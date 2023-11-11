https://ria.ru/20231111/pomosch-1908831967.html

Школьник из Оренбуржья отдал на нужды СВО деньги, накопленные на мечту

Школьник из Оренбуржья отдал на нужды СВО деньги, накопленные на мечту - РИА Новости, 11.11.2023

Школьник из Оренбуржья отдал на нужды СВО деньги, накопленные на мечту

Восьмилетний школьник из Оренбуржья передал на нужды спецоперации деньги, которые копил на мечту увидеть море, мальчика и его семью от властей региона ждёт... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T11:33

2023-11-11T11:33

2023-11-11T11:33

надежные люди

оренбургская область

дед мороз

денис паслер

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УФА, 11 ноя - РИА Новости. Восьмилетний школьник из Оренбуржья передал на нужды спецоперации деньги, которые копил на мечту увидеть море, мальчика и его семью от властей региона ждёт подарок - путешествие на родину Деда Мороза, сообщил губернатор области Денис Паслер. Губернатор в своём Telegram-канале рассказал, что молодёжь Оренбургской области активно помогает фронту: плетут сети, делают свечи, пишут письма. "История восьмилетнего Артёма из Сарай-Гира Матвеевского района, который копил деньги на мечту - увидеть море, но отдал свою копилку на помощь бойцам, сильно впечатлила. Мы все - бизнес, правительство, тысячи жителей региона - объединились для помощи нашим бойцам. Отправка техники, оборудования, инструментов, предметов первой необходимости в зону СВО не прекращается. Но каким бы ценным не был гуманитарный груз, самые дорогие подарки для бойцов - это вот такие истории", - сообщил Паслер. Власти региона намерены наградить мальчика. "Гордимся, Артём! Тебя и твою семью тоже ждёт подарок - путешествие на родину Деда Мороза. Спасибо маме и бабушке, воспитавшим настоящего мужчину", - добавил губернатор Оренбургской области.

https://ria.ru/20231110/gumpomosch-1908687187.html

https://ria.ru/20231109/gruz-1908334005.html

оренбургская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оренбургская область, дед мороз, денис паслер