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При обстреле Донецка украинскими войсками погиб мирный житель - РИА Новости, 11.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/obstrel-1908863849.html
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб мирный житель
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб мирный житель - РИА Новости, 11.11.2023
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил в субботу мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T16:09
2023-11-11T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил в субботу мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района по улице Кирова погиб мужчина 1953 года рождения", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило, что украинские войска с 11.50 по 15.15 выпустили по Донецку девять снарядов калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20231111/donetsk-1908811557.html
донецк
кировский район
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в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб мирный житель

При обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками погиб мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоронка от взрыва в Донецке
Воронка от взрыва в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от взрыва в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил в субботу мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела Кировского района по улице Кирова погиб мужчина 1953 года рождения", - написал Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило, что украинские войска с 11.50 по 15.15 выпустили по Донецку девять снарядов калибра 155 миллиметров.
Последствия обстрела центра Донецка - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Вчера, 08:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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