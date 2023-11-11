Рейтинг@Mail.ru
В Химках проведут более 350 мероприятий в рамках "Зимы в Подмосковье" - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
23:07 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/proekt-1908910519.html
В Химках проведут более 350 мероприятий в рамках "Зимы в Подмосковье"
В Химках проведут более 350 мероприятий в рамках "Зимы в Подмосковье" - РИА Новости, 11.11.2023
В Химках проведут более 350 мероприятий в рамках "Зимы в Подмосковье"
В Химках готовятся к запуску проекта губернатора "Зима в Подмосковье", с декабря по февраль проведут более 350 мероприятий, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T23:07
2023-11-11T23:07
новости подмосковья
общество
химки
московская область (подмосковье)
великий устюг
дед мороз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908910156_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_7fbbdd025119eacbd5202f6cb956c9f3.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Химках готовятся к запуску проекта губернатора "Зима в Подмосковье", с декабря по февраль проведут более 350 мероприятий, сообщает пресс-служба администрации округа.Химчане смогут принять участие в различных квестах, концертах и фестивалях. Развлекательная программа подготовлена для всех парков города."По традиции в рамках проекта "Зима в Подмосковье" мы готовимся к самому волшебному времени в году - украшаем город новогодними инсталляциями, включаем подсветку в парках, заливаем бесплатные катки по всему округу, разрабатываем тематические программы для детей и взрослых. Как и прежде, новогодние каникулы будут насыщены культурными событиями и народными гуляньями. Это лучшее время для отдыха всей семьей!" - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба.Так, мероприятия пройдут в парках Толстого и Величко, "Дубки", а также "Экоберег" и "Подрезково". Также на всей территории городского округа состоятся тематические общеобластные мероприятия – "Морозные традиции", "12 месяцев", "Новогодняя экология", "Путешествие в Новый год", "НеЗамерзай-Ка" и фестиваль подарков.Также юные жители вместе с родителями смогут принять участие в масштабной акции "Почта Деда Мороза". Все отправленные письма доставят в центральную резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.Во время новогодних каникул в Химках проведут мероприятия по культурному коду округа. Так, одним из них станет программа "Толстовкий вечер", посвященная Льву Толстому. Также в рамках культурного когда жителям и гостям города расскажут о "Малой Третьяковке" – химкинской картинной галереи, созданной в 1991 году на основе дара частной коллекции живописи и графики профессора С.Н. Горшина. Кроме того, пройдут народные гулянья, рождественские ярмарки и многое другое.В пресс-службе напомнили, что на данный момент полным ходом идёт подготовка Театрального катка в сквере "Юбилейный". Он станет одним из первых в Подмосковье в этом зимнем сезоне. Общий размер площадки почти 2500 квадратных метров, одновременно на ней смогут прокатиться 150 человек. Вход – свободный. В прошлом году его объявили самой популярной ледовой площадкой в Подмосковье.
https://ria.ru/20230907/sportsooruzheniya-1894814605.html
химки
московская область (подмосковье)
великий устюг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908910156_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d3eaef4009b07a6f327f5942c8a1f1e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, химки, московская область (подмосковье), великий устюг, дед мороз
Новости Подмосковья, Общество, Химки, Московская область (Подмосковье), Великий Устюг, Дед Мороз

В Химках проведут более 350 мероприятий в рамках "Зимы в Подмосковье"

© Фото - пресс-служба администрации ХимкиЗапуск проекта "Зима в Подмосковье"
Запуск проекта Зима в Подмосковье
© Фото - пресс-служба администрации Химки
Запуск проекта "Зима в Подмосковье". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Химках готовятся к запуску проекта губернатора "Зима в Подмосковье", с декабря по февраль проведут более 350 мероприятий, сообщает пресс-служба администрации округа.
Химчане смогут принять участие в различных квестах, концертах и фестивалях. Развлекательная программа подготовлена для всех парков города.
«
"По традиции в рамках проекта "Зима в Подмосковье" мы готовимся к самому волшебному времени в году - украшаем город новогодними инсталляциями, включаем подсветку в парках, заливаем бесплатные катки по всему округу, разрабатываем тематические программы для детей и взрослых. Как и прежде, новогодние каникулы будут насыщены культурными событиями и народными гуляньями. Это лучшее время для отдыха всей семьей!" - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба.
Так, мероприятия пройдут в парках Толстого и Величко, "Дубки", а также "Экоберег" и "Подрезково". Также на всей территории городского округа состоятся тематические общеобластные мероприятия – "Морозные традиции", "12 месяцев", "Новогодняя экология", "Путешествие в Новый год", "НеЗамерзай-Ка" и фестиваль подарков.
Также юные жители вместе с родителями смогут принять участие в масштабной акции "Почта Деда Мороза". Все отправленные письма доставят в центральную резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.
Многофункциональная хоккейная коробка г.о. Подольск, стадион Весна - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Двенадцать плоскостных спортсооружений оборудуют в Подмосковье в этом году
7 сентября, 17:48
Во время новогодних каникул в Химках проведут мероприятия по культурному коду округа. Так, одним из них станет программа "Толстовкий вечер", посвященная Льву Толстому. Также в рамках культурного когда жителям и гостям города расскажут о "Малой Третьяковке" – химкинской картинной галереи, созданной в 1991 году на основе дара частной коллекции живописи и графики профессора С.Н. Горшина. Кроме того, пройдут народные гулянья, рождественские ярмарки и многое другое.
В пресс-службе напомнили, что на данный момент полным ходом идёт подготовка Театрального катка в сквере "Юбилейный". Он станет одним из первых в Подмосковье в этом зимнем сезоне. Общий размер площадки почти 2500 квадратных метров, одновременно на ней смогут прокатиться 150 человек. Вход – свободный. В прошлом году его объявили самой популярной ледовой площадкой в Подмосковье.
 
Новости ПодмосковьяОбществоХимкиМосковская область (Подмосковье)Великий УстюгДед Мороз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала