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"Было ожидаемо": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 11.11.2023
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14:01 11.11.2023 (обновлено: 14:48 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/otkaz-1908846839.html
"Было ожидаемо": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
"Было ожидаемо": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 11.11.2023
"Было ожидаемо": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Союзники Украины все чаще стали отказываться от помощи стране, что свидетельствует о неминуем крахе, написал журналист и обозреватель UnHerd Томас Фаци в... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:01
2023-11-11T14:48
в мире
украина
киев
ближний восток
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Союзники Украины все чаще стали отказываться от помощи стране, что свидетельствует о неминуем крахе, написал журналист и обозреватель UnHerd Томас Фаци в соцсети Х."Все покидают тонущий корабль. Для Украины все кончено", – поделился он своим мнением.Фаци подчеркнул, что партнеры Киева будут стараться отрицать свое моральное соучастие в конфликте и попытаются всех убедить, что понесенные жертвы были необходимы."Такой исход был ожидаем. Его действительно предсказывали", – подытожил эксперт.Ранее американская газета The Washington Times сообщала, что решимость Запада помогать Украине ослабевает по мере затягивания конфликта.Кроме того, в интервью телеканалу France 2 президент Украины Владимир Зеленский признал, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.
https://ria.ru/20231111/stolknovenie-1908812999.html
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в мире, украина, киев, ближний восток, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Ближний Восток, Владимир Зеленский
"Было ожидаемо": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе

Журналист Фаци: союзники Украины стремительно отказываются от поддержки страны

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Союзники Украины все чаще стали отказываться от помощи стране, что свидетельствует о неминуем крахе, написал журналист и обозреватель UnHerd Томас Фаци в соцсети Х.
"Все покидают тонущий корабль. Для Украины все кончено", – поделился он своим мнением.
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Фаци подчеркнул, что партнеры Киева будут стараться отрицать свое моральное соучастие в конфликте и попытаются всех убедить, что понесенные жертвы были необходимы.
"Такой исход был ожидаем. Его действительно предсказывали", – подытожил эксперт.
Ранее американская газета The Washington Times сообщала, что решимость Запада помогать Украине ослабевает по мере затягивания конфликта.
Кроме того, в интервью телеканалу France 2 президент Украины Владимир Зеленский признал, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.
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