Рейтинг@Mail.ru
WP рассказала о планах Червинского пленить группу "Вагнер" в 2020 году - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/plan-1908906003.html
WP рассказала о планах Червинского пленить группу "Вагнер" в 2020 году
WP рассказала о планах Червинского пленить группу "Вагнер" в 2020 году - РИА Новости, 11.11.2023
WP рассказала о планах Червинского пленить группу "Вагнер" в 2020 году
Украинский полковник Роман Червинский в 2020 году курировал план по "заманиванию" группы "Вагнер", в Белоруссию для того, чтобы пленить их и отправить в Киев,... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T22:03
2023-11-11T22:03
в мире
белоруссия
воздушно-космические силы россии
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907174636_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_040af7253c4848286aae4054b8995f44.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украинский полковник Роман Червинский в 2020 году курировал план по "заманиванию" группы "Вагнер", в Белоруссию для того, чтобы пленить их и отправить в Киев, заявила газета Washington Post со ссылкой на неназваных чиновников на Украине и в Европе. Газета также заявляет, что полковник проводил множество секретных операций против военных сил РФ. "В 2020 году Червинский курировал сложный план по заманиванию бойцов российской группировки наемников "Вагнер" в Беларусь с целью их захвата и доставки в Украину для предъявления обвинений", - сообщает издание. В середине мая украинское издание "Страна" сообщало, что Киевский апелляционный суд оставил под арестом экс-военного Романа Червинского, который летом прошлого года пытался угнать самолет ВКС РФ, что привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в Кировоградской области.
https://ria.ru/20231111/koordinator-1908903562.html
белоруссия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907174636_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_693a78334a892da475262e343acc8b50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, воздушно-космические силы россии, украина, россия
В мире, Белоруссия, Воздушно-космические силы России, Украина, Россия
WP рассказала о планах Червинского пленить группу "Вагнер" в 2020 году

WP: Червинский в 2020 году курировал план по пленению и отправке "Вагнер" в Киев

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец группы "Вагнер"
Боец группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боец группы "Вагнер". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украинский полковник Роман Червинский в 2020 году курировал план по "заманиванию" группы "Вагнер", в Белоруссию для того, чтобы пленить их и отправить в Киев, заявила газета Washington Post со ссылкой на неназваных чиновников на Украине и в Европе.
Газета также заявляет, что полковник проводил множество секретных операций против военных сил РФ.
«
"В 2020 году Червинский курировал сложный план по заманиванию бойцов российской группировки наемников "Вагнер" в Беларусь с целью их захвата и доставки в Украину для предъявления обвинений", - сообщает издание.
В середине мая украинское издание "Страна" сообщало, что Киевский апелляционный суд оставил под арестом экс-военного Романа Червинского, который летом прошлого года пытался угнать самолет ВКС РФ, что привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в Кировоградской области.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
СМИ назвали украинского полковника координатором атаки на "Севпотоки"
Вчера, 21:17
 
В миреБелоруссияВоздушно-космические силы РоссииУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала