 2500 квадратных метров, одновременно на ней смогут прокатиться 150 человек. Вход – свободный. В прошлом году его объявили самой популярной ледовой площадкой в Подмосковье.

https://ria.ru/20230907/sportsooruzheniya-1894814605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, химки, московская область (подмосковье), великий устюг, дед мороз