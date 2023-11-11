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Глава Палестины заявил о готовности провести всеобщие президентские выборы - РИА Новости, 11.11.2023
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14:56 11.11.2023 (обновлено: 15:09 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/palestina-1908853894.html
Глава Палестины заявил о готовности провести всеобщие президентские выборы
Глава Палестины заявил о готовности провести всеобщие президентские выборы - РИА Новости, 11.11.2023
Глава Палестины заявил о готовности провести всеобщие президентские выборы
Глава Палестины Махмуд Аббас заявил о готовности провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая Иерусалим. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:56
2023-11-11T15:09
в мире
палестина
иерусалим
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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Глава Палестины Махмуд Аббас заявил о готовности провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая Иерусалим."Мы готовы провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая Иерусалим", - сказал он, выступая в субботу на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.Аббас призвал к международной поддержке органов палестинской власти, чтобы "осуществлять деятельность на палестинских территориях, включая восстановление сектора Газа".Он потребовал предоставления международных гарантий и графика решения проблемы палестинских беженцев, которые были изгнаны со своих земель Израилем и проживают как в пределах Палестины, так и за рубежом.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908807465.html
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в мире, палестина, иерусалим
В мире, Палестина, Иерусалим
Глава Палестины заявил о готовности провести всеобщие президентские выборы

Глава Палестины готов провести выборы на всех территориях, включая Иерусалим

© AP Photo / Hatem MoussaПеремещение жителей Газы с севера на юг сектора
Перемещение жителей Газы с севера на юг сектора - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Перемещение жителей Газы с севера на юг сектора. Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Глава Палестины Махмуд Аббас заявил о готовности провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая Иерусалим.
"Мы готовы провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая Иерусалим", - сказал он, выступая в субботу на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.
Аббас призвал к международной поддержке органов палестинской власти, чтобы "осуществлять деятельность на палестинских территориях, включая восстановление сектора Газа".
Он потребовал предоставления международных гарантий и графика решения проблемы палестинских беженцев, которые были изгнаны со своих земель Израилем и проживают как в пределах Палестины, так и за рубежом.
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