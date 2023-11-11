https://ria.ru/20231111/obstrel-1908910961.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 11.11.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за два с половиной часа, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T23:12

2023-11-11T23:12

2023-11-11T23:12

специальная военная операция на украине

донецк

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нато

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горловка

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за два с половиной часа, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 20.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 22.05 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Кроме того, в 20.35 ведомство зафиксировало очередной обстрел Горловки, в ходе которого по Никитовскому району города было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк, в мире, сцкк, нато, донецкая народная республика, горловка