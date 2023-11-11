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Полиция Вашингтона попросила помочь найти автомобиль, который у нее угнали - РИА Новости, 11.11.2023
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02:27 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/politsiya-1908800107.html
Полиция Вашингтона попросила помочь найти автомобиль, который у нее угнали
Полиция Вашингтона попросила помочь найти автомобиль, который у нее угнали - РИА Новости, 11.11.2023
Полиция Вашингтона попросила помочь найти автомобиль, который у нее угнали
Полиция американской столицы сообщила об угоне своего автомобиля, просит помочь в раскрытии преступления. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T02:27
2023-11-11T02:27
вашингтон (штат)
ford motor
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Полиция американской столицы сообщила об угоне своего автомобиля, просит помочь в раскрытии преступления. Как пишет полиция в соцсети Х, машину, серый Ford Explorer "угнали ночью с территории кампуса Университета округа Колумбия". Правоохранители просят помочь найти угнанное авто. В начале ноября мэрия Вашингтона заявила, что бесплатно раздаст горожанам электронные маячки из-за роста угонов машин. Трекеры положены автовладельцам из шести районов Вашингтона, где полиция фиксирует наибольший рост угонов. Раздача маяков началась на этой неделе.
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вашингтон (штат)
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вашингтон (штат), ford motor, в мире
Вашингтон (штат), Ford Motor, В мире
Полиция Вашингтона попросила помочь найти автомобиль, который у нее угнали

Полиция Вашингтона сообщила об угоне ее автомобиля и попросила помочь в поисках

© AP Photo / Patrick SemanskyПолицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне
Полицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Полицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Полиция американской столицы сообщила об угоне своего автомобиля, просит помочь в раскрытии преступления.
Как пишет полиция в соцсети Х, машину, серый Ford Explorer "угнали ночью с территории кампуса Университета округа Колумбия". Правоохранители просят помочь найти угнанное авто.
Сотрудники полиции, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
У конгрессмена США при нападении угнали автомобиль, сообщили СМИ
3 октября, 06:17
В начале ноября мэрия Вашингтона заявила, что бесплатно раздаст горожанам электронные маячки из-за роста угонов машин. Трекеры положены автовладельцам из шести районов Вашингтона, где полиция фиксирует наибольший рост угонов. Раздача маяков началась на этой неделе.
 
Вашингтон (штат)Ford MotorВ мире
 
 
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