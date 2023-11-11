https://ria.ru/20231111/politseyskie-1908876283.html
МВД Якутии начало служебную проверку после драки полицейских
МВД Якутии начало служебную проверку после драки полицейских - РИА Новости, 11.11.2023
МВД Якутии начало служебную проверку после драки полицейских
Служебная проверка назначена после драки сотрудников отдела полиции, сообщает пресс-служба МВД России по республике. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T17:42
2023-11-11T17:42
2023-11-11T17:42
происшествия
россия
ленский район
ленск
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ЯКУТСК, 11 ноя - РИА Новости. Служебная проверка назначена после драки сотрудников отдела полиции, сообщает пресс-служба МВД России по республике. Пользователи соцсети распространили сообщения с видео, на котором дерутся двое мужчин, драка якобы произошла между полицейскими в одном из кафе города Ленск во время празднования Дня полиции. Сообщается, что начальник ОЭБиПК отдела МВД России по Ленскому району Севрюгин избил врио начальника отдела Надточиева, пострадавший впал в кому, он находится в реанимации районной больницы. В МВД подтвердили достоверность информации. "По факту инцидента с участием сотрудников полиции руководством МВД по Республике Саха (Якутия) назначена служебная проверка. В территориальный отдел полиции выехали сотрудники собственной безопасности и инспекции по работе с личным составом. Ими будут тщательно изучены все обстоятельства произошедшего и дана принципиальная оценка действиям должностных лиц", - доложили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231104/narkotiki-1907471446.html
россия
ленский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ленский район, ленск
Происшествия, Россия, Ленский район, Ленск
МВД Якутии начало служебную проверку после драки полицейских
МВД Якутии начало служебную проверку после драки двух полицейских
ЯКУТСК, 11 ноя - РИА Новости. Служебная проверка назначена после драки сотрудников отдела полиции, сообщает пресс-служба МВД России по республике.
Пользователи соцсети распространили сообщения с видео, на котором дерутся двое мужчин, драка якобы произошла между полицейскими в одном из кафе города Ленск
во время празднования Дня полиции. Сообщается, что начальник ОЭБиПК отдела МВД России по Ленскому району
Севрюгин избил врио начальника отдела Надточиева, пострадавший впал в кому, он находится в реанимации районной больницы.
В МВД подтвердили достоверность информации.
"По факту инцидента с участием сотрудников полиции руководством МВД по Республике Саха (Якутия) назначена служебная проверка. В территориальный отдел полиции выехали сотрудники собственной безопасности и инспекции по работе с личным составом. Ими будут тщательно изучены все обстоятельства произошедшего и дана принципиальная оценка действиям должностных лиц", - доложили в пресс-службе.
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