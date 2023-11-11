https://ria.ru/20231111/pomosch-1908852048.html

Боррель призвал ЕС готовиться к компенсации сокращения помощи США Украине

Боррель призвал ЕС готовиться к компенсации сокращения помощи США Украине - РИА Новости, 11.11.2023

Боррель призвал ЕС готовиться к компенсации сокращения помощи США Украине

Страны ЕС должны быть готовы компенсировать Украине помощь от Соединенных Штатов, которая скоро может уменьшиться, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T14:37

2023-11-11T14:37

2023-11-11T16:22

в мире

украина

сша

россия

жозеп боррель

сергей лавров

илон маск

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814811920_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_16a77f3332fed42bc92daa32a75fea2b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Страны ЕС должны быть готовы компенсировать Украине помощь от Соединенных Штатов, которая скоро может уменьшиться, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на Конгрессе партии европейских социалистов."Европейцы, у которых имеются необходимые средства, должны быть готовы <...> продолжать оказывать поддержку Украины и перенять (обязательство. — Прим. ред.) от США, поскольку их поддержка, с большой вероятностью, сократится", — сказал он.В начале ноября компания Gallup опубликовала исследование, посвященное поддержке Киева со стороны США. Согласно его результатам, более 40 процентов американцев придерживаются мнения, что их страна делает слишком много для Украины. А предприниматель и миллиардер Илон Маск ранее заявлял, что США должны в первую очередь решать свои внутренние проблемы, а не помогать Киеву.В среду координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.В октябре запрос президента США Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Киеву чуть не вызвал шатдаун в правительстве. Причиной тому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для Украины.В итоге был принят временный бюджет без пункта о поддержке Киева. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев посчитали, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Украины.Теперь у Вашингтона нет новых денег для Киева, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная Штатами Украине, уже превысила 100 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20231111/zelenskiy-1908805640.html

https://ria.ru/20231111/otkaz-1908846839.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, россия, жозеп боррель, сергей лавров, илон маск, евросоюз, нато