https://ria.ru/20231111/obstrel-1908863849.html
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб мирный житель
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб мирный житель - РИА Новости, 11.11.2023
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил в субботу мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T16:09
2023-11-11T16:09
2023-11-11T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил в субботу мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района по улице Кирова погиб мужчина 1953 года рождения", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило, что украинские войска с 11.50 по 15.15 выпустили по Донецку девять снарядов калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20231111/donetsk-1908811557.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Донецка украинскими войсками погиб мирный житель
При обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками погиб мирный житель