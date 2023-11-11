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Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" вводили временные ограничения на полеты - РИА Новости, 11.11.2023
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23:06 11.11.2023 (обновлено: 23:44 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/ogranicheniya-1908910416.html
Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" вводили временные ограничения на полеты
Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" вводили временные ограничения на полеты - РИА Новости, 11.11.2023
Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" вводили временные ограничения на полеты
Столичные аэропорты "Внуково" и "Домодедово" вводили временные ограничения на полеты вечером в субботу, сейчас оба работают штатно, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T23:06
2023-11-11T23:44
москва
внуково (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Столичные аэропорты "Внуково" и "Домодедово" вводили временные ограничения на полеты вечером в субботу, сейчас оба работают штатно, сообщили журналистам в авиагаванях."По независящим от аэропорта причинам во "Внуково" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.07. В 22.20 все ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.В "Домодедово" в свою очередь сообщили, что "по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов" в аэропорту "были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 22.02 до 22.20". В настоящее время аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме, отметили в его пресс-службе.
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москва, внуково (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Москва, Внуково (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" вводили временные ограничения на полеты

"Внуково" и "Домодедово" вводил ограничения на полеты, сейчас работает штатно

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Столичные аэропорты "Внуково" и "Домодедово" вводили временные ограничения на полеты вечером в субботу, сейчас оба работают штатно, сообщили журналистам в авиагаванях.
«
"По независящим от аэропорта причинам во "Внуково" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.07. В 22.20 все ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
В "Домодедово" в свою очередь сообщили, что "по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов" в аэропорту "были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 22.02 до 22.20". В настоящее время аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме, отметили в его пресс-службе.
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