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В Варшаве проходит марш националистов - РИА Новости, 11.11.2023
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16:53 11.11.2023 (обновлено: 17:42 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/polsha-1908870213.html
В Варшаве проходит марш националистов
В Варшаве проходит марш националистов - РИА Новости, 11.11.2023
В Варшаве проходит марш националистов
В Варшаве по случаю Дня независимости Польши проходит ежегодный многотысячный уличный марш, организованный националистическими движениями, передает... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T16:53
2023-11-11T17:42
в мире
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ВАРШАВА, 11 ноя — РИА Новости. В Варшаве по случаю Дня независимости Польши проходит ежегодный многотысячный уличный марш, организованный националистическими движениями, передает корреспондент РИА Новости. В субботу в стране отмечают 105-ю годовщину восстановления независимости. В этом году марш проходит под лозунгом Jeszcze Polska nie zginęła ("Еще Польша не умерла") — это первые слова гимна республики.Высшее руководство Польши в этом году не принимает участия в марше, но во время шествия заметили отдельных чиновников высокого ранга. Несколько десятков тысяч участников марша, организаторами которого традиционно выступают объединения националистического толка "Всепольская молодежь" и "Национально-радикальный лагерь", собрались на площади Романа Дмовского. Среди манифестантов активисты различных движений правого толка — от противников либерализации законодательства об абортах и регистрации однополых браков до активистов религиозных католических организаций. Под национальными флагами они проследуют по центральным улицам польской столицы до Национального стадиона. В центр города стянули значительные силы полиции, которая вмешивается в происходящее. Несмотря на запрет, манифестанты взрывают петарды и зажигают фаеры.В центре Варшавы возникли проблемы с дорожным движением. В частности, перекрыто движение по Иерусалимским аллеям, аллеям Понятовского и на мосту Понятовского. В день проведения марша власти Польши запретили ношение огнестрельного оружия в Варшаве и Вроцлаве. День независимости отмечается маршами националистов и в других крупных городах страны. Иногда во время этих мероприятий происходят столкновения с полицией и протестующими против маршей, другие беспорядки. Так, в 2021 году во время шествия сожгли флаг Германии, в 2020-м при столкновениях с манифестантами получили ранения 35 полицейских, в 2013 году радикалы подожгли будку охраны у посольства России и забросали территорию дипмиссии петардами, повредив несколько автомобилей ее сотрудников. Единственного представшего перед судом участника этих событий оправдали. В 2016-м демонстранты растоптали и сожгли флаг Украины. В 2018 году разразился международный скандал, так как некоторые участники марша несли плакаты с расистскими лозунгами.
https://ria.ru/20231016/polsha-1903063253.html
https://ria.ru/20201030/zapret-1582389913.html
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Марш националистов в Варшаве
Ежегодный многотысячный уличный марш, организованный националистическими движениями, проходит в Варшаве по случаю Дня независимости Польши,
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в мире, польша, варшава, вроцлав
В мире, Польша, Варшава, Вроцлав
В Варшаве проходит марш националистов

В Варшаве проходит марш националистов по случаю Дня независимости Польши

Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 11 ноя — РИА Новости. В Варшаве по случаю Дня независимости Польши проходит ежегодный многотысячный уличный марш, организованный националистическими движениями, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу в стране отмечают 105-ю годовщину восстановления независимости. В этом году марш проходит под лозунгом Jeszcze Polska nie zginęła ("Еще Польша не умерла") — это первые слова гимна республики.
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Высшее руководство Польши в этом году не принимает участия в марше, но во время шествия заметили отдельных чиновников высокого ранга.
Несколько десятков тысяч участников марша, организаторами которого традиционно выступают объединения националистического толка "Всепольская молодежь" и "Национально-радикальный лагерь", собрались на площади Романа Дмовского.
© Фото : Jakub (Ιάκωβος) Jóźwiak/XМарш националистов в Варшаве
Марш националистов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Фото : Jakub (Ιάκωβος) Jóźwiak/X
Марш националистов в Варшаве
Среди манифестантов активисты различных движений правого толка — от противников либерализации законодательства об абортах и регистрации однополых браков до активистов религиозных католических организаций.
Под национальными флагами они проследуют по центральным улицам польской столицы до Национального стадиона.
В центр города стянули значительные силы полиции, которая вмешивается в происходящее. Несмотря на запрет, манифестанты взрывают петарды и зажигают фаеры.
© Фото : Marsz Niepodległości/XМарш националистов в Варшаве
Марш националистов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Фото : Marsz Niepodległości/X
Марш националистов в Варшаве
В центре Варшавы возникли проблемы с дорожным движением. В частности, перекрыто движение по Иерусалимским аллеям, аллеям Понятовского и на мосту Понятовского.
В день проведения марша власти Польши запретили ношение огнестрельного оружия в Варшаве и Вроцлаве.
День независимости отмечается маршами националистов и в других крупных городах страны. Иногда во время этих мероприятий происходят столкновения с полицией и протестующими против маршей, другие беспорядки.
Так, в 2021 году во время шествия сожгли флаг Германии, в 2020-м при столкновениях с манифестантами получили ранения 35 полицейских, в 2013 году радикалы подожгли будку охраны у посольства России и забросали территорию дипмиссии петардами, повредив несколько автомобилей ее сотрудников. Единственного представшего перед судом участника этих событий оправдали. В 2016-м демонстранты растоптали и сожгли флаг Украины. В 2018 году разразился международный скандал, так как некоторые участники марша несли плакаты с расистскими лозунгами.
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