https://ria.ru/20231111/otpusk-1908813543.html
Юрист рассказала, когда выгоднее всего брать отпуск
Юрист рассказала, когда выгоднее всего брать отпуск - РИА Новости, 11.11.2023
Юрист рассказала, когда выгоднее всего брать отпуск
Россиянам в следующем году выгоднее всего брать отпуск в июле и октябре, самые небольшие отпускные получат работники, решившие дополнительно отдохнуть в январе, РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T09:05
2023-11-11T09:05
2023-11-11T09:05
общество
ассоциация юристов россии
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россиянам в следующем году выгоднее всего брать отпуск в июле и октябре, самые небольшие отпускные получат работники, решившие дополнительно отдохнуть в январе, сообщила РИА Новости адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева. Она напомнила, что уже сейчас в организациях готовят график отпусков на следующий год - работодатель должен утвердить его не позднее чем за две недели до наступления календарного года. "Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней). Из этого следует, что чем больше в месяце рабочих дней, тем больше сумма отпускных будет выплачена работнику", - отметила адвокат. Она посоветовала брать отпуск в месяцы, где не предусмотрено дополнительных выходных и праздничных дней. "Рабочие дни можно посмотреть в производственном календаре. Например, если обратиться к производственному календарю на 2024 год, наблюдается самое меньшее количество рабочих дней в январе - 17, больше будем работать в июле и октябре - по 23 рабочих дня. Соответственно, с финансовой точки зрения выгоднее брать отпуск на июль или на октябрь", - сказала Астаева.
https://ria.ru/20230927/otpusk-1898905103.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ассоциация юристов россии
Общество, Ассоциация юристов России
Юрист рассказала, когда выгоднее всего брать отпуск
Юрист: россиянам в 2024 году выгоднее брать отпуск в июле и октябре
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россиянам в следующем году выгоднее всего брать отпуск в июле и октябре, самые небольшие отпускные получат работники, решившие дополнительно отдохнуть в январе, сообщила РИА Новости адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева.
Она напомнила, что уже сейчас в организациях готовят график отпусков на следующий год - работодатель должен утвердить его не позднее чем за две недели до наступления календарного года.
«
"Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней). Из этого следует, что чем больше в месяце рабочих дней, тем больше сумма отпускных будет выплачена работнику", - отметила адвокат.
Она посоветовала брать отпуск в месяцы, где не предусмотрено дополнительных выходных и праздничных дней.
"Рабочие дни можно посмотреть в производственном календаре. Например, если обратиться к производственному календарю на 2024 год, наблюдается самое меньшее количество рабочих дней в январе - 17, больше будем работать в июле и октябре - по 23 рабочих дня. Соответственно, с финансовой точки зрения выгоднее брать отпуск на июль или на октябрь", - сказала Астаева.
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