https://ria.ru/20231111/plennye-1908849883.html

Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену

Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену - РИА Новости, 11.11.2023

Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену

Украинские военнослужащие с хорошим обмундированием и солидной подготовкой, которых командование отправляет на важные задания, попав в плен, прикидываются... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T14:22

2023-11-11T14:22

2023-11-11T16:27

специальная военная операция на украине

россия

днепр (город)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие с хорошим обмундированием и солидной подготовкой, которых командование отправляет на важные задания, попав в плен, прикидываются обычными мобилизованными, сообщил врио командира третьей мотострелковой роты российской группировки войск "Днепр" Золто Арсаланов. Ранее сообщалось, что рота российской группировки "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Арсаланова на херсонском направлении уничтожила подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшиеся закрепиться на левом берегу Днепра. Арсаланов в ходе боя был ранен. 11 украинских военных взяты в плен, российские бойцы представлены к госнаградам, сообщило Минобороны РФ. "Эти подразделения, которые вышли к нам, они являются военнослужащими 36-й бригады морской пехоты, это подготовленные военнослужащие, которые хоть и называют себя мобилизованными, но по ним видно, что и обмундирование, и подготовка, и вооружение, всё указывает на то, что они были подготовлены к тому, чтобы перейти для занятия каких-то указанных им рубежей", - сказал Арсаланов в видеоролике, распространенном российским Минобороны. По его словам, группа российских военнослужащих нанесла поражение первой группе украинских военных, попытавшихся высадиться, а заходившие в дальнейшем группы взяла в плен. При этом украинская сторона, по словам Арсаланова, чтобы не дать российским военнослужащим взять украинских в плен, вела минометный обстрел и сбрасывала гранаты и мины с беспилотников. В один из таких моментов командир и получил осколочное ранение. "Люди были подготовленные, никто не стушевался, все взяли пленных на контроль, моя задача была выполнена. Командир третьего взвода перенял всю ответственность за подразделение на себя и продолжил руководство нашим подразделением", - охарактеризовал он действия сослуживцев. Арсаланов уточнил, что обстановка на херсонском направлении напряженная, но российские подразделения не дают противнику закрепиться на левом берегу Днепра, хотя ВСУ и продолжают предпринимать такие попытки. Ранее сослуживцы Арсаланова в распространенном Минобороны видео рассказали, что бой, в ходе которого они взяли в плен 11 морпехов ВСУ, был тяжелым, но быстрым, раненый командир до последнего сохранял хладнокровие, следил за боем и отдавал приказы.

https://ria.ru/20231110/myatezh-1908701523.html

https://ria.ru/20231110/vsu-1908586295.html

https://ria.ru/20231107/plennyy-1907811327.html

россия

днепр (город)

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россия, днепр (город), вооруженные силы украины