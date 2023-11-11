https://ria.ru/20231111/obstrel-1908868905.html

В Горловке при обстреле погибла женщина

В Горловке при обстреле погибла женщина - РИА Новости, 11.11.2023

В Горловке при обстреле погибла женщина

Мирная жительница погибла в субботу при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T16:47

2023-11-11T16:47

2023-11-11T16:47

горловка

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Мирная жительница погибла в субботу при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских террористов погибла мирная жительница Горловки. Вечная память", - написал мэр. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что результате обстрелов в субботу также погиб мирный житель Донецка.

https://ria.ru/20231111/obstrel-1908863849.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

горловка, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), иван приходько, происшествия