https://ria.ru/20231111/plan-1908906003.html

WP рассказала о планах Червинского пленить группу "Вагнер" в 2020 году

WP рассказала о планах Червинского пленить группу "Вагнер" в 2020 году - РИА Новости, 11.11.2023

WP рассказала о планах Червинского пленить группу "Вагнер" в 2020 году

Украинский полковник Роман Червинский в 2020 году курировал план по "заманиванию" группы "Вагнер", в Белоруссию для того, чтобы пленить их и отправить в Киев,... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T22:03

2023-11-11T22:03

2023-11-11T22:03

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воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украинский полковник Роман Червинский в 2020 году курировал план по "заманиванию" группы "Вагнер", в Белоруссию для того, чтобы пленить их и отправить в Киев, заявила газета Washington Post со ссылкой на неназваных чиновников на Украине и в Европе. Газета также заявляет, что полковник проводил множество секретных операций против военных сил РФ. "В 2020 году Червинский курировал сложный план по заманиванию бойцов российской группировки наемников "Вагнер" в Беларусь с целью их захвата и доставки в Украину для предъявления обвинений", - сообщает издание. В середине мая украинское издание "Страна" сообщало, что Киевский апелляционный суд оставил под арестом экс-военного Романа Червинского, который летом прошлого года пытался угнать самолет ВКС РФ, что привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в Кировоградской области.

https://ria.ru/20231111/koordinator-1908903562.html

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в мире, белоруссия, воздушно-космические силы россии, украина, россия