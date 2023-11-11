https://ria.ru/20231111/politseyskie-1908876283.html

МВД Якутии начало служебную проверку после драки полицейских

МВД Якутии начало служебную проверку после драки полицейских - РИА Новости, 11.11.2023

МВД Якутии начало служебную проверку после драки полицейских

Служебная проверка назначена после драки сотрудников отдела полиции, сообщает пресс-служба МВД России по республике. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T17:42

2023-11-11T17:42

2023-11-11T17:42

происшествия

россия

ленский район

ленск

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ЯКУТСК, 11 ноя - РИА Новости. Служебная проверка назначена после драки сотрудников отдела полиции, сообщает пресс-служба МВД России по республике. Пользователи соцсети распространили сообщения с видео, на котором дерутся двое мужчин, драка якобы произошла между полицейскими в одном из кафе города Ленск во время празднования Дня полиции. Сообщается, что начальник ОЭБиПК отдела МВД России по Ленскому району Севрюгин избил врио начальника отдела Надточиева, пострадавший впал в кому, он находится в реанимации районной больницы. В МВД подтвердили достоверность информации. "По факту инцидента с участием сотрудников полиции руководством МВД по Республике Саха (Якутия) назначена служебная проверка. В территориальный отдел полиции выехали сотрудники собственной безопасности и инспекции по работе с личным составом. Ими будут тщательно изучены все обстоятельства произошедшего и дана принципиальная оценка действиям должностных лиц", - доложили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231104/narkotiki-1907471446.html

россия

ленский район

ленск

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, ленский район, ленск