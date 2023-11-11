https://ria.ru/20231111/obstrel-1908868905.html
В Горловке при обстреле погибла женщина
В Горловке при обстреле погибла женщина - РИА Новости, 11.11.2023
В Горловке при обстреле погибла женщина
Мирная жительница погибла в субботу при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T16:47
2023-11-11T16:47
2023-11-11T16:47
горловка
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Мирная жительница погибла в субботу при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских террористов погибла мирная жительница Горловки. Вечная память", - написал мэр. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что результате обстрелов в субботу также погиб мирный житель Донецка.
https://ria.ru/20231111/obstrel-1908863849.html
горловка
донецк
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Горловке при обстреле погибла женщина
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ погибла мирная жительница