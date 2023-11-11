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В одном из зданий тамбовского Котовска вспыхнул пожар
В одном из зданий тамбовского Котовска вспыхнул пожар - РИА Новости, 11.11.2023
В одном из зданий тамбовского Котовска вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул в одном из зданий в Котовске Тамбовской области, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T01:47
2023-11-11T01:47
2023-11-11T10:02
происшествия
котовск
тамбовская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пожар вспыхнул в одном из зданий в Котовске Тамбовской области, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС."В оперативную дежурную смену главного управления МЧС России по Тамбовской области 11 ноября поступило сообщение о пожаре в здании города Котовска. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения проведена разведка, обнаружен очаг загорания, производятся работы по ликвидации пожара", - говорится в сообщении.
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происшествия, котовск, тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Котовск, Тамбовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В одном из зданий тамбовского Котовска вспыхнул пожар
В одном из зданий тамбовского Котовска вспыхнул пожар, пострадавших нет