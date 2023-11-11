https://ria.ru/20231111/podzhog-1908883082.html

В Бресте женщина совершила поджог под влиянием мошенников с Украины

В Бресте женщина совершила поджог под влиянием мошенников с Украины - РИА Новости, 11.11.2023

В Бресте женщина совершила поджог под влиянием мошенников с Украины

Женщина в белорусском Бресте под воздействием мошенников с Украины подожгла два автомобиля и дом, сообщила пресс-служба белорусского МВД. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T18:31

2023-11-11T18:31

2023-11-11T19:14

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МИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Женщина в белорусском Бресте под воздействием мошенников с Украины подожгла два автомобиля и дом, сообщила пресс-служба белорусского МВД. "В Бресте сотрудники милиции по горячим следам задержали 44-летнюю женщину, которая совершила поджог двух автомобилей, а затем стала виновницей возгорания в подъезде жилого дома и в квартире. На преступление ее подтолкнули мошенники, след которых ведет в Украину", - говорится в сообщении. Горожанка рассказала, что ее 21-летний сын после общения в мессенджере с незнакомцем взял несколько кредитов, а деньги перевел на указанный им счет. Такой поступок молодой человек совершил, думая, что участвует в "спецоперации правоохранительных органов". Затем злоумышленники позвонили ей самой и под психологическим давлением убедили содействовать в аналогичной "спецоперации", а взамен пообещали вернуть деньги, перечисленные ее сыном. Жительница Бреста продала квартиру и перевела деньги мошенникам. В сумме оба лишились около 30 тысяч долларов. "Через некоторое время лжеправоохранители снова связались с женщиной и вызвались помочь вернуть потерянные деньги. Взамен она должна была изготовить коктейли Молотова и совершить радикальные действия - поджоги. Обязательным условием было все снимать на видео", - рассказали в МВД Белоруссии. Белорусские правоохранители установили, что аферисты звонили с территории Украины. "Это не единичный случай, когда мошенники из сопредельного государства путем обмана и оказания психологического воздействия толкают наших граждан на совершение радикальных злодеяний. Аналогичные факты имели место в Витебской, Могилевской и Гродненской областях", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20231110/podzhog-1908687579.html

https://ria.ru/20231004/mo-1900385253.html

брест

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, брест, украина, мвд белоруссии