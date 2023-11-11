https://ria.ru/20231111/palestina-1908853894.html
Глава Палестины заявил о готовности провести всеобщие президентские выборы
Глава Палестины заявил о готовности провести всеобщие президентские выборы - РИА Новости, 11.11.2023
Глава Палестины заявил о готовности провести всеобщие президентские выборы
Глава Палестины Махмуд Аббас заявил о готовности провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая Иерусалим. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:56
2023-11-11T14:56
2023-11-11T15:09
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палестина
иерусалим
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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Глава Палестины Махмуд Аббас заявил о готовности провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая Иерусалим."Мы готовы провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая Иерусалим", - сказал он, выступая в субботу на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.Аббас призвал к международной поддержке органов палестинской власти, чтобы "осуществлять деятельность на палестинских территориях, включая восстановление сектора Газа".Он потребовал предоставления международных гарантий и графика решения проблемы палестинских беженцев, которые были изгнаны со своих земель Израилем и проживают как в пределах Палестины, так и за рубежом.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908807465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, иерусалим
В мире, Палестина, Иерусалим
Глава Палестины заявил о готовности провести всеобщие президентские выборы
Глава Палестины готов провести выборы на всех территориях, включая Иерусалим