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Школьник из Оренбуржья отдал на нужды СВО деньги, накопленные на мечту - РИА Новости, 11.11.2023
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11:33 11.11.2023
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Школьник из Оренбуржья отдал на нужды СВО деньги, накопленные на мечту
Школьник из Оренбуржья отдал на нужды СВО деньги, накопленные на мечту - РИА Новости, 11.11.2023
Школьник из Оренбуржья отдал на нужды СВО деньги, накопленные на мечту
Восьмилетний школьник из Оренбуржья передал на нужды спецоперации деньги, которые копил на мечту увидеть море, мальчика и его семью от властей региона ждёт... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T11:33
2023-11-11T11:33
надежные люди
оренбургская область
дед мороз
денис паслер
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УФА, 11 ноя - РИА Новости. Восьмилетний школьник из Оренбуржья передал на нужды спецоперации деньги, которые копил на мечту увидеть море, мальчика и его семью от властей региона ждёт подарок - путешествие на родину Деда Мороза, сообщил губернатор области Денис Паслер. Губернатор в своём Telegram-канале рассказал, что молодёжь Оренбургской области активно помогает фронту: плетут сети, делают свечи, пишут письма. "История восьмилетнего Артёма из Сарай-Гира Матвеевского района, который копил деньги на мечту - увидеть море, но отдал свою копилку на помощь бойцам, сильно впечатлила. Мы все - бизнес, правительство, тысячи жителей региона - объединились для помощи нашим бойцам. Отправка техники, оборудования, инструментов, предметов первой необходимости в зону СВО не прекращается. Но каким бы ценным не был гуманитарный груз, самые дорогие подарки для бойцов - это вот такие истории", - сообщил Паслер. Власти региона намерены наградить мальчика. "Гордимся, Артём! Тебя и твою семью тоже ждёт подарок - путешествие на родину Деда Мороза. Спасибо маме и бабушке, воспитавшим настоящего мужчину", - добавил губернатор Оренбургской области.
https://ria.ru/20231110/gumpomosch-1908687187.html
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оренбургская область, дед мороз, денис паслер
Надежные люди, Оренбургская область, Дед Мороз, Денис Паслер
Школьник из Оренбуржья отдал на нужды СВО деньги, накопленные на мечту

Школьник из Оренбуржья отдал на нужды СВО деньги, накопленные на поездку к морю

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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УФА, 11 ноя - РИА Новости. Восьмилетний школьник из Оренбуржья передал на нужды спецоперации деньги, которые копил на мечту увидеть море, мальчика и его семью от властей региона ждёт подарок - путешествие на родину Деда Мороза, сообщил губернатор области Денис Паслер.
Губернатор в своём Telegram-канале рассказал, что молодёжь Оренбургской области активно помогает фронту: плетут сети, делают свечи, пишут письма.
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"История восьмилетнего Артёма из Сарай-Гира Матвеевского района, который копил деньги на мечту - увидеть море, но отдал свою копилку на помощь бойцам, сильно впечатлила. Мы все - бизнес, правительство, тысячи жителей региона - объединились для помощи нашим бойцам. Отправка техники, оборудования, инструментов, предметов первой необходимости в зону СВО не прекращается. Но каким бы ценным не был гуманитарный груз, самые дорогие подарки для бойцов - это вот такие истории", - сообщил Паслер.
Власти региона намерены наградить мальчика. "Гордимся, Артём! Тебя и твою семью тоже ждёт подарок - путешествие на родину Деда Мороза. Спасибо маме и бабушке, воспитавшим настоящего мужчину", - добавил губернатор Оренбургской области.
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Надежные людиОренбургская областьДед МорозДенис Паслер
 
 
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