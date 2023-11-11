https://ria.ru/20231111/park-1908838981.html

В "Парке Яуза" в Москве появились экомаршруты

В "Парке Яуза" в Москве появились экомаршруты - РИА Новости, 11.11.2023

В "Парке Яуза" в Москве появились экомаршруты

Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили в этом году экомаршруты общей протяженностью более 1,6 километра в "Парке Яуза" на северо-востоке столицы, РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T12:42

2023-11-11T12:42

2023-11-11T12:42

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общество

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петр бирюков

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили в этом году экомаршруты общей протяженностью более 1,6 километра в "Парке Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжается реализация масштабного проекта по созданию новой зеленой многофункциональной зоны отдыха для москвичей - "Парка Яуза". В этом году благоустройство проходило на четырех участках, в том числе вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. В результате там появились современные экомаршруты общей протяженностью более 1,6 километра", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что одним из четырех тематических маршрутов, которые создаются вдоль всей пойменной части рек Яузы и Чермянки, стала экотропа. "Проложенный в этом году участок проходит вдоль левого берега Яузы со стороны Олонецкого проезда, его протяженность составила свыше 850 метров. В местах, где ранее наблюдались подтопления, конструкцию приподняли. Экотропа встроена в единое пешеходное пространство парка, для связи с другим берегом были отремонтированы два мостика. Частью этого маршрута является красивый лестничный спуск, который оформлен белой колоннадой", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что со стороны Сухонской улицы в районе существующего мостового перехода специалисты обустроили видовую площадку в стиле эконастила площадью свыше 240 квадратных метров. Он подчеркнул, что еще один экомаршрут появился вокруг существующего пруда - биоплато, местами он проходит вдоль берега, частично - непосредственно над водой. В него интегрированы две смотровые площадки общей площадью почти 100 квадратных метров.

https://ria.ru/20231110/khristotsentrichnyy_park-1908691194.html

https://ria.ru/20231109/podmoskove-1908429002.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, петр бирюков