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В одном из зданий тамбовского Котовска вспыхнул пожар

В одном из зданий тамбовского Котовска вспыхнул пожар - РИА Новости, 11.11.2023

В одном из зданий тамбовского Котовска вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в одном из зданий в Котовске Тамбовской области, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T01:47

2023-11-11T01:47

2023-11-11T10:02

происшествия

котовск

тамбовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пожар вспыхнул в одном из зданий в Котовске Тамбовской области, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС."В оперативную дежурную смену главного управления МЧС России по Тамбовской области 11 ноября поступило сообщение о пожаре в здании города Котовска. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения проведена разведка, обнаружен очаг загорания, производятся работы по ликвидации пожара", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231110/bashkiriya-1908594388.html

котовск

тамбовская область

россия

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происшествия, котовск, тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)