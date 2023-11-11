https://ria.ru/20231111/park-1908838981.html
В "Парке Яуза" в Москве появились экомаршруты
В "Парке Яуза" в Москве появились экомаршруты - РИА Новости, 11.11.2023
В "Парке Яуза" в Москве появились экомаршруты
Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили в этом году экомаршруты общей протяженностью более 1,6 километра в "Парке Яуза" на северо-востоке столицы, РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T12:42
2023-11-11T12:42
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили в этом году экомаршруты общей протяженностью более 1,6 километра в "Парке Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжается реализация масштабного проекта по созданию новой зеленой многофункциональной зоны отдыха для москвичей - "Парка Яуза". В этом году благоустройство проходило на четырех участках, в том числе вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. В результате там появились современные экомаршруты общей протяженностью более 1,6 километра", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что одним из четырех тематических маршрутов, которые создаются вдоль всей пойменной части рек Яузы и Чермянки, стала экотропа. "Проложенный в этом году участок проходит вдоль левого берега Яузы со стороны Олонецкого проезда, его протяженность составила свыше 850 метров. В местах, где ранее наблюдались подтопления, конструкцию приподняли. Экотропа встроена в единое пешеходное пространство парка, для связи с другим берегом были отремонтированы два мостика. Частью этого маршрута является красивый лестничный спуск, который оформлен белой колоннадой", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что со стороны Сухонской улицы в районе существующего мостового перехода специалисты обустроили видовую площадку в стиле эконастила площадью свыше 240 квадратных метров. Он подчеркнул, что еще один экомаршрут появился вокруг существующего пруда - биоплато, местами он проходит вдоль берега, частично - непосредственно над водой. В него интегрированы две смотровые площадки общей площадью почти 100 квадратных метров.
https://ria.ru/20231110/khristotsentrichnyy_park-1908691194.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков
В "Парке Яуза" в Москве появились экомаршруты
В "Парке Яуза" в Москве появились экомаршруты длиной более 1,6 километра
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили в этом году экомаршруты общей протяженностью более 1,6 километра в "Парке Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжается реализация масштабного проекта по созданию новой зеленой многофункциональной зоны отдыха для москвичей - "Парка Яуза". В этом году благоустройство проходило на четырех участках, в том числе вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. В результате там появились современные экомаршруты общей протяженностью более 1,6 километра", - сказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что одним из четырех тематических маршрутов, которые создаются вдоль всей пойменной части рек Яузы и Чермянки, стала экотропа.
"Проложенный в этом году участок проходит вдоль левого берега Яузы со стороны Олонецкого проезда, его протяженность составила свыше 850 метров. В местах, где ранее наблюдались подтопления, конструкцию приподняли. Экотропа встроена в единое пешеходное пространство парка, для связи с другим берегом были отремонтированы два мостика. Частью этого маршрута является красивый лестничный спуск, который оформлен белой колоннадой", - рассказал Бирюков.
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Заммэра отметил, что со стороны Сухонской улицы в районе существующего мостового перехода специалисты обустроили видовую площадку в стиле эконастила площадью свыше 240 квадратных метров.
Он подчеркнул, что еще один экомаршрут появился вокруг существующего пруда - биоплато, местами он проходит вдоль берега, частично - непосредственно над водой. В него интегрированы две смотровые площадки общей площадью почти 100 квадратных метров.
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