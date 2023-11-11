https://ria.ru/20231111/pereprava-1908818435.html
Морское сообщение Сахалина с материком возобновилось
Морское сообщение Сахалина с материком возобновилось - РИА Новости, 11.11.2023
Морское сообщение Сахалина с материком возобновилось
Морская переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край, приостановленная в пятницу из-за прохождения очередного циклона, работает в штатном режиме,... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T09:43
2023-11-11T09:43
2023-11-11T09:43
сахалин
холмск
ванино
сахалинское морское пароходство
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893607811_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3ae44e647333762fe6da471437b5fb6a.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Морская переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край, приостановленная в пятницу из-за прохождения очередного циклона, работает в штатном режиме, сообщил в субботу региональный главк МЧС России. "В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе 11 ноября с 17.00 (9.00 мск) паромная переправа Ванино – Холмск открыта", - говорится в сообщении ведомства. По информации Сахалинского морского пароходства, дизель-электроходы пережидали непогоду на материковой стороне.
https://ria.ru/20231110/tanker-1908546381.html
сахалин
холмск
ванино
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893607811_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_73a6db9d38baa52e254b4feed8eb76c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, холмск, ванино, сахалинское морское пароходство, хабаровский край
Сахалин, Холмск, Ванино, Сахалинское морское пароходство, Хабаровский край
Морское сообщение Сахалина с материком возобновилось
Морское сообщение Сахалина с материком возобновилось после прохождения циклона