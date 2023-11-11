https://ria.ru/20231111/polsha-1908870213.html
В Варшаве проходит марш националистов
В Варшаве проходит марш националистов - РИА Новости, 11.11.2023
В Варшаве проходит марш националистов
В Варшаве по случаю Дня независимости Польши проходит ежегодный многотысячный уличный марш, организованный националистическими движениями, передает... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T16:53
2023-11-11T16:53
2023-11-11T17:42
в мире
польша
варшава
вроцлав
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908873694_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fd6f4bd2c4899c1d7d8024b1cf24257e.jpg
ВАРШАВА, 11 ноя — РИА Новости. В Варшаве по случаю Дня независимости Польши проходит ежегодный многотысячный уличный марш, организованный националистическими движениями, передает корреспондент РИА Новости. В субботу в стране отмечают 105-ю годовщину восстановления независимости. В этом году марш проходит под лозунгом Jeszcze Polska nie zginęła ("Еще Польша не умерла") — это первые слова гимна республики.Высшее руководство Польши в этом году не принимает участия в марше, но во время шествия заметили отдельных чиновников высокого ранга. Несколько десятков тысяч участников марша, организаторами которого традиционно выступают объединения националистического толка "Всепольская молодежь" и "Национально-радикальный лагерь", собрались на площади Романа Дмовского. Среди манифестантов активисты различных движений правого толка — от противников либерализации законодательства об абортах и регистрации однополых браков до активистов религиозных католических организаций. Под национальными флагами они проследуют по центральным улицам польской столицы до Национального стадиона. В центр города стянули значительные силы полиции, которая вмешивается в происходящее. Несмотря на запрет, манифестанты взрывают петарды и зажигают фаеры.В центре Варшавы возникли проблемы с дорожным движением. В частности, перекрыто движение по Иерусалимским аллеям, аллеям Понятовского и на мосту Понятовского. В день проведения марша власти Польши запретили ношение огнестрельного оружия в Варшаве и Вроцлаве. День независимости отмечается маршами националистов и в других крупных городах страны. Иногда во время этих мероприятий происходят столкновения с полицией и протестующими против маршей, другие беспорядки. Так, в 2021 году во время шествия сожгли флаг Германии, в 2020-м при столкновениях с манифестантами получили ранения 35 полицейских, в 2013 году радикалы подожгли будку охраны у посольства России и забросали территорию дипмиссии петардами, повредив несколько автомобилей ее сотрудников. Единственного представшего перед судом участника этих событий оправдали. В 2016-м демонстранты растоптали и сожгли флаг Украины. В 2018 году разразился международный скандал, так как некоторые участники марша несли плакаты с расистскими лозунгами.
https://ria.ru/20231016/polsha-1903063253.html
https://ria.ru/20201030/zapret-1582389913.html
польша
варшава
вроцлав
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908873694_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2a8d5685c180ecff2516987e50ec15b4.jpg
Марш националистов в Варшаве
Ежегодный многотысячный уличный марш, организованный националистическими движениями, проходит в Варшаве по случаю Дня независимости Польши,
2023-11-11T16:53
true
PT1M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, варшава, вроцлав
В мире, Польша, Варшава, Вроцлав
В Варшаве проходит марш националистов
В Варшаве проходит марш националистов по случаю Дня независимости Польши
ВАРШАВА, 11 ноя — РИА Новости. В Варшаве по случаю Дня независимости Польши проходит ежегодный многотысячный уличный марш, организованный националистическими движениями, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу в стране отмечают 105-ю годовщину восстановления независимости. В этом году марш проходит под лозунгом Jeszcze Polska nie zginęła ("Еще Польша не умерла") — это первые слова гимна республики.
Польские националисты исключили участие в парламентских коалициях
Высшее руководство Польши в этом году не принимает участия в марше, но во время шествия заметили отдельных чиновников высокого ранга.
Несколько десятков тысяч участников марша, организаторами которого традиционно выступают объединения националистического толка "Всепольская молодежь" и "Национально-радикальный лагерь", собрались на площади Романа Дмовского.
Среди манифестантов активисты различных движений правого толка — от противников либерализации законодательства об абортах и регистрации однополых браков до активистов религиозных католических организаций.
Под национальными флагами они проследуют по центральным улицам польской столицы до Национального стадиона.
В центр города стянули значительные силы полиции, которая вмешивается в происходящее. Несмотря на запрет, манифестанты взрывают петарды и зажигают фаеры.
В центре Варшавы возникли проблемы с дорожным движением. В частности, перекрыто движение по Иерусалимским аллеям, аллеям Понятовского и на мосту Понятовского.
В день проведения марша власти Польши запретили ношение огнестрельного оружия в Варшаве и Вроцлаве
.
День независимости отмечается маршами националистов и в других крупных городах страны. Иногда во время этих мероприятий происходят столкновения с полицией и протестующими против маршей, другие беспорядки.
Так, в 2021 году во время шествия сожгли флаг Германии
, в 2020-м при столкновениях с манифестантами получили ранения 35 полицейских, в 2013 году радикалы подожгли будку охраны у посольства России
и забросали территорию дипмиссии петардами, повредив несколько автомобилей ее сотрудников. Единственного представшего перед судом участника этих событий оправдали. В 2016-м демонстранты растоптали и сожгли флаг Украины
. В 2018 году разразился международный скандал, так как некоторые участники марша несли плакаты с расистскими лозунгами.
В Польше националисты напали на участников митинга против запрета абортов