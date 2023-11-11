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Боррель призвал ЕС готовиться к компенсации сокращения помощи США Украине - РИА Новости, 11.11.2023
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14:37 11.11.2023 (обновлено: 16:22 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/pomosch-1908852048.html
Боррель призвал ЕС готовиться к компенсации сокращения помощи США Украине
Боррель призвал ЕС готовиться к компенсации сокращения помощи США Украине - РИА Новости, 11.11.2023
Боррель призвал ЕС готовиться к компенсации сокращения помощи США Украине
Страны ЕС должны быть готовы компенсировать Украине помощь от Соединенных Штатов, которая скоро может уменьшиться, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:37
2023-11-11T16:22
в мире
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жозеп боррель
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илон маск
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Страны ЕС должны быть готовы компенсировать Украине помощь от Соединенных Штатов, которая скоро может уменьшиться, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на Конгрессе партии европейских социалистов.&quot;Европейцы, у которых имеются необходимые средства, должны быть готовы &lt;...&gt; продолжать оказывать поддержку Украины и перенять (обязательство. — Прим. ред.) от США, поскольку их поддержка, с большой вероятностью, сократится&quot;, — сказал он.В начале ноября компания Gallup опубликовала исследование, посвященное поддержке Киева со стороны США. Согласно его результатам, более 40 процентов американцев придерживаются мнения, что их страна делает слишком много для Украины. А предприниматель и миллиардер Илон Маск ранее заявлял, что США должны в первую очередь решать свои внутренние проблемы, а не помогать Киеву.В среду координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.В октябре запрос президента США Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Киеву чуть не вызвал шатдаун в правительстве. Причиной тому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для Украины.В итоге был принят временный бюджет без пункта о поддержке Киева. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев посчитали, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Украины.Теперь у Вашингтона нет новых денег для Киева, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная Штатами Украине, уже превысила 100 миллиардов долларов.
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в мире, украина, сша, россия, жозеп боррель, сергей лавров, илон маск, евросоюз, нато
В мире, Украина, США, Россия, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Илон Маск, Евросоюз, НАТО
Боррель призвал ЕС готовиться к компенсации сокращения помощи США Украине

Боррель: ЕС должен быть готов компенсировать Киеву помощь США при ее сокращении

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Страны ЕС должны быть готовы компенсировать Украине помощь от Соединенных Штатов, которая скоро может уменьшиться, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на Конгрессе партии европейских социалистов.
«

"Европейцы, у которых имеются необходимые средства, должны быть готовы <...> продолжать оказывать поддержку Украины и перенять (обязательство. — Прим. ред.) от США, поскольку их поддержка, с большой вероятностью, сократится", — сказал он.

В начале ноября компания Gallup опубликовала исследование, посвященное поддержке Киева со стороны США. Согласно его результатам, более 40 процентов американцев придерживаются мнения, что их страна делает слишком много для Украины. А предприниматель и миллиардер Илон Маск ранее заявлял, что США должны в первую очередь решать свои внутренние проблемы, а не помогать Киеву.
В среду координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
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В октябре запрос президента США Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Киеву чуть не вызвал шатдаун в правительстве. Причиной тому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для Украины.
В итоге был принят временный бюджет без пункта о поддержке Киева. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев посчитали, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Украины.
Теперь у Вашингтона нет новых денег для Киева, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная Штатами Украине, уже превысила 100 миллиардов долларов.
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