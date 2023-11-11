https://ria.ru/20231111/politsiya-1908800107.html

Полиция Вашингтона попросила помочь найти автомобиль, который у нее угнали

Полиция Вашингтона попросила помочь найти автомобиль, который у нее угнали - РИА Новости, 11.11.2023

Полиция Вашингтона попросила помочь найти автомобиль, который у нее угнали

Полиция американской столицы сообщила об угоне своего автомобиля, просит помочь в раскрытии преступления. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T02:27

2023-11-11T02:27

2023-11-11T02:27

вашингтон (штат)

ford motor

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Полиция американской столицы сообщила об угоне своего автомобиля, просит помочь в раскрытии преступления. Как пишет полиция в соцсети Х, машину, серый Ford Explorer "угнали ночью с территории кампуса Университета округа Колумбия". Правоохранители просят помочь найти угнанное авто. В начале ноября мэрия Вашингтона заявила, что бесплатно раздаст горожанам электронные маячки из-за роста угонов машин. Трекеры положены автовладельцам из шести районов Вашингтона, где полиция фиксирует наибольший рост угонов. Раздача маяков началась на этой неделе.

https://ria.ru/20231003/kongressmen-1900087993.html

вашингтон (штат)

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2023

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вашингтон (штат), ford motor, в мире