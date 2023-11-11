https://ria.ru/20231111/pivo-1908793490.html

Минпромторг предложил расширить маркировку пива

Минпромторг предложил расширить маркировку пива - РИА Новости, 11.11.2023

Минпромторг предложил расширить маркировку пива

Министерство промышленности и торговли России предлагает начать внедрение поэкземплярной прослеживаемости пива, пивоваренной продукции и слабоалкогольных... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T00:29

2023-11-11T00:29

2023-11-11T00:29

россия

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777734114_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6f41f89f55a3d156f6cab51661bc84b3.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли России предлагает начать внедрение поэкземплярной прослеживаемости пива, пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков в РФ с 1 апреля 2024 года, соответствующий проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документам, проект постановления предусматривает второй этап введения обязательных требований по маркировке средствами идентификации пива и слабоалкогольных напитков. "На втором этапе вводится экземплярная прослеживаемость посредством установления обязанностей для участников оборота пива и слабоалкогольных напитков, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, ‎по передаче сведений о вводе в оборот, об обороте и выводе из оборота пива ‎и слабоалкогольных напитков способом, не являющимся продажей в розницу, в информационную систему мониторинга товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации,... а также предполагается консолидация информационной системы мониторинга и единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", - говорится документе. В проекте отмечается, что постановление кабмина от 30 ноября 2022 года, которое вводит правила маркировки пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков, предлагается дополнить подпунктом, согласно которому участники оборота такой продукции "подают в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, заявление о регистрации в информационной системе мониторинга начиная с 1 апреля 2024 года до начала осуществления деятельности, связанной с вводом в оборот, оборотом и выводом из оборота (независимо от оснований) на территории РФ пива и слабоалкогольных напитков". Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них, БАДы, антисептики, медизделия, кресла-коляски, сладкие напитки и пиво. Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в стеклянной и полимерной упаковке началась в России осенью 2023 года. Так, на конец сентября регистрацию в системе маркировки прошли 557 производителей пива в полимерной и стеклянной упаковке - это 96% от общего количества участников оборота такой продукции. До этого, с 1 апреля, началась маркировка таких алкогольных напитков в кегах.

https://ria.ru/20230930/pivo-1899650725.html

https://ria.ru/20230928/rossiya-1899248477.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)