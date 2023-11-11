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В Горловке при обстреле погибла женщина - РИА Новости, 11.11.2023
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16:47 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/obstrel-1908868905.html
В Горловке при обстреле погибла женщина
В Горловке при обстреле погибла женщина - РИА Новости, 11.11.2023
В Горловке при обстреле погибла женщина
Мирная жительница погибла в субботу при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T16:47
2023-11-11T16:47
горловка
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Мирная жительница погибла в субботу при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских террористов погибла мирная жительница Горловки. Вечная память", - написал мэр. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что результате обстрелов в субботу также погиб мирный житель Донецка.
https://ria.ru/20231111/obstrel-1908863849.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), иван приходько, происшествия
Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Иван Приходько, Происшествия
В Горловке при обстреле погибла женщина

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ погибла мирная жительница

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Мирная жительница погибла в субботу при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских террористов погибла мирная жительница Горловки. Вечная память", - написал мэр.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что результате обстрелов в субботу также погиб мирный житель Донецка.
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При обстреле Донецка украинскими войсками погиб мирный житель
Вчера, 16:09
 
ГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Иван ПриходькоПроисшествия
 
 
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