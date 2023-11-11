https://ria.ru/20231111/ogranicheniya-1908910416.html
Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" вводили временные ограничения на полеты
Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" вводили временные ограничения на полеты - РИА Новости, 11.11.2023
Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" вводили временные ограничения на полеты
Столичные аэропорты "Внуково" и "Домодедово" вводили временные ограничения на полеты вечером в субботу, сейчас оба работают штатно, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T23:06
2023-11-11T23:06
2023-11-11T23:44
москва
внуково (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204586_0:68:3399:1980_1920x0_80_0_0_a36ab8d340c3f23b71f242fb52b5b486.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Столичные аэропорты "Внуково" и "Домодедово" вводили временные ограничения на полеты вечером в субботу, сейчас оба работают штатно, сообщили журналистам в авиагаванях."По независящим от аэропорта причинам во "Внуково" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.07. В 22.20 все ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.В "Домодедово" в свою очередь сообщили, что "по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов" в аэропорту "были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 22.02 до 22.20". В настоящее время аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме, отметили в его пресс-службе.
https://realty.ria.ru/20231109/fabrika-1908338176.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204586_668:0:3399:2048_1920x0_80_0_0_9dbc97598d10c989f4e5c6c910fe5906.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, внуково (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Москва, Внуково (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" вводили временные ограничения на полеты
"Внуково" и "Домодедово" вводил ограничения на полеты, сейчас работает штатно