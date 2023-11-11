https://ria.ru/20231111/politsiya-1908800107.html
Полиция Вашингтона попросила помочь найти автомобиль, который у нее угнали
Полиция Вашингтона попросила помочь найти автомобиль, который у нее угнали - РИА Новости, 11.11.2023
Полиция Вашингтона попросила помочь найти автомобиль, который у нее угнали
Полиция американской столицы сообщила об угоне своего автомобиля, просит помочь в раскрытии преступления. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T02:27
2023-11-11T02:27
2023-11-11T02:27
вашингтон (штат)
ford motor
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Полиция американской столицы сообщила об угоне своего автомобиля, просит помочь в раскрытии преступления. Как пишет полиция в соцсети Х, машину, серый Ford Explorer "угнали ночью с территории кампуса Университета округа Колумбия". Правоохранители просят помочь найти угнанное авто. В начале ноября мэрия Вашингтона заявила, что бесплатно раздаст горожанам электронные маячки из-за роста угонов машин. Трекеры положены автовладельцам из шести районов Вашингтона, где полиция фиксирует наибольший рост угонов. Раздача маяков началась на этой неделе.
https://ria.ru/20231003/kongressmen-1900087993.html
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вашингтон (штат), ford motor, в мире
Вашингтон (штат), Ford Motor, В мире
Полиция Вашингтона попросила помочь найти автомобиль, который у нее угнали
Полиция Вашингтона сообщила об угоне ее автомобиля и попросила помочь в поисках