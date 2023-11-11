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Минпромторг предложил расширить маркировку пива - РИА Новости, 11.11.2023
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00:29 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/pivo-1908793490.html
Минпромторг предложил расширить маркировку пива
Минпромторг предложил расширить маркировку пива - РИА Новости, 11.11.2023
Минпромторг предложил расширить маркировку пива
Министерство промышленности и торговли России предлагает начать внедрение поэкземплярной прослеживаемости пива, пивоваренной продукции и слабоалкогольных... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T00:29
2023-11-11T00:29
россия
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли России предлагает начать внедрение поэкземплярной прослеживаемости пива, пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков в РФ с 1 апреля 2024 года, соответствующий проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документам, проект постановления предусматривает второй этап введения обязательных требований по маркировке средствами идентификации пива и слабоалкогольных напитков. "На втором этапе вводится экземплярная прослеживаемость посредством установления обязанностей для участников оборота пива и слабоалкогольных напитков, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, ‎по передаче сведений о вводе в оборот, об обороте и выводе из оборота пива ‎и слабоалкогольных напитков способом, не являющимся продажей в розницу, в информационную систему мониторинга товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации,... а также предполагается консолидация информационной системы мониторинга и единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", - говорится документе. В проекте отмечается, что постановление кабмина от 30 ноября 2022 года, которое вводит правила маркировки пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков, предлагается дополнить подпунктом, согласно которому участники оборота такой продукции "подают в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, заявление о регистрации в информационной системе мониторинга начиная с 1 апреля 2024 года до начала осуществления деятельности, связанной с вводом в оборот, оборотом и выводом из оборота (независимо от оснований) на территории РФ пива и слабоалкогольных напитков". Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них, БАДы, антисептики, медизделия, кресла-коляски, сладкие напитки и пиво. Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в стеклянной и полимерной упаковке началась в России осенью 2023 года. Так, на конец сентября регистрацию в системе маркировки прошли 557 производителей пива в полимерной и стеклянной упаковке - это 96% от общего количества участников оборота такой продукции. До этого, с 1 апреля, началась маркировка таких алкогольных напитков в кегах.
https://ria.ru/20230930/pivo-1899650725.html
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россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг предложил расширить маркировку пива

Минпромторг предложил с 1 апреля 2024 года расширить маркировку пива

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПродавец в магазине алкогольных напитков в Новосибирске
Продавец в магазине алкогольных напитков в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Продавец в магазине алкогольных напитков в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли России предлагает начать внедрение поэкземплярной прослеживаемости пива, пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков в РФ с 1 апреля 2024 года, соответствующий проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документам, проект постановления предусматривает второй этап введения обязательных требований по маркировке средствами идентификации пива и слабоалкогольных напитков.
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"На втором этапе вводится экземплярная прослеживаемость посредством установления обязанностей для участников оборота пива и слабоалкогольных напитков, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, ‎по передаче сведений о вводе в оборот, об обороте и выводе из оборота пива ‎и слабоалкогольных напитков способом, не являющимся продажей в розницу, в информационную систему мониторинга товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации,... а также предполагается консолидация информационной системы мониторинга и единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", - говорится документе.
В проекте отмечается, что постановление кабмина от 30 ноября 2022 года, которое вводит правила маркировки пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков, предлагается дополнить подпунктом, согласно которому участники оборота такой продукции "подают в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, заявление о регистрации в информационной системе мониторинга начиная с 1 апреля 2024 года до начала осуществления деятельности, связанной с вводом в оборот, оборотом и выводом из оборота (независимо от оснований) на территории РФ пива и слабоалкогольных напитков".
Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них, БАДы, антисептики, медизделия, кресла-коляски, сладкие напитки и пиво.
Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в стеклянной и полимерной упаковке началась в России осенью 2023 года. Так, на конец сентября регистрацию в системе маркировки прошли 557 производителей пива в полимерной и стеклянной упаковке - это 96% от общего количества участников оборота такой продукции. До этого, с 1 апреля, началась маркировка таких алкогольных напитков в кегах.
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РоссияЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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