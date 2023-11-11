https://ria.ru/20231111/obstrel-1908863849.html

При обстреле Донецка украинскими войсками погиб мирный житель

При обстреле Донецка украинскими войсками погиб мирный житель - РИА Новости, 11.11.2023

При обстреле Донецка украинскими войсками погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил в субботу мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T16:09

2023-11-11T16:09

2023-11-11T16:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил в субботу мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района по улице Кирова погиб мужчина 1953 года рождения", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило, что украинские войска с 11.50 по 15.15 выпустили по Донецку девять снарядов калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20231111/donetsk-1908811557.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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