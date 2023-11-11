https://ria.ru/20231111/otkaz-1908846839.html

"Было ожидаемо": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе

"Было ожидаемо": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 11.11.2023

"Было ожидаемо": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе

Союзники Украины все чаще стали отказываться от помощи стране, что свидетельствует о неминуем крахе, написал журналист и обозреватель UnHerd Томас Фаци в... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T14:01

2023-11-11T14:01

2023-11-11T14:48

в мире

украина

киев

ближний восток

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_0:306:2943:1961_1920x0_80_0_0_80e03f58d4ae63a1a730e110ac5e4a38.jpg

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Союзники Украины все чаще стали отказываться от помощи стране, что свидетельствует о неминуем крахе, написал журналист и обозреватель UnHerd Томас Фаци в соцсети Х."Все покидают тонущий корабль. Для Украины все кончено", – поделился он своим мнением.Фаци подчеркнул, что партнеры Киева будут стараться отрицать свое моральное соучастие в конфликте и попытаются всех убедить, что понесенные жертвы были необходимы."Такой исход был ожидаем. Его действительно предсказывали", – подытожил эксперт.Ранее американская газета The Washington Times сообщала, что решимость Запада помогать Украине ослабевает по мере затягивания конфликта.Кроме того, в интервью телеканалу France 2 президент Украины Владимир Зеленский признал, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.

https://ria.ru/20231111/stolknovenie-1908812999.html

https://ria.ru/20231111/vybory-1908823993.html

украина

киев

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, ближний восток, владимир зеленский