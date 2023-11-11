https://ria.ru/20231111/ogranicheniya-1908910416.html

Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" вводили временные ограничения на полеты

Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" вводили временные ограничения на полеты - РИА Новости, 11.11.2023

Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" вводили временные ограничения на полеты

Столичные аэропорты "Внуково" и "Домодедово" вводили временные ограничения на полеты вечером в субботу, сейчас оба работают штатно, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T23:06

2023-11-11T23:06

2023-11-11T23:44

москва

внуково (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Столичные аэропорты "Внуково" и "Домодедово" вводили временные ограничения на полеты вечером в субботу, сейчас оба работают штатно, сообщили журналистам в авиагаванях."По независящим от аэропорта причинам во "Внуково" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.07. В 22.20 все ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.В "Домодедово" в свою очередь сообщили, что "по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов" в аэропорту "были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 22.02 до 22.20". В настоящее время аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме, отметили в его пресс-службе.

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москва, внуково (аэропорт), домодедово (аэропорт)