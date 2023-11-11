Боррель призвал ЕС готовиться к компенсации сокращения помощи США Украине
Боррель: ЕС должен быть готов компенсировать Киеву помощь США при ее сокращении
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Страны ЕС должны быть готовы компенсировать Украине помощь от Соединенных Штатов, которая скоро может уменьшиться, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на Конгрессе партии европейских социалистов.
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"Европейцы, у которых имеются необходимые средства, должны быть готовы <...> продолжать оказывать поддержку Украины и перенять (обязательство. — Прим. ред.) от США, поскольку их поддержка, с большой вероятностью, сократится", — сказал он.
В начале ноября компания Gallup опубликовала исследование, посвященное поддержке Киева со стороны США. Согласно его результатам, более 40 процентов американцев придерживаются мнения, что их страна делает слишком много для Украины. А предприниматель и миллиардер Илон Маск ранее заявлял, что США должны в первую очередь решать свои внутренние проблемы, а не помогать Киеву.
В среду координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
В октябре запрос президента США Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Киеву чуть не вызвал шатдаун в правительстве. Причиной тому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для Украины.
В итоге был принят временный бюджет без пункта о поддержке Киева. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев посчитали, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Украины.
Теперь у Вашингтона нет новых денег для Киева, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная Штатами Украине, уже превысила 100 миллиардов долларов.