https://ria.ru/20231111/pereprava-1908818435.html

Морское сообщение Сахалина с материком возобновилось

Морское сообщение Сахалина с материком возобновилось - РИА Новости, 11.11.2023

Морское сообщение Сахалина с материком возобновилось

Морская переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край, приостановленная в пятницу из-за прохождения очередного циклона, работает в штатном режиме,... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T09:43

2023-11-11T09:43

2023-11-11T09:43

сахалин

холмск

ванино

сахалинское морское пароходство

хабаровский край

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Морская переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край, приостановленная в пятницу из-за прохождения очередного циклона, работает в штатном режиме, сообщил в субботу региональный главк МЧС России. "В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе 11 ноября с 17.00 (9.00 мск) паромная переправа Ванино – Холмск открыта", - говорится в сообщении ведомства. По информации Сахалинского морского пароходства, дизель-электроходы пережидали непогоду на материковой стороне.

https://ria.ru/20231110/tanker-1908546381.html

сахалин

холмск

ванино

хабаровский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сахалин, холмск, ванино, сахалинское морское пароходство, хабаровский край